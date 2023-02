Barfußlaufen, Five Finger Shoes und Laufschuhe mit Nullsprengung sind in den letzten Jahren so ziemlich in Mode gekommen. Die Gründe dafür sind dabei so vielfältig wie die individuellen Fußformen verschiedenster Lauf- und Outdoorsportler. Während die einen auf ein „Back to nature feeling“ schwören, sind andere wieder überzeugt davon, dass es die natürlichste Form des Laufens nur mit einer anatomisch geformten Zehenbox und keinerlei Höhenunterschied zwischen Ferse und Zehenbereich möglich sei. Über das Für und Wider kann man durchaus diskutieren.

Tatsache ist jedoch, dass in diesem Segment weltweit vor allem zwei Sportmarken jede Menge Rang und Namen verschafft haben: Joe Nimble und Altra Running. Während erstere die Tochterfirma der Bär Schuh GmbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart ist, handelt es sich bei dem zweiten Unternehmen um einen amerikanischen Spezialisten für Schuhwerk im Laufsportbereich mit Sitz in Logan, im US-Bundesstaat Utah. Von eben jenem durften wir mit dem Altra Running Lonepeak 5, dem Altra Running Timp 4 und dem Altra Running Mont Blanc gleich drei Modelle für kurze, mittlere und ultralange Distanzen testen dürfen.

Altra Running – auf flachen Sohlen und mit breiter Zehenbox über die Trails

Es waren unter anderem die beiden Mitgründer von Altra Running, Brian Beckstead und Golden Harper, die Laufschuhe auf innovative Weise neudenken wollten. Vor allem weil sie immer das Gefühl hatten, dass die bis dato am Markt verfügbaren Modelle der gängigsten Hersteller in der Regel eher beim Laufsport behinderten und sogar für Verletzungen oder Schmerzen verantwortlich waren. Anhand von Videoanalysen und anderen Forschungen fanden die beiden Experten heraus, dass die erhöhte Ferse in traditionellen Laufschuhen zu einer falschen Lauftechnik führe. Eine Technik, die eher für Belastung auf den Körper anstatt Entlastung sorgt. Zusätzlich wurden die Zehen in den engen Zehenboxen zu sehr eingeengt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So kam es wie es kommen musste: Aus der Not heraus „toastete“ Golden Harper einfach ein Paar Schuhe und erhitzte sie gerade so weit, dass er den Absatz herausnehmen und exakt auf seine persönlichen Bedürfnisse ausbalancieren konnte. Ein etwas laienhafter Weg für die Lösung eines Problems, der aber umso effektiver für ein überraschendes Ergebnis sorgte: Zum ersten Mal in seinem Leben trug Golden Harper einen Laufschuh, der ihn nicht mehr einschränkte.

Später kam dann noch die bewusst breit gehaltene Schnürung im Vorfußbereich hinzu, indem dort einfach die Schnürlöcher ausgelassen wurden. Am Ende haben sich unzählige Laufsportler von diesen Maßnahmen inspirieren lassen und ihre Laufschuhe zum Schuster gebracht, um sie dort ebenfalls aufschneiden und die Zwischensohle auf eine Höhe angleichen zu lassen. So zumindest die Legende über die Geburtsstunde von Altra Running. Wobei sich anfangs einfach nur drei Personen in einem Keller darum kümmerten, klassische Laufschuhe umzuändern. Heute zählt Altra Running neben Hoka One One, Dynafit, Salomon und vielen anderen zu einer der Top 10 Marken unter den Anbietern für Laufschuhe – sei es nun Straßenlaufschuhe oder gut gedämpfte und geschützte Trailrunning-Schuhe.

