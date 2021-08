Am Wochenende vom 17. bis 19. September 2021 kommen in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol die Laufsport-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Denn dann findet bereits zum vierten Mal das Trailrunning Event „360° Trail“ statt. In sportlicher Atmosphäre und unter Gleichgesinnten können Interessierte jeden Alters ihrer Leidenschaft nachgehen oder den Einstieg in die beliebte Trendsportart wagen. Beim 360° TRAIL können die Teilnehmenden alles rund ums Thema Trailrunning erleben – sowohl in der Theorie bei interessanten Vorträgen als auch in der Praxis bei Trail-Touren mit professionellen Guides in spektakulärer Kulisse der Region rund um Deutschlands höchsten Gipfel. Neben den Input-Vorträgen und Side-Events runden spannende Workshops das bunte Programm ab. Weitere Infos und Tickets gibt’s unter: www.360-trail.com

Buntes Veranstaltungsprogramm und preiswerte Tickets:

Wer bisher noch nicht über die richtige Ausrüstung verfügt, kann auf der parallel zum Event veranstalteten Expo im Olympia-Skistadion Garmisch-Partenkirchen neuestes Material testen oder zu attraktiven Sonderpreisen direkt erstehen. Der Besuch der Expo ist kostenlos. Zum Ausleihen sowie Testen von Produkten und zur Teilnahme an den verschiedenen Laufkursen, Workshops, Vorträgen und Side Events ist ein Tagesticket (für Freitag, Samstag und/oder Sonntag) oder ein 3-Tages-Ticket nötig.

Das 1-Tagesticket (Fr / Sa / So) kostet 39,- Euro und beinhaltet folgende Punkte:

– Teilnahme an Vorträgen, Workshops, Trailrun Touren und Side Events am jeweiligen Tag (sofern Plätze verfügbar)

– Hochwertiges Goody Bag mit tollen Samplings unserer Partner und Sponsoren

– Teilnahme an allen Test- und Beratungsangeboten am jeweiligen Tag (solange verfügbar)

Das 3-Tagesticket zum Vorzugspreis von 89,- Euro beinhaltet folgende Punkte:

– Teilnahme an Vorträgen, Workshops, Trailrun Touren und Side Events (sofern Plätze verfügbar)

– Hochwertiges Goody Bag mit tollen Samplings unserer Partner und Sponsoren

– Teilnahme an allen Test- und Beratungsangeboten am jeweiligen Tag (solange verfügbar)

– Teilnahme am Überraschungsabend am Samstag (18.09.2021)

– und viele weitere Specials