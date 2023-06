Es gibt Utensilien und Alltagsgegegnstände, über die wird kaum bis gar nicht gesprochen. Doch wehe sie fehlen einmal oder gehen kaputt. Dann steht man da und stellt fest, wie wichtig selbst die kleinsten Dinge sein können. Auch eine Picknick-Decke zählt zu solchen essentiellen Dingen, wenn auch man sie nicht tagtäglich braucht. Aber wenn dann doch mal wieder ein Tag am Strand ansteht oder ein Picknick im Grünen, dann freut man sich umso mehr. Erst recht, wenn der Hintern trocken bleibt.

Auf der Suche nach einer passenden und vor allem ansehnlichen Outdoor-Unterlage sind wir schnell auf NEMO Equipment gestoßen. Ein US-Hersteller, der sowohl durch ansprechendes Design als auch funktionale Features überzeugen kann. Inwiefern die Picknick-Decke NEMO Victory Patio Blanket aus der aktuellen Victory™-Kollektion den Kleinkind-Härtetest bestanden hat, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Über Nemo Equipment: Design-Philosophie mit Langlebigkeit und Nachhaltigkeit

NEMO Equipment ist ein Hersteller aus New Hampshire (USA), der vor allem für seine preisgekrönten Outdoor-Produkte bekannt ist. Equipment, das sich in erster Linie durch Langlebigkeit, Komfort und Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. NEMO wurde als führendes mittelständisches Unternehmen im Bereich Umweltschutz von den New Hampshire Businesses for Social Responsibility ausgezeichnet und hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 bereits über 70 namhafte Awards für seine Designs erhalten.

NEMO’s besonders hohes Ansehen für innovative Konstruktionen in allen Produktlinien — Zelte, Schlafsäcke, Matratzen, Camping-Accessoires und Mobiliar — ist das Ergebnis einer einzigartigen Design-Philosophie, die verspricht, niemals etwas auf den Markt zu bringen, das das Verbrauchererlebnis nicht bedeutend verbessert. Kein Wunder also, dass NEMOs Team aus Designer:innen und Ingenieur:innen von einer Leidenschaft für Outdoor-Erlebnisse und Nachhaltigkeit angetrieben wird.

Kurzvorstellung – Nemo Victory Patio Blanket in Größe M: Outdoordecke und Zeltunterlage in einem

Die Picknick-Decke Nemo Victory Patio Blanket aus der aktuellen Victory™-Kollektion kommt mit einem PFC-freien Obermaterial, das aus 100% recyceltem Polyester besteht. Die knitterfreie Oberseite ist dadurch kuschelweich, aber dennoch wasser- und schmutzabweisend. Zudem lässt sich das Material ganz einfach abwischen. Auch die Unterseite ist wasserfest und robust, damit spitze Steine und Bodenfeuchtigkeit keine Chance haben. Dadurch kann die Picknickdecke auch als Zeltunterlage verwendet werden und ist laut Hersteller nahtlos kombinierbar mit dem Nemo Switch Zelt und dem Nemo Victory Sonnenschutz.

Verfügbar ist die Picknick-Decke in zwei Größen. Wärhend die Größe M eine Grundfläche von 127 x 224 cm bietet, deckt die Größe L stolze 198 x 198 cm ab. Für den Transport platzsparend zusammengerollt und mit einem praktischen Alu-Haken verschlossen, summiert sich das Packmaß auf rund 31,75 x 16 cm bei Größe M und auf 49,53 x 16 cm bei Größe L. Ready2Go dank praktischem Tragehenkel.

Dem nicht genug, ist die Nemo Victory Patio Blanket mit zahlreichen praktischen Features ausgestattet. So dient der Aluverschluss zum Beispiel auch als Flaschenöffner und die auf der Innenseite platzierte kleine Meshnetz-Tasche bietet Platz für Geldbeutel und Handy. Und sollte es doch mal stürmischer sein, als erwartet, lässt sich die Outdoordecke ganz einfach über die verstärkten Eckschlaufen abstecken und dienen die Ösen zur Aufnahme von Zeltstangen.

Last but not least gewährt der Hersteller eine lebenslange Garantie gegen Verarbeitungs- und Materialfehler bei alle NEMO-Produkten, wenn der Kauf bei einem autorisierten NEMO-Händler nachgewiesen werden kann.

