Wer schon einmal bei Regenwetter in Skandinavien unterwegs war, der hat sie mit Sicherheit an jeder Ecke gesehen. Die Rede ist von den kultigen Viking Gummistiefeln, die im hohen Norden bei gefühlt jeder Familie einen festen Platz im Schuhschrank haben. Die Norweger können aber nicht nur Gummi. Seit über 100 Jahren steht Viking für qualitativ hochwertiges Schuhwerk, das bei jedem Wetter und Untergrund überzeugt. Auch die kleinen Outdoorfreunde hat die norwegische Heritage Brand im Blick und bietet Kindern die ganze Palette an Schuhe, die man für ein Leben draußen in der Natur braucht – vom klassischen Gummistiefel über robuste Winterboots hin zu Outdoor-Sandalen und leichten Hikingschuhen.

Wir durften mit dem Viking Veme Reflex GTX und den Viking Aery Kids Sneaker zwei Kinderschuh-Modelle der aktuellen Kollektion für euch unter die Füße nehmen. Unsere Tester: Lana (4) und Julian (fast 2), die ihre stylischen wie funktionalen und wasserdichten Outdoor-Sneaker alles andere als geschont haben…so wie es sich für echte Frischluft-Kids eben gehört.

Kurzvorstellung – Viking Kinderschuhe Veme Reflex GTX 2V Sneaker

Der Viking Veme Reflex GTX 2V ist eines der Bestseller-Modelle von Viking. In dieser Sommersaison präsentiert sich der funktionale Sneaker noch einmal leichter und durch die Verwendung von 60% recycelten Materialien auch nachhaltiger. Die hochqualitative Gore-Tex Membran verspricht den Kinderschuh auf höchstem Level wasserfest zu machen.

Außerdem wird für Sicherheit gesorgt: Der wasserdichte Outdoor-Sneaker besitzt großflächige reflektierende Elemente, wodurch die Kids in der Dämmerung besser sichtbar sind. Mit seiner griffigen Sohle sowie den robusten Zehen- und Fersenverstärkungen eignet sich der Kinderschuh auch für den Einsatz am Berg. Dank der beiden Klettverschlüsse und des verlängerten Fersenkragens mit Lasche soll sich der Schuh besonders einfach an- und ausziehen lassen.

Das af-Testurteil von Vroni: Zu Recht ein Bestseller und super vielseitig

Beim Thema Kinderschuhe ist unsere Große sehr eigen. Manche Modelle liebt sie, andere hasst sie und würdigt sie keines Blickes. Zum Glück fiel der Viking Veme Reflex in die erste Kategorie: Ausgepackt, angezogen, für gut befunden. Und das obwohl der Outdoor-Sneaker weder rosa ist noch Glitzer hat. Warum? Er passt einfach super, ist extrem bequem und Lana kann ihn sehr einfach selber anziehen – ein durchaus wichtiger Faktor für ein Kind in der „Trotzphase“…Verzeihung, es heißt ja mittlerweile „Autonomiephase“!?

Für mich als Mama liefert der Schuh noch weitere überzeugende Argumente: Die Außensohle ist sehr griffig, wodurch sich der wasserdichte Outdoor-Sneaker auch für unwegsames Gelände super eignet und ein breites Einsatzgebiet bedient. Außerdem ist das Material sehr robust und auch nach vielen Roller- und Laufrad-Bremseinsätzen nicht abgenutzt.

Die wasserdichte Gore-Tex Membran macht den Schuh zum perfekten Begleiter bei unbeständigem Wetter, wo man sonst nie genau weiß, welches Schuhwerk jetzt das Richtige ist. Die Langlebigkeit und die generell hohe Qualität und Verarbeitung rechtfertigt für mich auch den Preis von 100.- Euro, was für einen Kinderschuh natürlich schon eine ordentliche Ansage ist.

Viking Veme Reflex GTX 2V Sneaker – die Details:

Material: Textil / Synthetik, Gore-Tex Extended Comfort Membran

Besonderheiten: Zehenverstärkung, Klettverschluss, ergonomische Passform, stark reflektierend, maschinenwaschbar bei 30°, wasserdichte Gore-Tex Membran, herausnehmbare Sohle

Größen: 20 – 35

Farben: erhältlich in 12 Farben

Preis: 100.- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Viking Kinderschuhe Aery Kids Sneaker

Leicht, atmungsaktiv und wasserdicht: Der Viking Aery Kids Sneaker ist ein sportlicher Sneaker, der den kleinen Kinderfüßen Komfort und Schutz bieten soll. Ein weiches, synthetisches Obermaterial kombiniert mit einer wasserdichten Membran sorgt für jede Menge Tragekomfort bei nassem Wetter. Gleichzeitig unterstützt eine perforierte, herausnehmbare Air-Flow-Einlegesohle die Luftzirkulation unter der Fußsohle.