Altra Lone Peak 5 – leichter Laufschuh mit solider Dämpfung und 0 mm Sprengung für ultralange Distanzen

Mit dem Altra Running Lone Peak 5 hatte vor mehr als zehn Jahren der beeindruckende Durchmarsch von Altra begonnen. Inzwischen gibt es den weltweit überaus beliebten Laufschuh bereits in der sechsten Generation. Beim vorletzten Modell, dem „5er“ gab’s den überaus leichten Lone Peak erstmals mit Altra EGO™ Technologie in der doppelten Zwischensohle, die satte Dämpfung, erhöhte Haltbarkeit und maximale Reaktionsfähigkeit verspricht. Eine hauseigene Innovation, die bei jedem Schritt spürbar sein und zugleich die Aufprallenergie in einen zusätzlichen Schub nach vorn verwandeln soll.

Für optimalen Grip auf jedem Untergrund kommt die anatomisch geformte MaxTrac™ Laufsohle mit dem bissigen Trailclaw-Profil zurück. Dabei handelt es sich um multidirektionales Stollenprofil, das vor allem unterhalb der Mittelfußknochen positioniert ist, um dem Fuß mehr Traktion zu verleihen. Während die überarbeiteten StoneGuard™ Rockplate Technologie als Extraschicht Geröllschutz in Kombination mit der Zehenschutzkappe für optimalen Schutz vor spitzen Steinen oder fiesem Wurzelwerk schützt.

Die Ferse ist so konzipiert, dass sie der Form einer menschlichen Ferse nachgeahmt ist. Der Neutral InnerFlex ™ ist zudem gefaltet, um maximale Flexibilität und höchsten Tragekomfort zu bieten. Dazu trägt auch die für Altra so typische FootShape™-Passform bei. Das „hauchdünne“, aber robuste und hochatmungsaktive Obermaterial verfügt über gelaserte Ventilationsöffnungen, damit das Fußklima bei jedem Wetter immer optimal ausfällt. Darüber hinaus kann einmal eingedrungenes Wasser bei nassem Wetter oder nach der Querung eines Baches wieder rasch aus dem Schuh herauslaufen.

Damit sowohl Füße als auch der Schuh schnell wieder trocknen können. Alternativ lassen sich an einem Klettverschluss im extrabreiten Vorfußbereich auch Gamaschen befestigen. Ein Gesamtpaket, das sich laut Hersteller sowohl für das tägliche Training im Gelände als auch für lange Ultra-Trails in den Bergen eignet.

Das af-Testurteil von Veit: vielseitiger Allrounder für Freizeit und Trail mit solider Dämpfung, weichem Schaft und geringer Stabilität

Das erste Mal gesehen habe ich das Altra Lone Peak 5 Modell bei einem Trailrunner, der mir im Zug gegenüber saß. Schon damals dachte ich: Der Trailschuh schaut ziemlich bequem aus. Als ich dann das erste Mal hineinschlüpfen durfte, sollte sich an diesem ersten äußeren Eindruck auch nicht viel ändern. Ich war sogar überrascht, dass der Tragekomfort dank der breiten Zehenbox noch besser ausfiel als erwartet. Ein überaus leichter und vor allem recht dünnwandiger Laufschuh, der ohne jegliche Sprengung auskommt und zunächst erst einmal ein etwas schräges Gefühl vermittelt. Oder sagen wir besser, ein ungewohntes Gefühl.

Die relativ schmal ausfallende Dämpfung der Zwischensohle erlaubt einen ziemlich direkten Kontakt zum Boden. Was wiederrum bedeutet, dass die Fußknochen und -muskeln analog zu Barfußschuhen je nach Beschaffenheit des Untergrunds ordentlich etwas zu tun haben. Wem das gefällt, der sollte mit dem Altra Lone Peak 5 seine helle Freude haben. Allerdings läuft sich die Dämpfung dann auch entsprechend schnell zusammen und verliert wie jeder Laufschuh langfristig ihre schützenden Eigenschaften. Dafür beisst sich die hauseigene Laufsohle mit ihrem multidirektionalen Stollenprofil überraschend gut in den Untergrund und bietet hervorragenden Grip bei allen Bedingungen.