Das af-Testurteil von Veit: die nahezu perfekte Outdoor-Decke für Familien

Wer kennt sie nicht die billigen Picknickdecken mit schottischem Karomuster auf der Vorderseite und silbern glitzernder Unterseite. Releativ leicht, platzsparend zusammengerollt und immer einsatzbereit. Doch bereits nach kürzester Zeit reißt das Iolationsmaterial, die Fixierbänder lösen sich und die Nähte am Außenrand drennen sich auf. Weg damit und ab in den Müll. So enden vermutlich tausende solcher Picknick-Decken kurz nach dem Kauf. Schade drum. Schade um unsere Umwelt.

Dass es auch anders geht, beweist die NEMO Victory Patio Blanket. Zwar kostet die Outdoordecke locker das Dreifache, aber dafür bekommt man auch mehr als drei Mal so viel Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Vom schicken Design ganz zu schweigen. Denn so viel steht jetzt schon fest: Sowohl das Ober- als auch das Untermaterial sind überaus robust, halten definitiv einiges aus und sind ein echter Hingucker an jedem Strand.

So nimmt bspw. die kuschelweiche Oberseite den Schmutz oder auf der Decke verschüttete Getränke nicht auf, sondern lässt sie abperlen. Dementsprechend leicht kann man sie einfach abwischen. Und wenn doch mal Babybrei oder hartnäckigere Nahrungsmittelreste drauf kleben bleiben solten, wandert die Decke einfach in die Waschmaschine. Auch der wasserdichte Bodenbelag verspricht nicht nur „wasserdicht“ zu sein, sondern ist es tatsächlich auch. Selbst auf regennassen oder morgentaufrischen Wiesen dringt da nichts durch, sogar wenn man sich auf der Picknick-Decke niederkniet.

Bei starkem Wind lässt sich die Picknickdecke problemlos mit Hilfe der Außenschlaufen abstecken. Wie beim Zeltaufbau einfach ein paar Zelthaken setzen, fertig. Die Ösen dienen bei Bedarf auch zur Aufnahme von Zeltstangen, um die Picknickdecke mit anderen NEMO Produkten zu kombinieren. Alles in allem ist die Nemo Victory Patio Blanket also ein luxuriöser Bodenbelag und perfekte Ergänzung zum Campingstuhl, der deutlich mehr kann als die Billigheimer von ALDI und Co. Lediglich beim Gewicht könnte es durchaus etwas weniger sein, denn mit knapp 2,5kg kommt schon ordentlich Gepäck zusammen.

Gesamtfazit – die Stärken und Schwächen im Überblick:

Die Picknick-Decke Nemo Victory Patio Blanket sieht nicht nur robust aus. Sie ist es auch. In Kombination mit dem wirklich sehenswerten Design und der wasserdichten bzw. durchstichsicheren Unterseite wird damit jeder Strandtag und jedes Picknick zur reinsten Freude. Abwischbar und waschbar eignet sich die Outdoordecke auch für kleine Kinder, die beim Naschen von Früchten gerne mal alles überall verteilen.

Viele Vorteile, die sich lediglich im Gewicht ordentlich niederschlagen, weshalb sich der Einsatzbereich auf Radl- und Autoausflüge beschränkt. Dafür ist die Picknick-Decke aber nahezu unkaputtbar und verspricht Langlebigkeit pur.

+ Top-Qualität und schönes Design

+ praktische Features

+ weiches, wasserabweisendes und abwischbares Obermaterial

+ swasserabweisende Unterseite zum Schutz vor Bodennässe

+ als Zeltunterlage einsetzbar

+ waschbar in der Waschmaschine

+ klein verpackbar

– recht schwer

– Maße der Größe M etwas unpraktisch

Nemo Victory Patio Blanket – Details und technische Infos:

Besonderheiten: Waschmaschinen-fähig, wasserdichte Unterseite, Alu-Verschluss als Flaschenöffner, verstärkte Eckschlaufen mit Ösen zum windfesten Abspannen, integrierte Wertsachentasche, abwaschbares Obermaterial aus 100% recyceltem Polyester, lebenslange Garantie, 100% PFC-frei

Material: 100% Recycled Polyester, TPU Film

Gewicht: 2,35 kg bei Gr. M / 3,22 kg bei Gr. L

Maße (BxL): 127 x 224 cm / 31.75 x 16 cm; 198 x 198 cm / 49.53 x 16 cm

Preis: 119,95 Euro / 169,95 (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.