Der ergonomische Leisten wurde speziell für wachsende Kinderfüße entwickelt und wird durch eine dicke, aber dennoch leichte EVA-Zwischensohle ergänzt, die Stöße effektiv abfedert. Das An- und Ausziehen soll dank zwei Klettverschlüssen sowie dem verlängerten Fersenkragen mit Zugschleife bereits den Kleinsten kinderleicht gelingen. Die profilierte Kautschuk-Laufsohle verspricht zudem sicheren Grip beim Spielen und Toben in jedem Gelände.

Das af-Testurteil von Vroni: Leicht und luftig, aber dennoch wasserdichte Outdoor-Sneaker

Wenn es irgendwo eine noch so kleine Pfütze gibt, dann findet sie Julian garantiert. Auch feuchtes Gras auf dem Weg in den Kindergarten hat es ihm angetan. Nasse Socken liegen bei uns eigentlich immer irgendwo herum. Aber deshalb ständig mit Gummistiefeln rumlaufen? Sicher auch keine Option. Ich sag nur Stinkefüße und so.

Die Viking Aery Kids Sneaker sind für mich ein perfekter „Kompromiss“. Sie sind bequem, super leicht und lauffreudig wie ein normaler Turnschuh. Dank der wasserdichten Membran hat unser Kleiner aber nicht ständig nasse Füße. Julian hat einen sicheren, festen Stand im Schuh, wodurch sich der Aery Sneaker hervorragend für unwegsames Gelände und zum Kraxeln eignet.

Das Material ist sehr strapazierfähig und damit perfekt für unseren passionierten Laufrad-Rowdy, der die Schuhe beim Bremsen ordentlich über den Asphalt schleift. Auch nach vielen Einsätzen ist der Sneaker noch in einem Top-Zustand und wird sicher im Freundeskreis noch dem ein oder anderen Kind viel Freude bereiten, sobald die Outdoor-Sneaker zu klein geworden sind.

Das geht in dem Alter bekanntlich sehr schnell und 80.- Euro für einen Kinderschuh lohnen sich aus meiner Sicht eigentlich nur, wenn der Outdoor-Sneaker auch lange genug getragen werden kann. Sei es von einem oder eben mehreren Kindern. Unser Schuh hatte jedenfalls auch nach vielen Einsätzen noch kein eingelaufenes Fußbett, geschweige denn eine abgenutzte Außensohle und kann daher noch viele Outdooreinsätze mit verschiedenen Kinderfüßen meistern.

Viking Aery Kids Sneaker – die Details

Material: Textil / Synthetik, Wasserdichte Viking Eigenmembran „Watershield“

Besonderheiten: Extra Zehenverstärkung, wasserdicht, atmungsaktive Einlegesohle, EVA-Zwischensohle, ergonomische Passform

Größen: 22 – 35

Farben: erhältlich in 4 Farben

Preis: 80.- Euro (UVP)

Gesamtfazit: Die Vor- und Nachteile im Überblick

In Skandinavien weiß man einfach was Kinder wirklich brauchen, um bei jedem Wetter draußen aktiv zu sein. Das stellt Viking seit vielen Jahren beeindruckend unter Beweis. Die Kinderschuhe sind sehr hochwertig, langlebig und durchdacht konstruiert. Die hohe Qualität spiegelt sich aber auch im Preis wieder.

Unser Tipp: Auf Plattformen wie Vinted nach Schuhen in der Kategorie „Neu“ oder „Sehr gut“ filtern. Hier finden sich oftmals Viking Kinderschuhe, die so gut wie gar nicht getragen wurden und deutlich weniger kosten. Das schont den Geldbeutel und ist obendrein auch noch nachhaltig.

+ hochwertige Qualität

+ langlebiges, strapazierfähiges Material

+ clevere Details

+ Kindgerechte Styles und Farben

– hoher Preis

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.