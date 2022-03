Wer viel in den Bergen unterwegs ist, weiß wie wichtig ein zuverlässiger Sonnen- und UV-Schutz für die Augen doch ist. Eher zweitrangig, aber für so manchen dennoch enorm wichtig ist ein lässiger Style, ein gutes Sitz am Kopf und minimales Gewicht. Den aktuellen Trend hin zu „stylischer Eyewear für Outdoorsportler“ hat auch der Bergausdauerspezialist DYNAFIT erkannt und bringt ab Mai 2022 erstmals eine eigene Brillenkollektion in den Handel. Drei verschiedene Modelle sollen demnach für den vollen Durchblick beim Trail Running, Mountaineering und Skibergsteigen sorgen. Hochwertige Performance-Sonnenbrillen, die das umfassende Portfolio abrunden und den eigenen Anspruch unterstreichen sollen, Bergsportler jeder Couleur von Kopf bis Fuß und an 365 Tagen im Jahr mit einem in sich geschlossenen System und maximaler Effizienz auszustatten.

DYNAFIT Ultra, Trail & Sky – extrem leichte Performance-Sonnenbrillen

Passend zum jeweiligen Einsatzgebiet sind die drei verschiedenen Brillenmodelle mit den Merkmalen „Ultra“, „Trail“ und „Sky“ ausgewiesen und jeweils mit drei unterschiedlichen Gläsern erhältlich, die sich bei Bedarf schnell aus dem Rahmen lösen und austauschen lassen. Die Divel Optics Qualitätsgläser aus Italien sorgen demnach für den perfekten Durchblick und sollen die Augen zuverlässig vor gefährlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen schützen. Dank dem großen Sichtfeld haben Bergsportler jederzeit alles im Blick und können auch bei hoher Geschwindigkeit sicher unterwegs sein.

Das verarbeitete Grilamid-Material ist leicht, biegsam und macht die Brillenmodelle widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Damit auch bei schweoißtreibenden Aktivitäten die Gläser nicht beschlagen un ddie Luft stets zirkulieren kann, verfügen die Sonnenbrillen über ein in den Rahmen integriertes Ventilationssystem. Die griffigen Bügelspitzen und die Gumminase sorgen zudem für perfekten Halt und optimalen Tragekomfort auch bei intensiven Bewegungsabläufen.

DYNAFIT SKY – Gletscherbrille mit Schweißschutz

Die Sonnenbrille besitzt einen Vollrahmen und schließt an den Seiten und der Stirn perfekt ab, damit die besonders starke Höhensonne keine Chance hat. Der Schweißschutz sorgt zudem für zusätzlichen Tragekomfort und kann für einen alltagstauglichen Look ebenso wie die Seitenteile im Handumdrehen abgenommen werden.

Die Details:

Größe: Uni

Gewicht: 39 g

Preis (UVP): 180,- Euro (Evo Gläser) / 250,- Euro (Photochromatische Gläser)

DYNAFIT ULTRA – die leichteste Sonnenbrille im Sortiment

Die Brilen-Modell Ultra, Ultra Evo und Ultra Pro sind mit nur 31 Gramm die leichteste Performance-Brille innerhalb der Dynafit-Kollektion. Sie besitzen einen Halbrahmen und eignen sich demnach perfekt für Speed-Touren, bei denen minimales Gewicht absolut im Fokus steht.

Die Details:

Größe: Uni

Gewicht: 31 g

Preis (UVP): 120,- Euro (Solid Gläser) / 150,- Euro (Evo Gläser) / 220,- Euro (Photochromatische Gläser)

DYNAFIT TRAIL – die Allrounder-Sportbrille für jedes Terrain

Die Sonnenbrillen Trail, Trail Evo und Trail Pro überzeugen mit einem 360° Rahmen und punkten als stylischer Alleskönner beim Trail Running, auf Skitour oder beim Mountaineering.

Die Details:

Größe: Uni

Gewicht: 34 g

Preis (UVP): 120,- Euro (Solid Gläser) / 150,- Euro (Evo Gläser) / 220,- Euro (Photochromatische Gläser)