Im oberbayerischen Seehausen bei Murnau / Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es ein neues inklusives Freizeitangebot für Rollstuhlfahrer:innen, die den Staffelsee nicht nur vom Ufer aus erleben wollen. In Kooperation mit dem RSV Murnau e.V. macht es die SUP-Station am Staffelsee demnach körperlich beeinträchtigten Menschen möglich, per Stand-Up-Paddeling (SUP) das Gewässer aus einer einzigartigen Perspektiven zu erleben – sicher begleitet von ausgebildetem Fachpersonal und ausgestattet mit speziellem Rolli-Equipment. Weitre Infos zum Angebot und zur Anmeldung gibt’s auf der offiziellen Website: www.sup-staffelsee.de/rollstuhl-sup

Die Vision von „WHEELS ON WATER“: Inklusion sichtbar und erlebbar machen.

Laut der Veranstaltenden soll mit diesem Projekt nicht nur Freude an der Natur oder am Sport ermöglicht, sondern auch Begegnungen geschaffen werden – barrierefrei mit viel Leichtigkeit und Spaß. Den Auftakt bildet die Veranstaltung „WHEELS ON WATER“. Im Zuge dessen können am Sonntag, den 25. Mai 2025, von 12:00 bis 17:00 Uhr an der SUP-Station auf der Halbinsel Burg in Seehausen (Burgweg 41) alle Interessierten das neue BIG SUP Board für Rollstuhlfahrer:innen erkunden und im Rahmen verschiedener Touren im „Blauen Land“ feierlich einweihen – natürlich mit der Möglichkeit, gleich selbst mit aufs Wasser zu gehen und das neue Angebot auszuprobieren. Außerdem besteht die Möglichkeit für alle, sich zum Thema beraten zu lassen und das Rollstuhl SUP Equipment auszuprobieren.

Das inklusive SUP ist ab sofort und noch bis September 2025 regelmäßig buchbar. Dank der Förderung von Aktion Mensch beträgt der Eigenanteil pro Gruppe diesen Sommer nur 50 € inkl. Material (bis max 10 Personen) – ob für einen Kindergeburtstag, inklusive Firmenfeier oder einfach einen gemeinsamen Tag mit Freunden oder Familie. Auf dem Wasser sorgt das eigens dafür ausgebildete Team der SUP-Station für eine sichere und entspannte Begleitung.

Alle Details im Überblick:

Wann? Sonntag, 25. Mai 2025, von 12:00–17:00 Uhr

Was? Einweihung unseres neuen BIG SUP Boards für Rollstuhlfahrer:innen und Ausprobieren des Rolli SUP Equipments – mit gemeinsamen Touren

Wo? SUP-Station am Staffelsee auf der Halbinsel Burg, Burgweg 41, 82418 Seehausen

Wie? Max. 4 Rollstuhlfahrer:innen pro Gruppe, Anmeldung für den Event entweder telefonisch oder unter: https://sup-staffelsee.de/rollstuhl-sup/

Preis? Dank der Förderung von Aktion Mensch beträgt der Eigenanteil pro Gruppe diesen Sommer nur 50 € inkl. Material (max 10 Personen), kostenfreie Nutzung von SUP-Auslegern und barrierefreiem Zubehör beim regulären Verleih Eigenes Board? Kein Problem – es fällt nur eine kleine Wartungspauschale von 5 € für den Ausleger an