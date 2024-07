Wer draußen in der Natur unterwegs ist, stolpert früher oder später über wunderschöne Fotomotive. Doch was, wenn man selbst einmal mit aufs Bild möchte, um den Moment festzuhalten und sich eine digitale Erinnerung fürs Fotoalbum zu schaffen? Ein Stativ muss her oder irgendein Gegenstand zur Fixierung des Handys, damit im Hoch- oder Querformat eine möglichst gelungene Aufnahme gelingt. Nicht selten rutscht das Smartphone dann weg, kippt plötzlich um oder die Aufnahme misslingt bzw. die Linse ist mit irgendwas verdeckt.

Wer ein schweres Stativ oder unpraktische Gadgets lieber daheim lassen will, sollte sich einmal die funktionale 3in1-Lösung von PINPODS genauer anschauen. Schlank im Design, mit knapp 50 Gramm superleicht und nahezu unverwüstlich verbindet das Gadget sowohl Handyhalterung als auch Smartphone-Stativ und Selfie-Stick in nur einem bunten Gerät. Wir haben den coolen Monopod made in Tirol und Europe für euch getestet, mit dem sich nahezu jedes Handy einfach aufstellen, in der Hand halten oder in den Boden stecken lässt.

PINPODS – Kurzvorstellung:

PINPODS steht laut Aussage der Entwickler für „maximale Flexibilität für dich und dein Phone“. Dementsprechend lautet deren Versprechen auch, dass PINPODS mehr sein will als nur eine weitere Smartphonehalterung oder ein x-beliebiges Handystativ.

Der Monopod will mit rund 50 Gramm Gesamtgewicht das vielleicht vielseitigste Gadget der Welt sein und soll eine ungemein breite Palette an Einsatzmöglichkeiten bieten können. Egal ob gelungene Selfies, einzigartige Film- und Videoaufnahmen oder zum Streaming von Lieblingsserien bzw. dem Lesen von längeren Onlineartikeln, die smarte 3in1-Lösung ist immer und überall dabei.

Kompatibilität mit nahezu allen Displaygrößen

PINPODS ist mit nahezu allen am Markt verfügbaren Smartphones sowie mit vielen Tablets kompatibel. Dank des verstellbaren Designs sorgt der Monopod bei einer breiten Palette von Gerätegrößen für optimalen Halt, was PINPODS vor allem für Outdoorfotografen, Videografen oder UGC-Profis zu einem praktischen Gehilfen für unverwackelte Foto- und Videoaufnahmen sowie Streaming und Videotelefonie macht. Aber auch im Alltag und im Büro weiß das funktionale Handystativ zu überzeugen.

Und so fiunktioniert’s?

Dafür muss das Smartphone einfach nur in das Stativ eingespannt werden. Denn einmal festgeklemmt, lässt sich das Handy über den Monopod entweder aufstellen, in der Hand halten oder in den Boden stecken. Man braucht nur den Kopf herausziehen und das jeweilige Gerät einspannen. Die patentierte Multifunktionsfeder sorgt für ausreichend Druck und Halt, damit alles an Ort und Stelle bleibt und nicht allzu leicht verrutscht. Ganz ohne Schäden zu verursachen. Schluss also mit nerviger Fummelei und umständlicher Schrauberei: Mit PINPODS klappt’s super easy, sicher und bequem.

Überall im Einsatz – drinnen wie draußen!

Zudem passt sich die Handyhalterung flexibel an die unterschiedlichsten Aktivitäten an und passt dank seiner konischen Form in jeden noch so vollbepackten Rucksack und jede Hosen- oder Jackentasche. Fehlen noch die rutschfeste Silikonbeschichtung am Schaft, um das Handling zu verbessern, und das witterungsbeständige Material. Damit ist der schlank designte Selfie-Stick ein idealeer Begleiter für jedes kleine oder große Outdoorabenteuer – im Sommer wie auch im Winter.

Das aF-Fazit von Veit: funktionales Smartphone-Stativ und smartes Gadget für perfekte Outdooraufnahmen

Zugegeben, ich bin kein Freund von irgendwelchen Essentials und schon gar nicht von Selfiesticks für Outdoor-Influencer. Mir geht es gehörig auf den Zeiger, wenn Menschen durch die Gegend laufen, um sich selbst abzufilmen oder einer gewissen „Community“ bzw. ihren Followern die schönsten Ecken des Landes zu präsentieren. Weniger, weil mir das teils selbstverliebte Verhalten in gewisser Hinsicht mehr als nur suspekt ist. Sondern vielmehr, weil damit nicht selten Menschen in die Berge gelockt werden, die dort eher fehl am Platz sind.

