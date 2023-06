Wenn die Straße aufhört, beginnt der Spaß: Mit diesen Worten beschreiben die Expert:innen von Craft ihre neue Trail Serie. Und wollen sich damit auf ihre schwedischen Wurzeln besinnen und dem Lauf der Natur folgen. Sprichwörtlich dem Lauf der Dinge folgt auch die neueste Produktentwicklung, mit der das bisher angebotene Sortiment an Funktionsbekleidung und Straßenlaufschuhen nun jüngst durch Trailschuhe für Wege abseits vom Asphalt erweitert wurde.

Ziel soll demnach sein, dass jede:r Outdoorsportler:in sein oder ihr volles Potenzial entfalten und hochgesteckte Ziele erreichen kann. Inwiefern das auch mit von uns getesteten Craft Endurance Trail möglich ist, erfahrt ihr im Testbericht.

Über CRAFT: Vom Anbieter für Funktionsbekleidung zum Vollaustatter?

Bisher nahm Craft vor allem funktionale Sportbekleidung sehr ernst und achtete mit viel Leidenschaft auf jedes Detail, das Menschen jeden Alters dabei unterstützt, das Beste aus Ihrem Sport herauszuholen. Leistung gilt als das Herzstück der Marke Craft. Seit 1973, als der schwedische Erfinder Anders Bengtsson mit der allerersten Craft-Unterwäsche auf die Laufstrecke ging.

Seitdem halten die funktionalen Produkte Menschen in aller Welt bei jedem Wetter trocken und sorgen für eine optimale Körpertemperatur. Jüngst erweiterte der Outdoor-Experte sein Bekleidungsangebot um innovative Straßen- und Trailrunning-Laufschuhmodelle. Und das ist vermutlich erst der Anfang.

Kurzvorstellung: CRAFT Endurance Trail

Der Craft Endurance Trail bietet laut Hersteller ambitionierten Trailläufer:innen eine Reaktionsfähigkeit von höchstem Niveau. In Zusammenarbeit mit einem hauseigenen Team aus Profiläufer:innen entwickelt und im Zuge der anspruchsvollsten Rennen der Welt getestet. Sein luftdurchlässiges und einteiliges Obermaterial aus technischem Mesh verspricht eine optimale Klimaregulierung bei maximaler Atmungsaktivität und perfekter Passform. Dazu trägt auch der Craft Regular Fit bei, der für eine enge Passform im Fersen- und Mittelfußbereich und trotz zusätzlichem Platz im Vorfußbereich für hervorragendem Halt sorgt.

Die einzigartige und ultraleichte Px Foam™-Zwischensohle soll in Kombination mit dem 9 Millimeter Drop ein hervorragendes Laufgefühl und optimale Energierückgabe gewährleisten. Zugleich bietet das Material hohe Stoßfestigkeit, Flexibilität und maximale Dämpfung. Und das ohne den Einsatz chemischer Vernetzungsmittel.

Die mittelhohe, robuste und mit einem ausgeprägten Stollenprofil ausgestattete Außensohle sorgt für perfekten Grip auf mittelschweren Trails und ist auch auf Straßen und leichten Trails einsetzbar. Mit dem nur 290 Gramm schweren Craft Endurance Trail bekommen Laufsportler:innen somit alles an den Fuß, was es für kilometerlange Trails und jedes Terrain wirklich braucht.

Das af-Testurteil von Veit: gut gedämpfter und agiler Laufschuh mit leichten Defiziten bei der Stabilität

Craft zählt nicht ohne Grund zu einer der beliebtesten Anbieter funktionaler Outdoorbekleidung. Denn hier gehen Qualität und Funktionalität immer Hand in Hand. Entsprechend viele Vorschusslorbeeren gab es auch für die neuen Laufschuhmodelle, die nicht nur vom Look her extravagant daherkommen. Auch das Konzept dahinter kann sich durchaus sehen lassen. So erinnert das Mesh-Material des Oberschuhs stark an das von Strickschuhen, ist es doch aus nur einem Stück gefertigt und verspricht maximale Atmungsaktivität. Größter Vorteil: Bei höheren Temperaturen qualmen die Socken nicht allzu schnell und es herrscht dauerhaft ein angenehmes Klima im Schuh.