Da das Obermaterial mitsamt seiner Verstärkungen rund um die Fersenpartie ziemlich dünn ausfällt, bietet der Schaft auch entsprechend weniger Stabilität und Führung in rassigen Trails. Bei schnellen Bewegungen rutscht man zu allem Übel auch etwas im Schuh. Dafür behält man jederzeit ein exaktes Gefühl fürs Terrain und bleibt dementsprechend agil. Leider ist man dadurch auch deutlich anfälliger fürs Umknicken und für unangenehme Stöße durch scharfkantige Wurzeln oder Steine. Hinzu kommt, dass das Obermaterial zwar mit gelaserten Lüftungsperforierungen versehen ist, es aber dennoch bei hohen Außentemperaturen für ordentlich Dampf im Schuh sorgt.

+ superleichter Laufschuh

+ angenehm weiche Dämpfung

+ guter Grip auch bei feuchten Bedingungen

+ superbequemer Tragekomfort

+ hoher Tragekomfort dank breiter Zehenbox

+ praktische Features zur Befestigung von Gamaschen

– zu wenig seitliche Führung

– bietet zu wenig Stabilität aufgrund des recht weichen Schafts

– Dämpfung läuft sich verhältnismäßig schnell zusammen

– bei warmen Temperaturen wird es schnell warm im Schuh

Die Details:

Besonderheiten: Zehenschutzkappe, Anziehschlaufen, Stoneguard Rockplate, Klettverschluss zur Befestigung von Gamaschen, gelaserte Ventilationsöffnungen im Obermaterial

Material: Synthetik

Sprengung: 0 mm (bei 25mm Sohlendicke)

Sohle: Altra EGO™ mit StoneGuard™ Zwischensohle und MaxTrac™ mit TrailClaw™ Laufsohle

Gewicht: ca. 305 Gramm (bei Mustergröße EU 42)

Größen: US 7 – 15

Preis: 149,95 Euro (UVP)

Altra Mont Blanc – ultraleichter Laufschuh für ultralange Distanzen

Eh voilá, der brandneue Altra Running Mont Blanc: Ein ultimativer Langstrecken-Laufschuh für Trailrunner, der vom höchsten Berg der Alpen und dem gleichnamigen Ultra-Marathon inspiriert wurde und insbesondere für lange Trailruns sowie Ultraläufe entwickelt wurde. Dank seines geringen Gewichts kann das Modell aber auch bei schnellen Trailruns zum Einsatz kommen. Egal auf welcher Distanz am Ende ist wieder einmal Altra EGO™ MAX in der Zwischensohle dabei, um maximale Dämpfung bei minimalem Gewicht zu gewährleisten.

Damit der Altra Mont Blanc auch sonst nur wenig auf die Waage bringt, wurde an strategisch wichtigen Stellen entsprechendes Material hinzugefügt und überall dort entfernt, wo es nicht benötigt wird. Auf den obligatorischen „Gaiter Trap“ Klettverschluss zur Befestigung von Gamaschen sowie auf Anziehschlaufen wurde wie bei fast allen Altra-Modellen nicht verzichtet. Das Ergebnis ist ein leichtes, atmungsaktives Design für ganztägige Trail-Touren. Hierzu trägt auch die Vibram® LiteBase-Außensohle ihren Teil bei, die aus einer abriebfestem MegaGrip Gummimischung besteht und über ein 4mm tiefes Stollenprofil verfügt.

Dadurch soll in jedem Terrain für jede Menge Traktion und eine optimale Kraftübertragung gesorgt sein. Doch nicht nur dank des effizienten Aufbaus kommen die Trailrunningschuhe federleicht daher. Der Schaft fällt dank eines ultraleichtem, hochatmungsaktivem und widerstandsfähigem Synthetik-Obermaterial von Haus aus sehr leicht aus. Das verwendete Gewebe und die Verstärkungen sind dabei so gestaltet, dass maximale Gewichtsersparnis auch ohne Einbußen in der Belastbarkeit und Performance erreicht werden soll. Damit der Tragekomfort dauerhaft nicht zu kurz kommt, fußt der Trailschuh auf der Altra-typischen Standard FootShape™-Passform.

