Im neuen Chiemgauer Wanderherbst spiegelt sich wider, wonach Menschen immer stärker suchen: Ruhe und Rückbesinnung sowie Kraft, die man nur in der Natur finden kann. Gleich vier der acht geführten Wandertouren drehen sich mit unterschiedlichen Ansätzen um dieses Thema, drei weitere um Kulinarik. Da gilt es, Kräuter mit heilender Wirkung von Essbarem im Wald zu unterscheiden, oder darum, bei einem Spaziergang die wilde, vielseitige Kornelkirsche zu entdecken. Auch das Salz, mit dem die Region einst reich wurde, spielt eine Rolle bei den geführten Wanderungen. Und auf einem Hochplateau bei Reit im Winkl warten kleine Naturwunder.

Das sich wiederholende Programm mit vier Touren pro Woche läuft von 6. September bis zum 30. November. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Touren werden von einheimischen, ausgebildeten Guides durchgeführt und finden bei jeder Teilnehmerzahl und (fast) bei jedem Wetter statt. Coronabedingt ist eine vorherige Anmeldung in der zuständigen Touristinfo erforderlich.

Chiemgauer Wanderherbst-Programm 2021 im Detail:

Durch uraltes Keltenland: Wanderung von Baum zu Baum in Seebruck.

Jeweils donnerstags am 15. und 29. September, 13. und 27. Oktober sowie 10. und 24. November

Immer mit der Ruhe: Entschleunigende Wanderung im Achental.

Jeweils dienstags am 14. und 28. September, 12. und 26. Oktober sowie 9. und 23. November

Kraft und Klang in Maria Tann: Meditationswanderung zum mystischen Kraftort in Waging am See.

Jeweils freitags am 17. September, 1., 15. und 19. Oktober sowie 19. und 26. November

Staatsvertrag und Salzgeschichte: Auf den Spuren der Holzknechte in Ruhpolding.

Jeweils donnerstags am 8. und 22. September, 6. und 20. Oktober sowie 3. und 17. November

Naturwunder auf der Hemmersuppe: Aussichtsreiche Top-Tour in den Chiemgauer Alpen.

Jeweils freitags am 10. und 24. September, 8. und 22. Oktober sowie 5. und 12. November

Köstliches von der Kornelkirsche: Kulinarische Wanderung am Osterbuchberg (Übersee).

Jeweils dienstags am 16. und 30. September, 14. und 28. Oktober sowie 11. und 25. November

Handy aus im Wald: Achtsamer Spaziergang durch die Natur in Tittmoning.

Jeweils montags am 6. und 20. September, 4. und 18. Oktober sowie 15. und 29. November

Wildgemüse und Wiesenpflaster: Kräuter-Almwanderung in Inzell.

Jeweils dienstags am 7. und 21. September, 5. und 19. Oktober sowie 2., 16. und 30. November

