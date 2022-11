Seit 100 Jahren steht LOWA Synonym für hochwertige Outdoor-Schuhe und perfekte Erlebnisse in der Natur. Mit dem Start der sportlichen Multifunktionsschuh-Linie ALL TERRAIN SPORT legte das Unternehmen bereits vor rund 10 Jahren den Grundstein für eine neue Kategorie, die heute rund 20 Prozent des weltweiten Umsatzes ausmacht. Jetzt geht die Traditionsschusterei aus dem oberbayerischen Jetzendorf den nächsten Schritt und ergänzt das eigene Portfolio an Bergstiefeln, Wanderschuhen und Lifestyle-Sneakern durch griffige Laufschuhe für anspruchsvolles Gelände: Das Ergebnis ist eine innovative Trailrunning-Kollektion, die jüngst auf der internationalen Sportmesse in München (ISPO) einem breiten Publikum vorgestellt wurde.

ALL TERRAIN RUNNING by LOWA – drei neue Laufschuh-Modelle für jede Distanz

Die neue Kollektion „ALL TERRAIN RUNNING by LOWA“ ist demnach ein weiterer Meilenstein in der Produktentwicklung und der nächste logische Schritt für das Unternehmen. In Jetzendorf entwickelt und aufgrund (noch) fehlender Möglichkeiten zur Produktion von EVA-Zwischensohlen in den benötigten Spezifikationen sowie in Europa (noch) nicht verfügbarer Schaftkonstruktionen und Materialien von einem Partnerbetrieb in Vietnam hergestellte Laufschuhe.

Mit dem neuen Trailrunning-Segment will LOWA die eigene langjährige Erfahrung in der Gestaltung griffiger Außensohlen, eines perfekten Abrollverhaltens sowie hervorragenden Tragekomforts mit dem neuen Einsatzgebiet verbinden. Demenstprechend sollen sich die neuen Trailrunning-Modelle vor allem durch sehr gute Griffigkeit, optimalen Schutz, zuverlässige Stabilität und eine herausragende Performance auszeichnen.

LOWA CITUX – SPEED IS KEY: leichter Skyrunning-Laufschuh mit carbonverstärkter BI-Density-Zwischensohle für schnelle Gipfelstürmer auf kurzen Distanzen

Bei der Entwicklung des neuen LOWA-Trailrunningschuhs CITUX hatten die Designer nur ein Ziel: maximale Performance mit minimalem Gewicht zu verbinden. Das Resultat ist ein Laufschuh, der trotz Minimalismus mit innovativen Funktionen überzeugen will. Gerade beim Skyrunning, also dem Berglauf in der Vertikalen, entscheiden manchmal nur wenige Sekunden über Sieg oder Niederlage. Die griffige Gummilaufsohle bietet eine optimale Traktion. In Verbindung mit der CLOSE-TO-THE-GROUND-Technologie macht der feste Sitz den Schuh besonders reaktionsfreudig. Das geringe Gewicht erhöht die Flexibilität. Die unmittelbare Energierückgabe sowie die carbonverstärkte BI-Density-Zwischensohle sorgen für bestmögliche Kontrolle. Für eine schnelle Reaktionsfähigkeit und einen optimalen Antritt sorgt das neue LOWA TRAC sole system.

Hier ist der Name Programm: beste Traktion, dank einer Gummilaufsohle mit ausgeprägtem Profil, eine hohe Reaktionsfähigkeit dank des snug-fit und der CLOSE-TO-THE-GROUND-Technologie. Höchste Agilität aufgrund des geringen Gewichts, und beste Kontrolle durch die direkte Energieübertragung und die Zwischensohle mit Dual Density – zwei unterschiedlich harten Materialmischungen. Dieses besteht aus einem weichen Teil direkt unter der Ferse und einem härteren Segment im Vorfußbereich.

Eine in die Sohle eingearbeitete Carbonverstärkung minimiert zudem den Energieverlust und verhindert ein Durchstoßen spitzer Elemente. Für optimalen Schutz verfügt das Obermaterial über eine verstärkende PU-Beschichtung (REPTEX SPORT), die den Schuh deutlich strapazierfähiger macht. Eine leichte, nahtlose Zungenkonstruktion bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Atmungsaktivität. Zudem wurde die Polsterung auf ein Mindestmaß reduziert und sorgt so für höchste Atmungsaktivität.

