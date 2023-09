Am Thema Nachhaltigkeit führt in der Outdoorbranche kein Weg mehr vorbei. Wie genau dieser Weg allerdings aussieht, darüber gibt es bei den Marken recht unterschiedliche Vorstellungen und Ideen – von Ernsthaftigkeit und Nachdruck ganz zu schweigen. Einen sehr interessanten Ansatz für einen bewussteren Umgang mit unserer Natur liefert seit Jahren der norwegische Outdoorspezialist Helly Hansen.

In der neuen Helly Hansen Blaze Outdoorkollektion verwenden die Norweger erstmals sogenanntes Ocean Bound Material. Dieses wird aus recyceltem Plastik hergestellt, welches in küstennahen Regionen sowie in den wichtigsten von der Plastikverschmutzung betroffenen Wasserstraßen gesammelt wird. Anstatt das Meer und die Unterwasserwelt zu verunreinigen, soll das „umfunktionierte“ Plastik Outdoorsportler:innen vor Wind und Wetter schützen.

Das Ergebnis sind farbenfrohe Shell Styles mit grünem Gewissen, die sich optimal für den Einsatz in der wärmeren Jahreszeit empfehlen. Ergänzt wird die Helly Hansen Blaze Outdoorkollektion um Softshell Styles, die einen hohen Anteil an recyceltem Polyamid besitzen. Ob die Bekleidungslinie nicht nur in puncto Nachhaltigkeit, sondern auch bei der Funktionalität überzeugt? Wir haben es für euch getestet!

Kurzvorstellung: Helly Hansen W Blaze 3-Layer Shell Jacket

Die Helly Hansen Blaze 3L Shell Jacket besteht aus 68 % hochwertigem, recycelten Ocean Bound Material. Dank ihrer 3-lagigen Konstruktion sowie der leichten, aber wind- und wasserdichten HellyTech® Membran soll die Jacke optimal vor jeglichen Wetterbedingungen schützen. Aufgrund der hohen Atmungsaktivität wird auch bei anstrengenden Aktivitäten ein unangenehmer Hitzestau oder Feuchtigkeitsbildung vermieden. Praktische Details wie verstellbare Bündchen und Saum, Kinnschutz, versiegelte Nähte, ein rucksack- und gurtkompatibles Design sowie eine helmkompatible Kapuze runden die Jacke ab.

Das af Testurteil von Vroni: Schicke Allround-Shell mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Helly Hansen Blaze 3-Layer Shell punktet als vielseitig einsetzbare Jacke mit schlichtem, aber dennoch schicken Look sowie grünem Gewissen. Das Material schützt wie versprochen zuverlässig vor Wind und Wetter. Dank der hohen Atmungsaktivität konnte die Jacke nicht nur beim Einsatz in hiesigen Gefilden überzeugen, sondern auch während der schwülen thailändischen Regenzeit.

Dabei haben die Designer an alles gedacht, was eine klassischen Shelljacke mitbringen sollte und die Ausstattung lässt für mich keine Wünsche offen. Mit ihren 500 Gramm ist die Blaze sicherlich nicht die leichteste Jacke auf dem Markt. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis und der nachhaltige Ansatz, recyceltes Meeresplastik als Material zu verwenden, liefern dafür aber mächtig Pluspunkte.

airfreshing_Testbericht_Helly Hansen_Blaze Jacket_Kapuze airfreshing_Testbericht_Helly Hansen_Blaze Jacket_Belüftungs-RV airfreshing_Testbericht_Helly Hansen_Blaze Jacket_Taschen airfreshing_Testbericht_Helly Hansen_Blaze Jacket_Detail Membran airfreshing_Testbericht_Helly Hansen_Blaze Jacket_Rückenansicht

Die Details zur Helly Hansen Blaze 3L Shell Jacket:

Material: 68 % recyceltes Polyamid, 32 % Polyamid

Größen: XS –XL

Farben: Terracotta, Jade, Azurite, Black

Gewicht: 500 g

Preis: 375.- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Helly Hansen W Blaze 7/8 Hiking Tights

Die Helly Hansen W Blaze 7/8 Tights aus 47 % recyceltem Polyamid ist laut Hersteller ein wahres Allroundtalent. Sie eignet sich für die nächste Wanderung, die morgendliche Yoga-Session, einen entspannten Tag auf dem Sofa oder im Garten.

