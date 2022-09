Mit Cirque Series bringt der Running-Spezialist On die bekannteste Berglauf-Serie der USA nun endlich nach Europa. Der Startschuss für diesen außergewöhnliche Trailevent fällt am 24. September 2022 in Engelberg Titlis in den Schweizer Alpen. In erster Linie mit dem Ziel, Profisportler, ambitionierte Hobbyläufer und neugierige Einsteiger in einzigartiger Atmosphäre zusammenzubringen und für legendäre Partystimmung zu sorgen. Wer ebenfalls auf die 15 km lange Strecke mit ihren knapp 1000 Höhenmetern gehen und in die Welt des Trailrunning heineinschnuppern will, kann sich problemlos noch Tickets sichern. Die Anmeldung ist nach wie vor über die offizielle Website und auch vor Ort möglich.

70% aller Cirque Series – Teilnehmenden starten in der Kategorie „Anfänger/Fortgeschrittene“

Die Cirque Series 2022 in Engelberg stehen ganz unter dem Zeichen der „Inklusion“. So kann jeder und jede mitmachen, egal welches Alter, egal welches Fitnesslevel Hauptsache der Spaß am Laufsport kommt nicht zu kurz. Während Profi-Läufer versuchen, sich mit einer guten Zeit das Preisgeld zu sichern, gehen rund 70% der Teilnehmenden in der „Hobby-Kategorie“ an den Start. Die perfekte Möglichkeit, um ganz ohne Leistungsdruck erste Erfahrungen mit einem Trail-Wettkampf zu sammeln. Was zählt ist der Spirit und die guten Vibes dieser Veranstaltung, die selbst nach dem Lauf noch weitergelebt werden. Wenn alle Teilnehmenden und die Einheimischen bei guter Musik, Essen und Getränken ordentlich Party machen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Datum: 24.9. 2022

Startnummernausgabe: ab 8:00 Uhr

Rennstart: 10:00 Uhr

Strecke: 15 km und 930 Höhenmeter im Anstieg

Start und Ziel: Talstation der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis

Afterparty: Skihütte Hotel

Quelle: On