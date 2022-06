Alles beginnt mit einem individuellen Ritual – mal laut, mal leise: Mit einem martialischen Schrei, mit einmal Tiefdurchatmen oder mit der Beschwörung eines Talisman. Jeder Sportler besitzt sein ganz eigenes Ritual, bevor es losgeht. Und plötzlich ist man mittendrin, sei es nun am Berg, auf dem Trail oder im Wettkampf. Wer jetzt die beste Leistung abliefern will, muss gut vorbereitet und trainiert sein bzw. sich aus dem persönlichen Ritual heraus Kraft und Motivation tanken. Dann braucht es nur noch jede Menge Durchhaltevermögen und den richtigen Willen, um ans Ziel zu gelangen. Wo dann die Last von den Athleten abfällt: Es ist geschafft! Und damit Zeit für eine Belohnung: ein kühles alkoholfreies Bier! Vielleicht ja sogar eins aus dem Sortiment der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu?

Ein kühles Blondes – aber Bitte ohne Alkohol!

Eine Belohnung die wie im neuen Kampagnen-Video von ERDINGER Alkoholfrei für viele ebenso ein Ritual darstellt – sowohl aus sportpsychologischer als auch aus sportphysischer Sicht. Denn ob klassisch oder fruchtig mit Zitrone oder Grapefruit, die drei Alkoholfreien von ERDINGER sind erfrischende Durstlöscher. Isotonisch, vitaminhaltig (ERDINGER Alkoholfrei: B9 und B12; ERDINGER Alkoholfrei Zitrone und ERDINGER Alkoholfrei Grapefruit: B9, B12 und C) und nur aus rein natürlichen Zutaten hergestellt, verfügen die alkoholfreien Biersorten über gerade einmal 25 Kalorien pro 100 ml und eignen sich perfekt zur Unterstützung der Regeneration. Genau deshalb ist „ERDINGER Alkoholfrei im Ausdauersport bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe“ wie Wolfgang Kuffner, Gesamtleitung Marketing von Erdinger, erklärt.