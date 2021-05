Immer wieder Donnerstags kommt die Erinnerung: Denn seit 29. April 2021 geht der Ausdauer-Spezialist DYNAFIT mit der Frage „Wie läuft’s?“ in die zweite Runde seiner beliebten Podcast-Serie und lässt im Rahmen von fünf weiteren TrailTalk-Folgen insgesamt sechs bekannte Gäste aus der Trail-Szene zu Wort kommen. Begrüßt werden sie jeweils von Moderator Michael Arend, der seinen Interview-Partnern gut eine Stunde lang auf den Zahn fühlt und sie rund um Themen wie Trails, Training und Ausdauersport am Berg zur Rede stellt. Die einzelnen Podcast-Folgen werden jede Woche neu zum kostenlosen Streaming auf der offiziellen Website sowie auf Spotify bereitgestellt: www.dynafit.com/podcast

Ein Podcast, viele Fragen: Berglauf oder Trail Running? Wie trainieren? Bergab oder bergauf? Welche Events gibt es?

Michael Arend ist selbst Trail Running-Experte und damit der perfekte Gastgeber für Athleten aus der Berg-, Lauf- und Mountainbike-Szene. In fünf weiteren Folgen des Dynafit TrailTalk-Formats begrüßt der Moderator als ersten Gast den Schweizer Bergläufer Pascal Egli vor dem Mikrofon. Der Profisportler spricht neben seinem Comeback nach einer langwierigen Verletzungspause auch über seine eigentliche Berufung als Doktorand im Bereich Glaziologie und Umweltingenieur. Danach kommen gleich zwei Gäste zu Besuch: Heinrich „Heini“ Albrecht und Hubert Resch. Während der eine mit seinem Unternehmen „Plan B Events“ zu den prominentesten Veranstaltern von Trail-Wettkämpfen wie bspw. dem Transalpine Run im deutschsprachigen Raum zählt, hat der andere den Großglockner Ultra Trail innerhalb von nur fünf Jahren zu einer festen Größe im Trail-Wettbewerb gemacht. Beide berichten, was ihre Trail Events so einzigartig macht und was hinter den Kulissen tatsächlich alles passiert.

In Folge 3 ist Steffi Marth zu Gast. Die deutsche Profi-Radsportlerin ist DYNAFITs erste Mountainbikerin im Athleten-Team. Die 6-fache deutsche Meisterin im BMX und Fourcross hat dem Wettkampf den Rücken gekehrt und berichtet im Trail Talk, was Ausdauersport am Berg für sie bedeutet und warum gerade sie so gut zur Marke von Athleten für Athleten passt. Sport Marketing Manager Lukas Nägele ist in Folge 4 zu hören, der als erfolgreicher Ultra-Läufer die Seiten gewechselt und sich vom Athleten zum Athletenmanager entwickelt hat. Er gibt Einblicke in die Philosophie von DYNAFIT, wie sich Sport und Sportler entwickeln, welche Wettkämpfe die Profis anziehen und was man eigentlich tun muss, um ein erfolgreicher Athlet zu werden. Zum Abschluss werden die Plätze vor dem Mikrofon getauscht und Moderator Michael Arend wird selbst zum Gast, der von keinem Geringeren als DYNAFIT-Athlet Hannes Namberger interviewt wird. Die Themen drehen sich dabei rund um professionelles Training, optimale Ernährung, Lauftechnik sowie die alles entscheidende Frage: Wie kann man sich optimal auf einen Wettkampf vorbereiten? Reinhören lohnt sich also auf jeden Fall!