Einer der erfolgreichsten Outdoor-Schuhe Europas feiert Jubiläum: Vor einem Vierteljahrhundert brachte LOWA das Erfolgsmodell RENEGADE auf den Markt. Seither hat sich der Kult-Wanderschuh mehr als 12 Mio. Mal verkauft – und dass in unzähligen Varianten: als MID-CUT Trekkingstiefel oder als Halbschuh, wasserfest oder mit Lederfutter, für den Alltag oder als bequemer Begleiter für Tagestouren. Und ein Ende der Erfolgsstrecke ist noch lange nicht in Sicht. Denn pünkltich zum „Geburtstag“ präsentiert LOWA zwei neue mittelhohe Jubiläumsmodelle für Frauen und Männer. Die Damenvariante zeigt sich in Smoke-Blue mit passender Vibram®-Sohle und GORE-TEX-Ausstattung. Das Männermodell kommt ebenfalls wetterfest in der Farbgebung Forest-Orange mit hellem Geläuf. Damit hat LOWA aktuell rund 40 Farbvarianten des RENEGADE im Programm, die jeweils noch durch Versionen mit weitem oder schmalem Leisten ergänzt werden.

Ein Kultschuh mit bewegender Geschichte und großer Jubiläumskampagne

Im Jahr 1997 wagten LOWA-Legende Werner Riethmann und sein Entwicklungsteam einen Aufbruch. Sie tüftelten an einer neuen Produktionsmethode für Wanderschuhe, um sie wesentlich leichter und flexibler zu machen. Was bisher nur in anderen Schuhsegmenten gängig war, bildete den Grundstein einer neuen Schuhgeneration. LOWA fertigte erstmals einen Schuh, bei dem die Sohle nicht mehr verklebt, sondern direkt angespritzt wurde – die Geburtsstunde des RENEGADE.

Begleitet wird das 25jährige-Jubiläum des LOWA RENEGADE von März bis Mai 2022 mit einer breit angelegten Werbe- und Marketingkampagne in reichweitenstarken, einschlägigen Magazinen, mit Out-of-Home-Maßnahmen und einer Postkartenaktion im deutschsprachigen Raum. So starten die Jetzendorfer einen großen Foto-Contest unter dem Motto: „Be your own RENEGADE“ auf der eigenen Website sowie den einschlägigen Social Media-Kanälen. Gefeiert werden soll damit ein Allrounder, der dank seiner Leichtigkeit, der guten Passform und dem breiten Einsatzbereich bisher bereits 25 Jahren Millionen Kunden überzeugen konnte.