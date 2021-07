Das Klettersteig-Testival Innsbruck geht am Samstag, den 4. September 2021, von 9 bis 16 Uhr an den Standorten Hotel Seegrube und Hafelekar in der Nordkette oberhalb Innbsrucks in die dritte Runde: Das Team rund um CLIMBHOW bietet allen Bergsportlern oder Neulingen, die sich für das Thema Klettersteig interessieren, praxisbezogene und kostenlose Workshops an. Insgesamt stehen vier Kurse auf dem Programm, für die namhafte Bergsport-Marken die benötigte Test- und Leihausrüstung zur Verfügung stellen und ihre neuesten Produkt-Highlights vorstellen.

Die richtige Ausrüstung am Klettersteig – kindgerechte Klettersteigausrüstung Klettersteigausrüstung richtig anwenden & grundlegende Klettertechniken Mit Kindern im Klettersteig – Sicherungsmethoden und Möglichkeiten Erste Hilfe am Berg – Versorgung Verletzter im Klettersteig

Unter Anleitung von staatlich geprüften Berg- und Skiführern, Alpinärzten und Bergrettern werden zentrale Inhalte rund um das Thema „Klettern am Stahlseil“ vermittelt. Hierzu zählen neben den wichtigsten Steig- und Sicherungstechniken auch Tipps für den Umgang mit Notfall-Situationen. Die Anmeldung ist ab 2. Juli hier für jedermann geöffnet. Für die Zufahrt auf die Nordkette wird ein Liftticket der Innsbrucker Bergbahnen benötigt. Bei Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Rabattgutschein in Höhe von 30% für die Fahrt Innsbruck-Seegrube-Hafelekar und zurück. Darüber hinaus dürfen sich alle Teilnehmer über einen Einkaufsgutschein von Bergzeit freuen. Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr unter: www.klettersteig-testival-innsbruck-2021.at