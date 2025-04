Midlayer, Trainingsjacke, Fleecejacke, Pullover – am Ende ist es doch völlig egal, wie man die zweite Schicht über dem T-Shirt bzw. der Funktionswäsche bezeichnet. Je nach Witterung und Außentemperatur soll das Kleidungsstück den Körper vor dem Auskühlen schützen und wird wahlweise als äußere Lage oder unter eine wasser- und winddichte Hardshell gezogen. Damit übernimmt der Midlayer nicht nur die Rolle eines absoluten Allrounders, sondern zählt mit zu einem der vielleicht wichtigsten Utensilien überhaupt bei jedem Outdoor-Abenteuer. Ein solches Vielseitigkeitstalent haben wir jüngst mit der Helly Hansen Versalite Fleece Jacket für euch getestet. Eine relativ dünne Fleecejacke, die auf den ersten Blick zwar recht schlicht daherkommen mag, aber uns durch ein erstaunliches Wärme-Gewichts-Verhältnis überzeugen konnte.

Helly Hansen Versalite Fleece Jacket – Kurzvorstellung:

Das Helly Hansen Versalite Fleece Jacket für Herren ist perfekt zum Wandern, zum Skifahren oder einfach nur, um das Leben im Freien zu genießen. Sie ist aus einem funktionalem Grid Fleece hergestellt, das aufgrund seiner Gitterstruktur besondere Eigenschaften besitzen soll. Laut Hersteller ist die Grid Fleecejacke dadurch sehr vielseitig, atmungsaktiv und feuchtigkeitsableitend. Das eng geschnittene Design des Midlayers kommt ohne zusätzliche Seitennähte aus und sorgt demnach für einen bequemen und sicheren Sitz.

Das bluesign®-zertifizierte Material besteht aus 94% recyceltem Polyester und 6% Elastan. Ein dehnbarer Materialmix, der schnell trocknen und für eine hervorragendes Körperklima sorgen soll. Hinzu kommen ein hochgezogener Kragen, ein durchgehender YKK-Frontzipper und zwei seitlich platzierte RV-Einschubtaschen, die für zusätzlichen Komfort sorgen. Damit ist die nur 375 Gramm „schwere“ Fleecejacke die perfekte Zwischenschicht, die zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter zum Einsatz kommen kann.

Das aF-Fazit von Veit: Superwarmer, sportlich geschnittener und leichter Midlayer

Wir hatten schon so einige Bekleidungsstücke von Helly Hansen im Test gehabt und wurden nie enttäuscht – sei es nun in puncto Funktionalität, Qualität oder Tragekomfort. Daran sollte sich auch bei der Versalite Fleecejacke nichts ändern. Reingeschlüpft, für gut empfunden, fertig. Seitdem ich den Midlayer im Schrank habe, ist die leichte Zwischenschicht bei fast allem dabei. Kein Wunder, denn dank des dezenten Designs, des schlanken Schnitts und der funktionalen Eigenschaften fällt die leichte Fleecejacke sprichwörtlich kaum ins Gewicht.

Enganliegend geschnitten und leicht dehnbar macht der Midlayer wirklich jede Bewegung mit. Und hält vor allem superwarm. Was man auf den ersten Blick so rein gar nicht erwartet. Denn der Material-Mix fällt denkbar schlank aus, kann aber während und nach schweißtreibenden Aktivitäten durch ein wirklich phänomenales Wärme-Gewicht-Verhältnis überraschen. Ob in Kombination mit einer Hardshell oder als alleinige Außenschicht, das Helly Hansen Versalite Fleece Jacket ist die nahezu perfekte Ergänzung eines jeden gut sortierten Outdoorschranks. Einziges kleines Manko ist der fehlende Gummizug im Bund und dass das Material verhältnismäßig schnell schnuppert.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Dem Helly Hansen Versalite Fleece Jacket können vermutlich nur die wenigsten Midlayer etwas entgegensetzen. Sowohl qualitativ als auch wärmetechnisch spielt die Fleecejacke in einer anderen Liga. Ganz zu schweigen von der Passform und der mitgebrachten Funktionalität. All das macht die Versalite zum idealen Begleiter bei nahezu allen Outdooraktivitäten – sei es beim Wandern, Bergsteigen, Klettern oder auf Skitour. Daher eine klare Kaufempfehlung von uns!



+ superwarmes Gitter-Fleece

+ hervorragendes Wärme-Gewicht-Verhältnis

+ angenehmer Tragekomfort auch direkt auf der Haut

+ schlanker und passgenauer Schnitt

+ hochgezogener Kragen

+ nachhaltiges Konzept

– Material schnuppert recht schnell unangenehm

– kein Gummizug im Bund

Die Details zur Helly Hansen Versalite Fleece Jacket:

Besonderheiten: zwei seitliche Einschubtaschen mit RV, bluesign®-zertifizierte und recycelbare Materialien

Material: Shell: 94% Polyester (Recycled) 6% Elastane

Gewicht: 375 Gramm (Gr. M)

Größe: S – 2XL

Preis: 90,- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.