In den Craft Endurance Trail hineingeschlüpft merkt man allerdings, dass der robuste Stoff etwas starr daherkommt. Dadurch schmiegt sich das Material nicht allzu flexibel um den Fuß und man rutscht ein wenig im Schuh hin und her. In Kombination mit dem relativ hohen Stand im Laufschuh leidet durch die Stabilität vor allem in sehr technischem Terrain. Zurrt man die Laufschuhe entsprechend enger, schnüren jedoch die Schuhbänder an der für meinen Geschmack etwas zu schlank geratenen Schuhzunge bzw. am Spann unangenehm ein.

Ansonsten sitzt der CRAFT Endurance Trail gut am Fuß, fasst die Ferse gut ein, drückt nicht und in der Zehenbox ist selbst für sehr breite Füße ausreichend Platz. Schlanke Füße dürften aber aufgrund der etwas weiteren Passform durchaus ihre Probleme mit dem Oberschuh haben. Die recht wuchtig wirkende Zwischensohle aus energiezurückgebendem PX Foam treibt in Kombination mit den 9 Millimeter Sprengung relativ gut voran. Ist aber deutlich weniger aggressiv unterwegs wie man mit Blick auf das Sohlendesign erwarten würde.

Die Dämpfung fällt moderat aus und bietet ein direktes Laufgefühl. Dementsprechend „härter“ ist auch die Landung im Downhill oder auf festem Untergrund, wodurch der Tragekomfort auf der Langstrecke nicht ganz so hoch ausfällt wie die dicke Laufsohle es anfangs vermuten lässt. Dafür verbeisst sich die griffige Laufsohle mit ihrem stark ausgeprägten Stollenprofil zumindest bei trockenen Bedingungen ordentlich fest und sorgt für sauberen Grip. Nur auf asphaltierten Passagen oder knüppelharten Forstwegen läuft es sich damit etwas stöckelig.

Gesamtfazit – die Stärken und Schwächen im Überblick:

Mit dem Craft Endurance Trail haben die Schweden definitiv einen gelungenen Erstaufschlag hingelegt. Die Laufschuhe sind trotz wuchtiger Optik verhältnismäßig leicht im Gewicht und bieten eine gute Performance auf kurzen und mittellangen Distanzen. Die griffige Laufsohle arbeitet zumindest auf trockenen Pfaden solide, während die Zwischensohle für moderate Dämpfung sorgt.

Lediglich die Passform des atmungsaktiven Oberschuhs sollte unbedingt noch optimiert werden. Denn das robuste Mesh-Material fällt für unseren Geschmal etwas zu starr aus und schmiegt sich nicht flexibel genug an, um in technischem Gelände durchweg optimale Stabilität zu bieten.

+ gutes Verhältnis aus Dämpfung und Vortrieb

+ atmungsaktives Obermaterial für durchweg gutes Fußklima

+ verhältnismäßig leichte Laufschuhe

+ sehr griffige Laufsohle für jedes Terrain

+ auch für breitere Füße ausreichend Platz

+ energierückgebende Zwischensohle

– Passform nicht zu 100% überzeugend

– zu wenig gepolsterte Schuhzunge

– Mesh-Material fällt etwas zu starr aus

– Design ist optisch verbesserungswürdig

Craft Endurance Trail – Details und technische Infos:

Besonderheiten: Einteiliges Obermaterial aus technischem Mesh

Laufsohle: Zwischensohle aus Px Foam™, Laufsohle aus Gummi mit Kontaktstollen

Sprengung: 9 mm (von der Ferse 36 mm zum Vorfuß 27 mm)

Material:

Farben: Blue, Grey

Gewicht: 290 Gramm (pro Laufschuh in Größe UK 8)

Größen: EU 39,5 – 47

Preis: 169,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.