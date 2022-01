Die Freude an Wintersportaktivitäten bei knackigen Temperaturen steht und fällt mit der richtigen Bekleidung. Wer hier die falsche Wahl trifft, muss in der Regel klappernde Zähne und Gänsehaut einkalkulieren. Im Schlimmsten Fall aber eine Unterkühlung, eine Blasenentzündung oder gar Erfrierungen. Genau deshalb entwickelt Helly Hansen seit seiner Gründung 1877 funktionale Bekleidung, die zuverlässig vor den Elementen schützt und den hohen Ansprüchen von Outdoor-Professionals wie auch Hobbysportlern genügt. Gerade für Aktivitäten bei kalten Temperaturen kommt es auf ein durchdachtes Schichtsystem (Zwiebelprinzip) an, also dem Tragen gleich mehrerer Lagen an Bekleidung. Als optimale Basis haben sich funktionale Wäschestücke – sogenannte technische Baselayer – behauptet, die Helly Hansen mit der revolutionären LIFA® Technologie ausstattet. Denn dank deren hervorragender wärmender und schnelltrocknender Eigenschaften brauchen sich kleine wie auch große Frostbeulen keine Sorgen mehr machen, wenn das Thermometer mal wieder unter den Gefrierpunkt fällt. Als „Überzeugungstäter“ stellen wir euch ein paar Highlights aus der aktuellen Winterkollektion 2021/22 von Helly Hansen vor.

Helly Hansens LIFA® Technologie – funktionelle und hydrophobe Fasern

Die Lifa Faser von Helly Hansen basiert auf einer, Anfang der 1970er Jahren eingeführten Garntechnologie, die seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert wurde. Bei den LIFA® Fasern handelt es sich um sogenannte hydrophobe Fasern, welche die Aufnahme von Flüssigkeit verhindern sollen. Vielmehr sorgen sie für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement und zugleich für eine hervorragende Isolierung. Dabei wird Feuchtigkeit in Form von Schweiß von der Haut weg und direkt an die Oberfläche des Stoffes abtransportiert, um dort zu verdunsten. Dadurch bleibt die Haut selbst bei schweißtreibenden Aktivitäten zuverlässig trocken und kühlt nicht aus.

Die LIFA®-Technologie kommt dabei in drei verschiedenen Kombinationen zum Einsatz: HH LIFA®, die Helly Hansens bevorzugt in Baselayern einsetzt, die aus 100% LIFA Fasern bestehen und sich dank optimalem Feuchtigkeitsmanagement besonders als erste Schicht eignen. Bei HH LIFA® Merino handelt es sich um Helly Hansens 2-in-1 Baselayer, die leichtgewichtige LIFA Fasern auf der Innenseite mit weicher Merinowolle auf der Außenseite kombinieren. HH LIFA® Active Fasern kommen in technischen Baselayern zum Einsatz,sorgen für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement und für eine leichte Isolierung.

HH LIFA® Merino

Lifa Merino Midweight Crew und W Lifa Merino Graphic Crew: Diese leistungsstarken Funktionsshirts überzeugen mit der einzigartigen 2-Lagen-Konstruktion aus 100% Merino-Wolle außen und der LIFA® Stay Warm Technologie innen. So werden die Vorzüge beider Materialien vereint: Merinowolle bietet zuverlässige Wärme und ist eine Naturfaser, die unangenehme Gerüche vorbeugt. Die technischen LIFA® Fasern sind leicht und nehmen keine Feuchtigkeit auf, sondern leiten sie nach außen, sodass man im inneren warm und trocken bleibt. Die Crew Oberteile sind mit einem Rundhalsausschnitt, sowie einer körpernahen Passform ausgestattet.

Lifa Merino Midweight ½ Zip und W Lifa Merino Midweight ½ Zip: Auch die ½ Zip Oberteile der Lifa Merino Kollektion kombinieren die Vorzüge von Merinowolle und Helly Hansens proprietären LIFA® Faser. So schützen sie besonders bei kalten Temperaturen vor Kälte durch isolierende Eigenschaften und Feuchtigkeitstransport. Dies ist besonders wichtig, damit der Körper nicht durch angestauten Schweiß auskühlt. Die Langarmoberteile verfügen über einen praktischen halbhohen Reißverschluss, welcher das Anziehen erleichtert, sowie einen halbhohen Rollkragen für erweiterten Schutz am Hals.

Lifa Merino Midweight Pant: Komplettiert wird die Baselayer-Ausrüstung durch die Lifa Merino Midweight Pant. Diese Funktionsunterhose bietet an den Beinen hervorragenden Wärmerückhalt durch die 2-Lagen-Konstruktion aus Helly Hansens proprietären LIFA® Fasern sowie 100% Merinowolle. Die LIFA® Technologie wurde für exzellentes Feuchtigkeitsmanagement und höchsten Komfort entwickelt, da sie ihre Träger trocken und warm hält und dabei besonders leicht ist. Merinowolle bietet dazu eine natürliche Komponente mit geruchsneutralisierenden und schnelltrocknenden Eigenschaften. Zusammen mit dem Lifa Merino Crew oder ½ Zip bietet die Pant die perfekte Grundlage für ausgiebige Schneeabenteuer.

HH LIFA® Active

Lifa Active Crew und Lifa Active Pant: In diesen technischen Baselayern wurde die LIFA® Active Faser verarbeitet. Sie sorgt für eine leichte Isolierung, die das ganze Jahr über zum Einsatz kommen kann. LIFA® Active ist Helly Hansens LIFA® Technologie mit dem besten Feuchtigkeitsmanagement. Das Material überzeugt durch eine zweilagigen Konstruktion, die Feuchtigkeit rasch nach außen transportiert und ihre Träger:innen warm, trocken und komfortabel hält – egal zu welcher Jahrezeit. Das funktionale Crew sowie die Pant bilden eine Basis, die sich vom Skisport bis zum Trekking für sämtliche Aktivitäten am Berg und in der Natur eignen.

HH LIFA®

H1 Pro Protective Top und Pant: Die H1 Pro Protective Serie wurde mithilfe der Kanadischen Ski-Nationalmannschaft entwickelt und ist auf optimalen Schutz und aerodynamische Performance auf den Pisten ausgelegt. So wurden die H1 Pro Protective Baselayer mit schützenden Pads ausgestattet. Diese sind strategisch so platziert, dass die Baselayer die perfekte Kombination aus Funktionsunterwäsche und Rennanzug darstellen.

Eine Passform mit Kompressionseffekt sorgt dafür, dass die Polster in Top und Pant beim Anziehen nicht verrutschen. Die H1 Pro Protective Baselayer im Unisex-Design sind aus einer nahtlosen Konstruktion aus Helly Hansens proprietären LIFA® Fasern gefertigt, wodurch sie exzellentes Feuchtigkeitsmanagement, hohen Tragekomfort und beste Bewegungsfreiheit gewährleisten.