Nach einer Sicherheitsüberprüfung der Eigenmarke Simond hat sich der Sportartikelhändler DECATHLON dazu entschieden, das Klettersteigset-Modell “Vitalink” mit sofortiger Wirkung zurückzurufen. So wurde im Rahmen von internen Sicherheits- und Qualitätskontrollen ein erhebliches Sicherheitsrisiko festgestellt, demnach in seltenen Fällen der Schnapper am Karabiner nicht korrekt schließt. Aus diesem Grund kann die Sicherheit durch das Klettersteigset nicht in vollem Umfang gewährleistet werden. Betroffen sind in erster Linie Produkte, die zwischen dem 20. Juni 2020 und dem 02. November 2020 gekauft wurden. Das Unternehmen bittet außerdem eindringlich darum das Produkt nicht weiter zu verwenden und über eine der zahlreichen Filialen oder den Onlineshop zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Weitere Informationen zu dem Produkt:

Produktname: Klettersteigset Vitalink

Marke: Simond

Produktreferenz: 8544069

Artikelnummer: 2717143

Für Rückfragen stehen die Experten in den Bergsportabteilungen der Filialen sowie der Kundenservice des Sportartikelherstellers bzw. -händlers von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 07153/8920500 zur Verfügung.

Quelle: DECATHLON