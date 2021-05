Jeden Winter nimmt sich die Gründerin Ruth Oberrauch immer wieder die Zeit, um mit gleichgesinnten Alpinsportlerinnen ausgedehnte Skitouren in den Südtiroler Alpen zu unternehmen. Bei einer dieser winterlichen Touren stellte die findige Unternehmerin der Oberalp Group fest, dass sie mit dem Wunsch, ihrer Individualität als Frau in den Bergen auszudrücken, nicht alleine ist. Die Idee für eine neue Bergsportmarke war geboren: LaMunt – eine exklusive Community und Premium-Bekleidungskollektion speziell für weibliche Outdoorsportler. Mehr Infos gibt’s unter: www.lamunt.com

Das Ziel von La Munt (Ladinisch: der Berg): Hochwertige Bergsportbekleidung, die dafür sorgt, dass sich Frauen in den Bergen und vor allem in Ihrer Bekleidung rundum wohlfühlen. Hierfür soll die jeweilige Individualität jeder Frau berücksichtigt und Ästhetik mit maximaler Funktionalität verbunden werden. Dementsprechend haben die Entwickler und Entwicklerinnen „Smart Fit Solutions“ mit durchdachten Details entwickelt, die den weiblichen Körper in den Mittelpunkt stellen. Für beste Passform und optimalen Tragekomfort, um alle Aktivitäten möglichst bequem genießen zu können.

Dabei fließt vor allem Feedback und Input von erfahrenen Berg- und Outdoorsportlerinnen mit ein, um dem Ansatz „von Frauen für Frauen gemacht“ konsequent treu zu bleiben. Sorgfältig ausgewählte Materialien, recycelte & natürliche Fasern sowie eine faire Produktion und der Verzicht auf schädliche Chemikalien runden die nachhaltigen Philosophie ab. Insgesamt 32 Teile soll die Sommerkollektion letztendlich umfassen, die erstmals ab Februar 2022 sehr selektiv im Handel erhältlich sein wird. Bereits ab November 2021 soll es bereits eine kleine Vorabauswahl einzelner Produkte auf dem hauseigenen Onlineshop geben – wir sind gespannt!