Dank 4-Wege Stretch, flachen Nähten sowie einer verstellbaren Taille mit Kordelzug soll die Tights in puncto Komfort keine Wünsche offen lassen. Verstärkungen am Gesäß und am unteren Hosenbein beugen zudem Abrieb vor und verlängern somit die Lebensdauer der Helly Hansen W Blaze 7/8 Tights.

Das af Testurteil von Vroni: Bequemer Schnitt, aber für mich etwas zu warm

Ich weiß, Wandertights sind gerade voll im Trend. Aber ich persönlich werde mit ihnen einfach nicht so richtig warm. Oder halt. Falsch. Vielleicht ist das genau mein Problem. Denn warm wird mir mit ihnen meistens recht schnell und ich mag es überhaupt nicht, wenn die engen Hosen dann an mir kleben wie eine zweite Haut. So auch bei der Helly Hansen 7/8 Hiking Tights.

Zwar trägt sich die Tights durchaus angenehm, für fordernde Bergtouren bei warmen Temperaturen ist sie mir aber einfach zu dick. Ansonsten gibt es an der Machart überhaupt nichts auszusetzen. Im Herbst oder an schneefreien Wintertagen werden wir daher sicherlich noch die ein oder andere Runde miteinander drehen. Der hohe Bund sitzt sehr bequem und hält die Tights auch bei intensiver Beinarbeit an Ort und Stelle. Dank der Verstärkungen am Po und am Beinende eignet sich die Helly Hansen W Blaze 7/8 Tights auch für felsigere Einsätze.

Die Details zur Helly Hansen W Blaze 7/8 Tights:

Material: 47 % Polyamid (recycelt), 41 % Polyamid, 12 % Elastan

Größen: XS – XL

Farben: Spruce, Ebony

Gewicht: 375 g

Preis: 110.- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Helly Hansen W Verglas Shade T-Shirt

Das Helly Hansen Verglas Shade T-Shirt verfügt über alle technischen Eigenschaften, die es für warme Tage in den Bergen braucht. Das zu 54 % aus recyceltem Polyester bestehende Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und sorgt für ein angenehmes, kühlendes Tragegefühl. Außerdem ist das Helly Hansen Verglas Shade T-Shirt schnell trocknend und schützt vor der Sonne. Der Schnitt ist klassisch und nicht zu eng.

Das af Testurteil von Vroni: Hoher Tragekomfort für warme Tage

Schöne Farbe, toller Schnitt und sehr angenehm zu tragen – das Helly Hansen Verglas Shade Shirt ist ein hervorragender Begleiter bei warmen Temperaturen. Ein klassisches Funktionsshirt mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – ohne viel TamTam und unaufgeregt im positiven Sinne. Vielleicht gerade deshalb ein Shirt mit Potential zum Alltime-Favorite.

Die Details zum Helly Hansen Verglas Shade T-Shirt:

Material: 54 % Polyester (recycelt), 46 % Polyester; bluesign® zertifiziert

Größen: XS – XL

Farben: Terracotta, Azurite

Gewicht: 120 g

Preis: 40.- Euro (UVP)

Gesamtfazit zur Helly Hansen Blaze Outdoorkollektion – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Die Helly Hansen Blaze Outdoorkollektion beweist, dass Nachhaltigkeit und Funktionalität bei Outdoorbekleidung durchaus Hand in Hand gehen können. Die Styles mit recyceltem Plastik überzeugen sowohl optisch als auch mit ihren inneren Werten. Lediglich in puncto Gewicht ist noch etwas Luft nach oben offen.

+ nachhaltig

+ innovativ

+ Preis-Leistungsverhältnis

+ hohe Funktionalität

+ schlichte Optik

– Gewicht

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.