Gerade beim Onlinekauf fühlt man sich als Konsument regelrecht von der riesigen Auswahl an Produkten erschlagen oder ist mit dem Bestellprozess schier überfordert. Zudem gibt es kaum Möglichkeiten, sich vor dem Kauf selbst ein eigenes Bild von der Funktionalität zu machen oder die Verarbeitung des gewünschten Produkts in Augenschein zu nehmen. Im schlimmsten Fall bestellt man dann mehr oder weniger auf Verdacht. Demgegenüber fällt das Sortiment im klassischen Einzelhandel oft nur begrenzt aus und auch die Kaufberatung lässt nicht selten zu wünschen übrig. Und genau hier setzt das neuartige Konzept von TRYUP! an. So präsentiert sich das Münchner StartUp als weltweit erste Try & Buy Plattform für Outdoorsport-Equipment, die in der ISPO Brandnew Selection 2021 ausgezeichnet wurde und die Vorteile des E-Commerce mit denen des stationären Handels verbinden will. Wir stellen euch die innovative Idee des neuartigen Onlineportals kurz vor. Weitere Infos zum innovativen Testservice von TRYUP! gibt’s unter: www.tryup.de

TRYUP! – die neue Try & Buy Plattform für Outdoor-Equipment

Outdoor-Enthusiasten – egal ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profis – können über die neue Online-Plattform ganz einfach Sportprodukte zum Testen buchen und ausleihen. Die Lieferung erfolgt dfabei direkt an die Haustüre und ist im Preis bereits berücksichtigt. Danach kann das jeweilige Outdoorprodukt dann ausgiebig und in Ruhe ausprobiert werden. Nach dem Ende der „Leihphase“ wird das Testprodukt in der Regel direkt an die nächsten Testperson weitergegeben.

Das spart nicht nur unnötige Lieferwege und Kosten, sondern vor allem jede Menge CO2-Emissionen. Der Test an sich ist dabei völlig unverbindlich. Und sollte es nach dem Ausleihen doch noch zum Kauf kommen, profitiert man obendrein von einer Gutschrift auf die Testgebühr. Genauere Infos zum gesamten Ablauf des Try&Buy-Prozesses findet ihr hier.

Das Dilemma jeder Kaufentscheidung: Welches Produkt passt am besten zu mir?

Die Grundhypothese hinter dem TRYUP! Modell: Für jede Person gibt es das ideale Equipment. Die Herausforderung besteht jedoch darin, genau dieses eine Produkt überhaupt erst einmal zu finden. Auch wenn in Zukunft über das neue Leihportal alle Outdoor-Sportarten von Surfen über Skaten bis hin zum Wintersport abgedeckt werden sollen, liegt der Fokus momentan klar im Stand Up Paddle Bereich. Das Testmaterial wird dabei von einer Vielzahl an Marken wie Gunsails, Cala Boards oder dem ISPO Gold Winner TRIPSTIX gestellt. Weitere Partner sollen zeinah folgen. Denn grundsätzlich kommt der Test-Service für jede Outdoorbrand in Frage – vorausgesetzt sie besitzt das nötige Vertrauen in das eigene Produkt und scheut sich nicht vor dem direkten Vergleich mit anderen Wettbewerbern.

Wie kann TRYUP! bei der Suche nach dem perfekt passenden SUP helfen?

Im ersten Schritt unterstützt ein Board Finder all diejenigen, die noch nicht genau wissen welches Brett am besten zu ihnen passt bzw. grundsätzlich in Frage kommen könnte. Neben den verschiedenen Board-Typen wie Allrounder, Touring, Cruiser oder speziellere Shapes wie Yoga oder Wave SUPs gibt es eine Menge anderer Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Hierzu zählt neben der richtigen Größe bzw. Länge auch die Breite und das Gewicht zu beachten. Nachdem die engere Auswahl dann getroffen ist, werden die kleinen aber feinen Unterschiede im Rahmen einer persönlichen Beratung durch erfahrene Experten erläutert. Um schließlich selbst die letzten Zweifel auszuräumen, kann im Anschluss flexibel und unverbindlich getestet werden – getreu dem simplen Motto: „Erst testen, dann kaufen!“.