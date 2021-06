Wasser ist nicht gleich Wasser und nicht ohne Grund sind manche Zapfstellen mit dem Hinweis „Kein Trinkwasser“ versehen. Denn immer häufiger sind Quellen durch die umliegende (Land)Wirtschaft verunreinigt und tummeln sich in Bächen, Flüssen oder andere Reservoires gefährliche Krankheitserreger. Ein nicht zu verachtendes Risiko, das überall lauert und vor allem bei Outdoor-Abenteuern zu einem abrupten Ende sorgen kann. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, der greift zu einem Wasserfilter wie den von uns bereits getesten BeFree von Katadyn. Allerdings bietet der Durstlöscher für unterwegs nur ein begrenztes Volumen, um verunreinigtes Wasser zuverlässig von Dreck, Keimen und Bakterien zu reinigen. Wer bspw. zum Kochen deutlich größere Wassermengen benötigt oder im Campingurlaub kein Risiko eingehen will, verwendet die leichten Wasserbeutel mit integriertem Filtersystem und 6 bzw. 10 Litern Fassungsvermögen.

Trinkwasser Marsch – hocheffiziente Hohlfaserfiltertechnologie für saubere Ergebnisse

Herzstück der schlanken und faltbaren BeFree Gravity 6.0L und 10L Filtersysteme ist die EZ-Clean Membrane™ mit einer schnellen Durchflussrate von bis zu 2 Litern pro Minute. Während des Filtervorgangs durchläuft das Wasser einen Hohlfaserfilter, der mit seiner Porengrösse von 0,1 Mikron (0,0001 mm) zuverlässig Mikroorganismen wie Bakterien und Zysten sowie Sedimente entfernt. Zum Nachfüllen lässt sich das jeweilige Filtersystem dank praktischem Tragegurt mühelos zur Wasserquelle transportieren und einer beliebigen Vorrichtung befestigen. Durch den mit einem Schnellverschlussventil mit automatischem Auslauf-Stopp versehenen Auslassschlauch fließt das Trinkwasser sicher in das bevorzugte Trinkgefäß. Um beim Nachfüllen den Kontakt mit verunreinigtem Wasser zu vermeiden, kann der Auslassschlauch mühelos vorübergehend entfernt werden.

Parallel zu den neuen Filtersystemen macht Katadyn ein BeFree Gravity Upgrade Kit verfügbar, mit welchem sich ein Katadyn Gravity Camp oder Base Camp Pro Filter in ein BeFree Gravity Filtersystem umwandeln lässt. Voraussetzung hierfür sind ein separat erhältliches BeFree Filterelement sowie ein 6L oder 10L Wasserfilter System mit Zubehör. Die neuen BeFree Gravity 6.0L (UVP 99,95 Euro) und 10L Filtersysteme (UVP 119,95 Euro) sowie das Upgrade Kit (UVP 19,95 Euro) sind ab Mai 2021 im Handel erhältlich.