Der Premium-Hersteller innovativer und nachhaltiger Textillösungen Polartec feiert 30-jähriges Jubiläum und blickt zugleich auf 40 Jahre Fleece zurück, das sich wie kaum ein anderes Material in der Outdoorbranche bis heute größter Beliebtheit erfreut. Stehen die flauschigen Kunsttofffasern doch vor allem für einen authentischen Lifestyle und eine ganze Generation. Dementsprechend feiert Polartec mit einer breit angelegten Retro-Kampagne nicht nur den Funktionsstoff als solches, sondern vor allem jene Menschen, die sich der Natur und den Abenteuern draußen an der frischen Luft verschrieben haben. Ein zentraler Bestandteil der „Peaking Since ´91“ – Kampagne ist ein digitales Fotoalbum, in dem jeder Fleece- bzw. Outdoor-Fan nach Belieben herumblättern und sich in die eigene Jugend zurückversetzen kann: www.polartec.com

Peaking Since ´91 – Polartecs Jubiläumskampagne mitsamt Family Album lädt zum Schwelgen in längst vergessenen Zeiten ein

Die Jubiläumskampagne Peaking Since ´91 erstreckt sich über das gesamte Jahr und würdigt die treuen Partner von Polartec und die zahlreichen Textilinnovationen des Stoffherstellers. Im Rahmen dessen riefen die Textilspezialisten zu Beginn des Jahres weltweit die Abenteurer und Naturfreunde dazu auf, ihre Lieblingsbilder mit Kleidungsstücken von Polartec einzusenden. Das Ergebnis ist ein beeindruckender Bildband bespickt mit authentischen Outdoor-Erlebnissen, die Polartec seit der Erfindung des synthetischen Fleece prägt und nachhaltig verändert hat. Über einen extra dafür eingerichteten Instagram-Kanal (@PolartecFamily) werden die Bildbeiträge des Family Albums nach und nach veröffentlicht und dienen der Outdoor-Community als Ort, um Erlebnisse zu teilen und in Erinnerungen zu schwelgen.

„Polartec gehört genauso zum Outdoor-Lifestyle wie Rucksäcke und Wanderschuhe“, sagt David Karstad, Marketing VP und Creative Director von Polartec. „Mit dem Family Album können wir diese Authentizität verstärken und uns mit den Generationen von Enthusiasten verbinden, die Polartec getragen haben, egal wann sie zum ersten Mal ihre Leidenschaft für die Natur entdeckt haben“. In den vergangenen 30 Jahren hat sich Polartec als weltweit führender Innovator mit einer breiten Palette von Funktionsstoffen etabliert, die für alle Bedingungen entwickelt wurden: Polartec-Stoffe halten warm, trocken, kühl und sicher. Führende Outdoor-Marken arbeiten gezielt mit Polartec zusammen, um deren Funktionsstoffe weiterzuentwickeln – sei es hinsichtlich Wärmeisolation oder Wetterschutz.

Wichtigstes Ziel dabei, die nächsten leichten Next-to-Skin-Technologien neu zu denken, nutzbar zu machen und vieles mehr. „Die moderne Geschichte von Polartec ist geprägt von der Transformation einer traditionellen Fabrik zu einem Pionier für Hochleistungstextilien“, sagte Steve Layton, Präsident von Polartec. „Wir freuen uns, diese Geschichte zu erzählen, wie die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern zu ikonischen Stoffen und Kleidungsstücken geführt hat, die buchstäblich verändert haben, was wir tragen, wenn wir nach draußen gehen“.

Peaking Since ´91 – Polartec Unikate für die Ewigkeit

Nach wie vor ungebrochen ist die Begeisterung für das funktionale Fleecematerial, was man auch anhand zahlreicher Retro-Kollektionen erkennen kann, die von einigen Lifestyle- und Outdoormarken neu aufgelegt worden sind. Neben der italienischen Marke LC23 zählen hierzu auch The North Face oder Jack Wolfskin, die zum Jubiläum nicht nur Vintage-Serien präsentieren. Auch das ein oder andere Unikat ist mit dabei.

So wie das sprichtwörtlich einzigartige „30 Anniversary Jacket“ von LC23 (siehe oben), das nur in begrenzter Stückzahl produziert wurde und im offenen Handel nicht erhältlich ist. Selbst ein kuscheliger Sessel tauchte plötzlich im Netz auf, der in dieser Form vermutlich einmalig sein und unter Kennern in naher Zukunft unbezahlbar sein dürfte.