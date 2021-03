Der einzige, wirkliche Feind von ausgewachsenen Nashörnern ist der Mensch: Aufgrund von Wilderei sind deshalb alle fünf noch lebenden Nashornarten mittlerweile vom Aussterben bedroht. Grund ist das markante Horn auf der Nase dieser Tiere, das als vermeintliches Wunderheilmittel und als Statussymbol zu höchsten Preisen auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird – bevoirzugt im asiatischen Raum. Um dem Artenschwund aktiv entgegenzuwirken, sammelt die Wohltätigkeitsorganisation “Save the Rhino” Jahr für Jahr Spendengelder. Mit Klean Kanteen, Hersteller von nachhaltigen Edelstahlbehältern, kommt jetzt ein tatkräftiger Kooperationspartner hinzu, der die NonProfit-Organisation bei ihrer wichtigen Mission unterstützt. Anlass genug, eine limitierte Sonderauflage von 100 Trinkflaschen auf den Markt zu bringen, bei der die gesamten Erlöse aus deren Verkauf zum Schutz der Nashörner verwendet werden. Die Limited Edition kommt mit einem sehenswerten Sonderdruck und einem extra graviertem Deckel mit “Save the Rhino – Logo”, wodurch die limitierten Edelstahlflaschen nicht nur ein echter Hingucker sind, sondern obendrein auch noch plastikfrei, lebensmittelecht, rostfrei und langlebig. Der Klean Kanteen® Bamboo Cap ist zudem aus nachhaltig geerntetem Bambusholz gefertigt, weshalb die Trinkflaschen mit einem Fassungsvermögen von 800 ml aus nur drei Materialien bestehen: Silikon, Bambus und 18/8 Edelstahl. Bestellt werden können die “Unikate” ab dem 18. März 2021 – ausschließlich über den Online-Shop von Klean Kanteen für nur 34,95 Euro (UVP).



Über Klean Kanteen: Mit Vertriebspartnern in über 40 Ländern der Welt ist das Familienunternehmen Klean Kanteen einer der Marktführer für BPA-freie Trinkflaschen, Trinkbecher und Lebensmittelbehälter aus Edelstahl. Seit 2008 hat Klean Kanteen über 1 Mio. US-Dollar seiner Umsätze an Umweltorganisationen gespendet, um sich über 1% for the Planet für positive Veränderungen einzusetzen. Ob über gemeinnützige Partnerschaften oder grundlegende Events, Klean Kanteen arbeitet eng mit Unternehmen und Organisationen zusammen, die ähnliche Werte vertreten und sich für Fragen der Gesundheit, die Reduzierung von Einwegkunststoffprodukten, die Vermittlung von umwelttechnischen Kenntnissen und ein stärkeres Umweltbewusstsein einsetzen. Weitere Informationen sind auch unter folgendem Link zu finden: www.kleankanteen.de

Über “Save the Rhino International”: Save the Rhino ist eine in Großbritannien registrierte Wohltätigkeitsorganisation, Nr. 1035072. Die Organisation arbeitet mit seinen Partnern täglich an der Mission, alle fünf Nashornarten in freier Wildbahn wachsen und gedeihen zu sehen. Die Wohltätigkeitsorganisation wurde 1994 gegründet und unterstützt heute mehr als 20 Nashornprogramme in Afrika und Asien. Mehr Infos über die Arbeit von Save the Rhino gibt’s unter www.savetherhino.org