Das af-Testurteil von Veit: leichter Laufschuh mit etwas zu kurz geratenem Schaft, der für Fersenschlupf sorgen kann

Auch wenn der Altra Mont Blanc optisch recht wuchtig wirkt, einmal hineingeschlüpft stellt man schnell fest: Hier wurde minimalistisch gearbeitet. Dementsprechend schlank fällt auch das Obermaterial aus. Der Schaft verfügt sogar über kleine und lasergeschnittene „Fensterchen“, um einen optimalen Klimakomfort zu gewährleisten. Auch sonst kommt der Laufschuh ohne unnötiges Gewicht aus. So fehlt auch ein massiver Zehenschutz. Stattdessen findet man hier „nur“ auflaminierte TPU-Verstärkungen. Dadurch kommt leider der Schutz der empfindlichen Zehen etwas zu kurz. Dafür ist die Zehenbox aber wie für Altra Running üblich ergonomisch breit aus.

Im Gegensatz zum restlichen Schaft, ist die Ferse noch zusätzlich verstärkt und gepolstert. Zudem sind zwei Laschen weiter nach oben gezogen, um die Achillessehne seitlich etwas zu unterstützen und einen fließenden Übergang zu bilden. Allerdings steht man etwas zu hoch im Schuh bzw. ist der Schaft zu kurz geraten, weshalb man trotz fest gezogener Schnürung allzu leicht aus dem Schuh schlupft. Dabei spielt natürlich auch das Material der Laufsocken eine Rolle – je glatter es ausfällt, umso mehr Bewegung ist auch im Spiel.

Dafür überzeugt die ausgeprägte Dämpfung der Zwischensohle, die einen dauerhaft überzeugenden Tragekomfort sicherstellt. Dazu trägt auch die sockenartige Passform der Zunge bei, die dadurch keine Falten wirft oder seitlich verrutscht. Auch das Fußklima bleibt konstant hoch, da das verwendete Mesh-Material hochatmungsaktiv ist und in Kombination mit den oben genannten Aussparungen jederzeit für eine optimale Luftzirkulation sorgt.

Dadurch trocknen die Laufschuhe entsprechend schnell wieder und auch die Füße geraten bei hohen Temperaturen nicht allzu sehr ins Schwitzen. Einziger Nachteil, auch hier wieder das altbekannte Problem: Je weniger Verstärkungen am Oberschuh, umso weniger zwar das Gewicht. Aber zugleich mangelt es auch etwas an seitlicher Stabilität und anspruchsvolle Trails erfordern zusätzliche Aufmerksamkeit. Dafür überzeugt die Vibram Lite Base Laufsohle trotz minimalem Gewicht durch überragende Griffigkeit bei jedem Wetter.

+ sehr guter Grip bei allen Bedingungen

+ ausreichend Platz auch für breitere Füße

+ gewichtsreduziertes Design

+ hoher Tragekomfort dank breiter Zehenbox

+ hochatmungsaktives Obermaterial

+ praktische Features zur Befestigung von Gamaschen

– nach oben hin etwas zu kurz gefasster Schaft

– Fersenschlupf je nach Fußform

– Zehenkappe bietet nicht besonders viel Schutz

Die Details:

Besonderheiten: Anziehschlaufen, praktische Fetaures zur Befestigung von Gamaschen

Material: Textil, Synthetik, Meshmaterial

Sprengung: 0 mm (bei 30mm Stollentiefe)

Sohle: Zwischensohle Altra EGO™ MAX, Laufsohle Vibram™ LiteBase

Gewicht: ca. 280 Gramm (bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 40 – 49 1/3

Preis: 189,95 Euro (UVP)

