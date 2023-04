Vom Eise befreit sind Strom und Bäche und natürlich auch die Fahrradwege. Es ist Frühling, wenn auch mit einem etwas holprigen Start. Kein Grund, nicht aufs Fahrrad zu steigen und gemeinsam mit den Kleinsten die Welt zu erobern – ob auf dem täglichen Weg zur Kita oder für die ersten Ausflüge ins Grüne. Damit sich Eltern in puncto Sicherheit keine Sorgen machen müssen, präsentiert THULE für die neue Fahrradsaison ein Update für die Ikone unter den Kinderfahrradsitzen: den Thule Yepp 2. Und dass in gleich zwei Versionen für eine kindgerechte „Transportlösung“, die ab sofort im Handel erhältlich ist. Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Website von Thule.

Thule Yepp 2 – robuster Kinderfahrradsitz mit verbesserten Komfort- und Sicherheitsfunktionen

Neben einem großartigen neuen Look zählen ab sofort auch verbesserte Komfort- und Sicherheitsfunktionen mit zum Gesamtpaket des THULE Fahrradsitz. Denn ab Mai 2023 soll in Deutschland die neue Norm EN 14344:2022 für erhöhte Sicherheit bei Kinderfahrradsitzen sorgen und gelten von dann an ein erhöhter Schutz des Kopfes durch mehr Unterstützung, verbesserter seitlicher Armschutz sowie ein verbesserter Schutz der Füße. Wie von den Schweden gewohnt, erfüllt der neue Thule Yepp 2 diese Norm anstandslos und übertrifft die Anforderungen dabei noch.

Dabei wurde das Markenzeichen selbst weitesgehend beibehalten, konnte sich das Original der schwedischen Experten für Transportlösungen doch über Jahre hinweg zu einem der beliebtesten Alltagshelden vieler Eltern mausern. Der weiche und stoßdämpfende, gut belüftete EVA-Sitz mit seiner einladenden und bequemen Haptik wurde sorgfältig aktualisiert und glänzt nun mit einer modernen Designsprache. Mit sechs neuen Farbdesigns (Midnight Black, Majolica Blue, Aegean Blue, Fennel Tan, Agave, Alaska) finden Eltern sicher einen Favoriten, der zu einem urbanen modernen Lebensstil passt. Auch den neuen Thule Yepp 2 Fahrradsitz gibt es in verschiedenen Versionen.

Während der THULE Yepp 2 Maxi eine einfache Montage am Rahmen (UVP: 159,95 Euro) bzw. zur Befestigung am Gepäckträger (UVP: 139,95 Euro) erlaubt, gibt es für die kleineren Mitreisenden mit dem THULE Yepp 2 Mini (UVP: 119,95 Euro) eine Option zur Montage vorne an der Lenkstange. Dadurch lässt sich der Fahrradsitz nahezu auf jedem Fahrrad montieren – egal ob Citybike, E-Bike, Trekkingbike oder Mountainbike.