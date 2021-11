Der Nanga Parbat – kaum ein anderer Berg dieser Erde ist enger verknüpft mit Tragödien und schmerzlichen Erfahrungen von Bergsteigern als der neunthöchste Achttausender im Westhimalaya. Denn kaum ein Gipfel ist so herausfordernd wie der 8.126 Meter hohe Gipfel. Ein Schicksalsberg, vor allem für einen der wohl bekanntesten Alpinisten auf diesem Planeten: Reinhold Messner. In seiner neuen Live-Multivisionshow berichtet der erste Mensch, der alle 14 Achttausender dieser Erde erfolgreich besteigen konnte, schonungslos offen über seine eigene, schicksalhafte Expedition im Jahr 1970, die für den Südtiroler in einer persönlichen Tragödie endete.



Wer dabei sein will, bekommt am Sonntag, den 12. Dezember 2021, um 17 Uhr die einmalige Gelegenheit, die Erlebnissen der Bergsteiger-Legende im Rahmen der Vortragsreihe von Welt&Wir live miterleben zu können – als kostenlosen Online-Stream und bequem vom Sofa aus. Dennoch freuen sich die Veranstalter über jede finanzielle Unterstützung. So kann jeder Teilnehmer einen selbstgewählten Beitrag spenden, um deren pandemiebedingten Verdienstausfälle zu kompensieren. Hier geht’s zum Online-Streaming: weltundwir.de/reinholdmessner

Quelle: TRAUM & ABENTEUER | ERDANZIEHUNG, Krüger und Bemsel GbR