Altra Timp 4 – Laufschuh mit solider Dämpfung für ultralange Strecken

Der Altra Running Timp 4 zählt zu den vielleicht vielseitigsten Laufschuh-Modellen im Sortiment. Auch die mittlerweile vierte Generation will in nahezu jedem Terrain durch maimalen Komfort, hohe Dämpfung und top Performance-Werte überzeugen. Dafür soll in erster Linie die griffige MaxTrac™-Laufsohle in Verbindung mit der der verbesserten, abriebfesten Altra EGO™ MAX Zwischensohle mit multidirektionalem Stollenprofil sorgen. Während die luxuriöse Premium-Schaumstoffmischung eine optimale Dämpfung mit etwas mehr Energierückgabe und zusätzlicher Langlebigkeit bietet. Auch die Passform wurde nochmals optimiert, um eine bessere Leistung auf jedem Untergrund sicherstellen zu können. Zudem ist der Altra Running Timp 4 mit einem atmungsaktiven Quick Dry Air Mesh-Strickobermaterial ausgestattet und verfügt über die so typische Standard-Passform mit FOOTSHAPE™ TOE BOX. Diese kann entweder im „Original“ oder als „Slim“-Version gewählt werden, damit der Fuß vor allem im Mittelfußbereich optimal im Schuh sitzt. Die Füße selbst stehen wie gewohnt auf der bekannten Balanced Cushioning™-Plattform mit 0mm Sprengung, die Ferse und Vorfuß in gleichem Abstand zum Boden positioniert. Und dadurch eine bessere Haltung, einen besseren Laufstil und eine sanftere Landung gewährleisten soll. Eine spezielle low-cut Schaftkonstruktion sorgt zudem für eine bequeme Passform und weiche Polsterung. Indem der Laufschuh die Beine mitsamt ihrer Muskulatur dauerhaft schont und ein allzu frühes Ermüden verhindern soll, kann er bei nahezu jeder Distanz und vor allem bei wärmeren Temperaturen zum Einsatz kommen. Das af-Testurteil von Veit: vielseitiger Allrounder mit solider Dämpfung, superbequemer Passform und Abzügen bei der Stabilität Auf den ersten Blick denkt man: Der Laufschuh ist nicht wirklich der Schönste. Stimmt, aber darum gehts nun mal nicht, sondern um solide Dämpfung, optimalen Grip und maximalen Tragekomfort. All das bringt der Altra Timp 4 mit. Einziges Manko ist die an der Ferse für meinen Geschmack einen Tick zu weit nach oben gezogene Anziehschlaufe. Aber sonst laufe ich den Allrounder wirklich gerne bei allen Gelegenheiten. Egal ob kurz und knackig oder lang und ausdauernd, der Altra Timp 4 ist für mich die eindeutig beste Wahl im Vergleich mit dem Altra Mont Blanc und dem Altra Lone Peak 5. Einfach weil das Gesamtpaket stimmig ist.

Aber der Reihe nach: Das robuste, aber dennoch atmungsaktive Mesh-Obermaterial bietet eine hervorragendes Fußklima, sorgt dank auflaminierterm Geröllschutz bzw. Zehenkappe sowie der zusätzlichen Polsterung bzw. Verstärkungen im Fersenbereich aber die nötige Stabilität. Die weich gepolsterte und extrabreit verlaufende, sockenartige Schuhzunge legt sich wunderbar auf den Rist, wodurch die Füße rundum komfortabel eingebettet sind. Die breite Zehenbox gibt den Füßen ausreichend Raum und Platz, sich ergonomisch auszubreiten und natürlich abzurollen.

Die Zwischensohle bietet eine üppige Dämpfung, die auch auf der Langstrecke zuverlässige Arbeit leistet und sich nicht allzu schnell zusammenläuft. Vor allem im Vorfußbereich erinnert diese an die von On Cloud Running bekannte Cloudtec-Technologie, da auch hier kleine Öffnungen zu finden sind. Die „fehlende“ Sprengung gleicht der Altra Timp 4 durch ein durchweg stimmiges Abrollverhalten aus. Für den nötigen Grip sorgt ein ausgeprägtes, multidirektionales Stollenprofil, das sowohl bei trockenem Wetter als auch bei Nässe und Schnee zuverlässigen Halt bietet.