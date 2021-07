Auch das Jahr 2021 stellt die Veranstalter der Alpinmesse in Innsbruck vor besondere Herausforderungen. Da die aktuellen Maßnahmen was Corona betrifft und die fortschreitende Delta-Variante keine Planungssicherheit für Messen in diesem Herbst zulassen, wird die beliebte Outdoor-Messe auch heuer wieder ausgesetzt. Davon nicht betroffen ist das Alpinforum, das als reine Fachtagung laut aktueller Planungen am Samstag, den 13. November 2021 und nach Möglichkeit in Präsenz stattfinden soll. Im Zentrum der Fachtagung stehen auch diesmal wieder aktuelle Informationen sowie der Austausch zur alpinen Sicherheit und Prävention am Berg.

SAVE THE DATE: Neuer Termin für Alpinmesse & Alpinforum im nächsten Jahr ist das Wochenende vom 12. – 13. November 2022 in der Messe Innsbruck. Weitere Infos gibt’s in Kürze auf der offiziellen Website: www.alpinmesse.info