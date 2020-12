Erstmals in der 50-jährigen Geschichte findet die ISPO Munich rein digital statt. Dennoch haben sich bereits zahlreiche internationale Marken für das digitale Messeformat angemeldet und erwartet die “Besucher” vom 1. bis 5. Februar 2021 ein umfangreiches Konferenzprogramm mit täglich wechselnden Themenschwerpunkten – von Kreativität über Digitalisierung und Gesundheit bis hin zu Nachhaltigkeit. Ein Überblick zu den Inhalten und detaillierte Informationen zur virtuellen ISPO Munich 2021 gibt’s hier . Tickets & Registrierung über die offizielle Website: ispo.com/munich/tickets

Vielseitiges Konferenzprogramm zu Megatrends und gesellschaftlichen Themen

Neben der Vorstellung neuer Kollektionen und Produkte in digitalen Brandrooms der Expo Area stehen täglich wechselnde, übergeordnete Themen und Trends im Fokus der Veranstaltung: Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, welchen wachsenden Stellenwert Sport und Outdoor in der Gesellschaft haben und wie sie helfen können, Krisen zu überwinden. Die Konsequenzen und der Nutzen für die Branche werden entsprechend vorgestellt, interpretiert und diskutiert. Zum hochkarätigen Sprecherfeld gehören neben Vertretern aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsberechen auch Spitzensportler wie Kilian Jornet.

Der Ablauf des Programms folgt täglich einem einheitlichen Schema: Nach einem kurzen Opening am Vormittag ist ausreichend Zeit, um in der Expo Area eine Marktübersicht zu gewinnen, Kontakte zu pflegen sowie neue Trends aufzuspüren. Ab Mittag stehen Workshops & Masterclasses der ausstellenden Unternehmen auf der Agenda. Danach folgen Vorträge, Talks und Panel Diskussionen auf der Hauptbühne. All diese Programmpunkte richten sich an das Fachpublikum. Jeder “Messetag” endet jeweils mit verschiedenen, von ca. 18 bis 20 Uhr dauernden “Public Streams” für sport- und outdoor-begeisterte Endkonsumenten – von Trainings-Sessions über Produktschulungen und Tutorials bis hin zu spannenden Live-Talks.

Bewährte und bekannte Formate wie die Verleihungen und Gewinner-Präsentationen von ISPO Award und ISPO Textrends sind ebenso Teil des Programms wie der interaktive Live-Pitch um den Titel des ISPO Brandnew ‚Overall Winners‘. Am Montagabend wird im Zuge der ‚Unveil Night‘ der ISPO Cup-Gewinner bekannt gegeben und es werden weitere spannende Themen mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz behandeln. Einen thematischen Deepdive ins Thema Laufsport gibt das Laufsymposium. Am Dienstag findet erstmals die Sports Tech Conference Europe 2021 unter dem Dach der ISPO Munich statt.

Quelle: ISPO Munich