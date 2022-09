Nachdem wir schon den sportlichen InEar-Kopfhörer von Skullcandy Push Active getestet haben, veröffentlicht Skullcandy im Rahmen einer Kooperation mit dem langjährigen Non-Profit-Partner Protect our Winters (POW) eine exklusive Sondereditionen, die als Teil der „Take A Hike Collection“ speziell für umweltbewusste Outdoorsportler entwickelt wurde. Superleichte und wasserfeste On-Ear-Headphones und und In-Ear-Kopfhörer, bei deren Produktion auf einen möglichst minimalen Impact auf die Natur und einen maximalen Anteil an recyclebaren Materialien geachtet wird. So erhalten die beiden Modelle nicht nur eine frische, naturnahe Farbgebung, die sich speziell an Wander-, Rad- und Bergsportlern richtet. Ein Großteil der gesamten Verkaufserlöse wird auch an POW gespendet, um im Kampf gegen den Klimawandel nachhaltig zu unterstützen.

Über Protect Our Winters (POW)

Protect Our Winters (POW) ist eine gemeinnützige Organisation, die leidenschaftliche Outdoor-Fans dabei unterstützt, Orte und Regionen, an denen sie leben und ihrer Leidenschaft nachgehen, aktiv vor dem Klimawandel zu schützen. POW ist eine internationale Non-Profit-Organisation und Gemeinschaft von Sportler*innen, Wissenschaftler*innen, Kreativen und Wirtschaftsführer*innen, die sich für eine überparteiliche Politik einsetzen, um unsere Umwelt heute und für künftige Generationen zu schützen. Gegründet wurde POW vom US-amerikanischen Profi-Snowboarder und Outdoor-Abenteurer Jeremy Jones im Jahr 2007 in in Boulder, Colorado. Weitere Infos zu POW und deren Umweltaktionen findet ihr auf der offiziellen Website.

Take A Hike Dime 2 – leichter In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und Akku-Case für bis zu 12 Stunden Laufzeit

Skullcandy hat seine Wurzeln in den Bergen. Denn hier befinden sich die natürlichen Spielplätze, die Inspiration für alles liefern, was das Unternehmen tut und was es kreiert. Als Zeichen dieser Verbindung hat der Kopfhörer-Spezialist eine limitierte Auflage im Retro-Outdoor-Look auf den Markt gebracht. Eine kleine, aber feine Serie an In-Ear- und On-Ear-Headphones, die deren Träger daran erinnern sollen, die natürlichen Räume zu feiern und zu schützen – am besten mit einer „erdigen Playlist“ auf den Ohren.

Gerade weil überall die Auswirkungen des Klimawandels zu sehen sind, verstärkt Skullcandy die Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit durch umweltfreundlichere Produktionsprozesse und umfangreiche Recycling- und Upcycling-Programme. Darüber hinaus unterstützt Skullcandy auch die Arbeit der gemeinnützigen Organisation von Protect Our Winters, indem ein Teil der gesamten Erlöse aus dem Verkauf der limitierten Sonderedition gespendet wird. Hierzu zählt auch das Modell Skullcandy Take A Hike Dime 2, ein In-Ear-Kopfhörer, der mit Skullcandy Supreme Sound ausgestattet ist und dank Batterie-Case bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bietet. Mit 3,5 Stunden Laufzeit im Kopfhörer und zusätzlichen 8,5 Stunden im Case bleibt also genug Zeit für alle Akivitäten.

Mit der integrierten Tracking-Funktion Tile™ Technologie, dem Auto Connect und der Erfüllung des IPX4-Standards für schweiß- und wasserresistente Eigenschaften bietet der Dime 2 alle Funktionen, die es brauchst, um beschwingt und vor allem kabellos durch die Gegend zu laufen. Und dass alles in einem kleinen, erschwinglichen Paket im Look der 90er Jahre. Mit einer Länge von 6,22 cm und einer Breite von 3,89 cm ist das geniale Case des Dime 2 nicht nur extrem klein, sondern versorgt die Earplugs unterwegs auch mit Strom oder dient als Schutzhülle, wenn sie mal nicht gebraucht werden. Ansonsten fällt das Gehäuse mit seinen 32 Gramm und seinem kompakten Design kaum ins gewicht. Und dank der winzigen Batterie wird am Ende weniger Abfall und einen geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und wie alle Produkte von Skullcandy ist auch die Verpackung des Dime 2 zu 100% recycelbar.

Die Details:

Besonderheiten: Integrierte Tracking-Funktion Tile™, Auto Connect, IPX4 schweiß- und wasserresistent

Akkulaufzeit: 12 Stunden Akkulaufzeit (3,5 Stunden via Kopfhörer und 8,5 Stunden im Case)

Technologie: Bluetooth 5.2

Impedanz: 16 Ohm ±15 %

Treiber-Durchmesser: 6 mm

Schalldruckpegel: 95+/-3dB

Frequenzgang: 20Hz – 20kHz

Gewicht: 32 g

Preis: 44,99 Euro (UVP)

Take A Hike Riff 2 – kabelloser On-Ear-Kopfhörer mit 34 Stunden Laufzeit und exzellentem Gewichts-Klang-Verhältnis

Auch der Skullcandy Take A Hike Riff 2 ist Teil der Sonderedition und bringt als On-Ear-Headphone deutlich satteren Sound auf die Ohren, weil sich erweiterte Features via Skullcandy App individuell anpassen lassen. Und dass bei einem exzellenten Gewichts-Klang-Verhältnis. Denn mit gerade einmal 153 Gramm ist der Riff 2 überdurchschnittlich leicht, besitzt ein abenteuerliches Design und eine Akkulaufzeit von 34 Stunden. Ein echter Hingucker und Hinhörer, der dank seiner bequemen und leichten Konstruktion nicht nur gut am Kopf aufliegt.

Auch der Riff 2 ist mit der integrierten Tracking-Funktion Tile™Technologie ausgestattet und erlaubt Multipoint-Pairing für die Verbindung mit gleich mehreren Geräten. Hinzu kommt eine Schnelladefunktion, wodurch die Kopfhörer bereits nach 10 Minuten ausreichend Saft für 4 Stunden Laufzeit besitzen. Das macht die Headphones zum idealen Begleiter für alle Arten von Outdoor-Abenteuern.

Die Details:

Besonderheiten: Integrierte Tracking-Funktion Tile™, Multipoint-Pairing, Schnelladefunktion (10 Minuten = 4 Stunden Laufzeit), Erweiterte Features via Skullcandy App

Akkulaufzeit: 34 Stunden Akkulaufzeit

Technologie: Bluetooth 5.2

Impedanz: 32 Ohm

Treiber-Durchmesser: 40 mm

Schalldruckpegel: 94+/-3dB

Frequenzgang: 20Hz – 20kHz

Gewicht: 153 g

Preis: 69,99 Euro (UVP)