Letztendlich bin ich aber selbst Influencer und brauche ab und an solche Tools, um die von mir getesteten Produkte ins rechte Licht zu setzen. Was immer besonders schwierig wird, wenn man allein draußen unterwegs ist. Aber auch sonst ist es schön, wenn man nicht erst nach einem Stein, einem Ast oder sonstigen Dingen suchen muss, um das Handy für ein Selfie anzulehnen oder wenn man eine Timelapse-Aufnahme machen möchte. Extra ein Stativ mitzuschleppen war mir schon zu DSLR-Zeiten immer ein Graus. Einmal gekauft, stand das Kamerastativ immer nur in der Ecke rum und war man dann doch mal für Outdoorfotografie draußen unterwegs, wurde es stets daheim vergessen.

Viele kennen die kleinen, praktischen Helfer wie Popsockets oder irgendwelche Saugnäpfe, die man ans Handy kleben kann. Aber solche Lösungen stellen letztendlich nur ein Kompromiss dar. Weil sie in puncto Funktionalität schnell an ihre Grenzen stoßen oder relativ zügig kaputtgehen. Anders bei der Handyhalterung von PINPODS. Der konisch geformte Monopod mag zwar aussehen wie eine schlanke Eistüte, ist dank seines robusten Materials aber schier unverwüstlich. Weshalb man das Smartphonestativ auch problemlos in weichere Untergründe stecken kann.

Aber auch als Selfiestick und Aufstellhilfe weiß PINPODS zu überzeugen. Dazu muss nur der Kopf der Handyhalterung aus dem Schaft gezogen werden und das Smartphone dazwischen geklemmt werden. Die starke Zugfeder aus Edelstahl sorgt für den nötigen Anpressdruck, damit das Handy nicht einfach wieder herausrutscht.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den teuren Liebling zusätzlich noch mit Hilfe des mitgelieferten PINFIX-Rings befestigen. Dadurch sitzt das Handy bombenfest und kann problemlos in der aktiven Bewegung zum Einsatz kommen. Last but not least sorgen die Silikonbeschichtungen am Griff für optimalen Grip. Perfekte Voraussetzungen also für den Einsatz im harten Outdoorbusiness.

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Ein Selfiestick am Berg bzw. ein Handystativ für draußen? Nicht jeder braucht solch ein Gadget, um unverwackelte Foto- oder Videoaufnahmen zu erstellen. Wer mit dem Smartphone dann aber doch mal ein schönes Motiv einfangen werden will, wird eine entsprechende Halterung schmerzlichst vermissen.

Gut, wenn man dann eine Handyhalterung wie PINPODS dabei hat. Ein schlank designter, farbenfroher und robuster Begleiter, der immer und überall griffbereit ist und dank seines leichten Gewichts in jeden Rucksack passt. Für uns ein verzichtbares, aber dennoch ungemein praktisches Tool für den Urlaub, fürs Büro und den Alltag.

+ superleicht im Gewicht

+ wetter- und wasserfest

+ robustes Material

+ super vielseitig im Einsatz

+ liegt gut in der Hand

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

+ farbenfrohes Design

– kein Hochkantformat möglich

– drückt mitunter auf den Off-Schalter / Auslöser

– nur für einen begrenzte Displaygröße geeignet

Die Details zum PINPODS:

Besonderheiten: inklusive PINFIX-Ring zur zusätzlichen Fixierung, 3in1-Lösung, geeignet für Smartphones, Tablets, Actionscams und mobile Soundboxen

Kompatbilität: Displaygröße von bis zu 8,7 Zoll

Material: Kunststoff mit Silikonbeschichtung, Feder aus rostfreiem Edelstahl

Maße (H x B): 31×165 mm (PINPODS) / 38×60 mm (PINFIX)

Volumen: 5 Liter (auch als 9 Liter Version verfügbar)

Gewicht: ca. 50 g (inkl. PINFIX)

Farben: Orangesun / Black-Silver / Redrose / Greenleave / Bluesky

Preis: 24,90 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.