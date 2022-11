Das af-Testurteil von Veit: Gut gedacht, aber noch nicht zu 100% perfekt gemacht!

Ich habe bereits diverse Laufwesten und Trailpacks getestet, weshalb ich mich mit den typischen „Kinderkrankheiten“ relativ gut auskenne. Eines steht soweit fest: Jeder Trinkrucksack besitzt individuelle Vor- oder Nachteile. Und DIE eierlegende Wollmilchssau gibt es definitiv nicht. Während der eine zum Beispiel ausreichend Volumen bietet, sind die Mesh-Taschen zu klein. Ein anderes Modell ist dafür super durchdacht was die elastischen Staufächer angeht, kann aber beim Brustgurt wenig punkten. Das ist auch bei der Ultra Pro 7L von CamelBak nicht anders. Auch hier gibt es sprichwörtlich Licht und Schatten.

Aber fangen wir erst einmal mit den positiven Dingen an. CamelBak hat seit unserem ersten Testbericht des Camelbak Ultra 4 ordentlich Gas gegeben und in punkto Passform wie auch Materialqualität eine Vielzahl an funktionalen Details weiter optimiert. So fällt nicht nur der Tragekomfort deutlich besser aus. Auch in punkto Platzangebot und die Platzierung der Mesh-Taschen hat sich viel getan. So bietet die Trailweste Ultra Pro 7L allein auf der Frontpartie jede Menge Platz, um während der Bewegung sowohl Handy als auch Energieriegel oder Handschuhe bequem verstauen zu können.

Zudem sind alle elastischen Taschen bequem erreichbar. Lediglich der Gummizug zur Fixierung der Softflasks nervt etwas, weil immer irgendwas im Gesicht herumbaumelt und die Taschen im ungefüllten Zustand stets zugezogen werden müssen, damit nichts herausfällt. Aber Obacht, das mit RV-Verschluss gesicherte Staufach auf der linken Brustseite nimmt maximal nur Hands mit 6-Zoll-Display auf. Auf dem Rücken kann das geräumige Hauptfach ein komplettes Trinksystem aufnehmen.

Nur Klamotten sollte man dort nicht verstauen, da diese nur über das grobporige Mesh-Material vom Rücken ebgetrennt wird. Wer also viel schwitzt, schwitzt die trockenen Klamotten nass. Direkt darüber befindet sich ein weiteres, zu beiden Seiten offenes Staufach, um während es Laufens Regen- oder Windjacke unterzubringen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Weil der seitliche Zugriff auf das Staufach für nasse Klamotten zwar gut gedacht, aber bedingt gut gemacht st. Denn im rasanten Downhill kann es durchaus passieren, dass darin verstaute Dinge verlorengehen.

Was die Größe betrifft, sollte man den Brustumfang unbedingt vorab noch einmal genau messen. Denn selbst eine M fällt verhältnismäßig großzügig aus. Weshalb die Laufweste im unbefüllten Zustand recht locker am Körper ansitzt. Immerhin bleibt so ausreichend Luft, um den Trailpack ordentlich vollzustopfen. Damit im vollen Galopp nichts herumrutscht, klappt die Anpassung des doppelten Brustgurts an die individuellen Bedürfnisse im Handumdrehen. Auch sonst ist der Tragekomfort im Vergleich zum einstigen Modell überraschend gut. Was vor allem auch an den breiten Trägern und dem grobporigen Material liegt, das selbst bei schweißtreibenden Laufrunden nicht quatschnass am Rücken klebt. Vielmehr sorgt es für einen angenehmen Kühleffekt, trocknet zügig und sorgt für eine optimale Regulierung des Körperklimas.

Praktisch ist auch die Fixierung der Trailstöcke auf der Rückseite. Das Einschieben und Herausnehmen klappt selbst in vollem Downhill supereas ohne sich zu verrenken und die Stecken beeinträchtigen gut übereinandergelegt die Bewegungsfreiheit in keinster Weise. Nur leider lösen sich die Feststell-Clipsbei rasanter Bewegung immer wieder gerne, wodurch die Trailstöcke etwas leichter seitlich ins Rutschen geraten können. Hier wären stärkere Klemmfedern vermutlich die einfachste Lösung.

Gesamtfazit zur CamelBak Ultra Pro Vest 7L – die Vor- und Nachteile im Überblick:

In Summe ist die Ultra Pro Vest 7L von CamelBak ein Quantensprung im Vergleich zu früheren Modellen. Allein das Gesamtgewicht kann sich wirklich sehen lassen. Ein superleichter Begleiter für kleine wie auch mittlere und große Distanzen. Mit ausreichend Platz für die wichtigsten Klamotten und noch mehr Staufächer auf der Frontpartie. Lediglich das zum Rücken hin offene Hauptfach sowie das seitlich offene Einschubfach für nasse Klamotten sind nicht komplett durchdacht. Aber abgesehen für die von uns persönlich als nicht so angenehm empfundene Details bietet der Trailpack ein durchaus gelungenes Gesamtkonzept.

+ Top-Verarbeitung und hochwertige Materialien

+ superleicht im Gesamtgewicht

+ praktische Stockhalterung für schnellen Zugriff

+ sehr atmungsaktives Rückensystem

+ viele und bequem erreichbare Mesh-Staufächer

+ inkl. 2x 500ml Softflasks mit Drehverschluss

– fällt relativ groß vom Brustumfang her aus

– kein in sich abgeschlossenes Hauptfach

– Handytasche „nur“ bis 6“ Smartphone-Displays

– aus dem aufgesetzten Zusatzfach können Dinge herausrutschen

– zu wenig elastische Softflask-Fronttaschen

Die Details:

Besonderheiten: GotYoutBak lebenslange Garantie, RV-Tasche mit Schlüsselclip, integrierte Trekkingstockhalterung, diverse Mesh-Taschen, Trillerpfeife, inkl. 2x Quickstow Softflask mit 500 ml Fassungsvermögen

Größe: für Brustumfang von 71 – 86 cm (Gr. S) / 81 – 101 cm (Gr. M) / 96 – 116 cm (Gr. L)

Material: 100% Polyamid, 70D Recyceltes Polyamid MiniRip FD

Farben: Graphite / Sulphur Spring, Nautical Blue/Black

Volumen: 4,5 Liter / 7 Liter oder Liter Version

Gewicht: ca. 160 Gramm (bei Größe 7 L) / ca. 315 Gramm (bei Größe 7 L)

Maße: 350 x 240 x 125 mm

Preis (UVP): 114,95 Euro (7 Liter) / 119,95 Euro (13 Liter)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.