Größe: UK 6½ – 13 | UK 3½ – 9

Gewicht pro Paar: (UK 8) 500 g | (UK 5) 420 g

LOWA AMPLUX – COMBINE ALL THE FUN: nur 310 Gramm „schwerer“ Allrounder-Laufschuh mit Carbon-Verdstärkung für Training oder Wettkampf in den Bergen bzw. im Flachland

Steinige Trails, schmale Grate und nasse Wiesen – der neue LOWA Trailrunningschuh AMPLUX bringt in jedem Terrain zuverlässig Höchstleistungen. Das komfortable Modell bringt alle wichtigen Eigenschaften mit, die es für die Bewältigung kurzer, mittlerer und langer Distanzen braucht. Nur 310 Gramm schwer und mit dem ausgeklügelten LOWA-TRAC-Sohlenkonstrukt ausgestattet, sorgen die 6 mm Sprengung des Dauerläufers sowohl im Cross Country Training als auch beim Wettkampf dauerhaft für maximalen Tragekomfort. Die Triple-Density-Zwischensohle mit DYNEVA-Technologie sorgt über die gesamte Schuhlänge für eine optimale Dämpfung. Zwei äußere Schalenelemente bieten eine zusätzliche Polsterung für den Hinterfußbereich und gewährleisten eine ideale Führung und direkte Energierückgabe für den Mittel- und Vorfußbereich.

Der weichere Fersenbereich verfügt über besonders hohe Dämpfungseigenschaften, um Verletzungen durch die Landung vorzubeugen. Eine zusätzlich eingearbeitete Carbonverstärkung minimiert den Energieverlust und verhindert ein Durchstoßen spitzer Elemente. Für den nötigen Grip in jedem Gelände und perfekte Traktion bei schnellen Bewegungen beißt sich die griffige Laufsohle mit ihren leicht gedrehten Stollen regelrecht in den Boden.

Der Schaft ist in einem Stück gefertigt und kommt daher ohne unnötige Nähte aus, sodass Druckstellen erst gar nicht entstehen. Das Obermaterial mit verstärkender PU-Beschichtung (REPTEX SPORT) macht den Schuh deutlich strapazierfähiger. Eine leichte, nahtlose Zungenkonstruktion bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Atmungsaktivität. Darüber hinaus sorgt die Polsterung im Kragen- und Fersenbereich für ein optimales Gleichgewicht von Tragekomfort und Flexibilität.

Größe: UK 6½ – 13 | UK 3½ – 9

Gewicht pro Paar: (UK 8) 630 g | (UK 5) 510 g

LOWA FORTUX – EAT UP THE MILES: komfortabler und gut gedämpfter Trailschuh mit Rocker-Konstruktion für optimalen Tragekomfort auf ultralangen Distanzen

Vor allem bei Ultratrails kommt es auf jedes Extra an Komfort an – und der FORTUX bzw. FORTUX Ws hat besonders viel davon zu bieten. Dank der guten Dämpfung, der zusätzlichen Polsterung am Schaft und des angenehmen Tragegefühls ist das neue Modell speziell auf Langstrecken ausgelegt. Gerade bei ultralangen Distanzen ist maximaler Komfort in Kombination mit minimalem Gewicht das A und O. Denn spätestens, wenn die Beine langsam müde werden und die Füße zu schmerzen beginnen, übernehmen die Laufschuhe die Führung. So auch beim FORTUX, der mit dem besonderen LOWA TRAC sole system ausgestattet ist, das neben einer Laufsohle aus griffigem Gummi auch eine besonders ausgeprägte DYNEVA-Zwischensohle mit hohem Rebound-Effekt über die gesamte Schuhlänge umfasst.

Die leicht gebogene Rocker-Konstruktion sorgt zudem für bestmöglichen Komfort bei dynamischen Laufrunden. Der Schaft ist zudem in einem Stück gefertigt und kommt daher ohne unnötige Nähte aus, sodass Druckstellen erst gar nicht entstehen. Das Obermaterial mit verstärkender PU-Beschichtung (REPTEX SPORT) macht den Schuh deutlich strapazierfähiger. Eine leichte, nahtlose Zungenkonstruktion bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Atmungsaktivität. Die durchgehende Polsterung sorgt zudem für maximalen Tragekomfort.

Größe: UK 6½ – 13 | UK 3½ – 9

Gewicht pro Paar: (UK 8) 620 g | (UK 5) 410 g