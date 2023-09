Ein clever Midlayer darf bei keiner Bergtour fehlen. An kühleren Sommertagen oder bei der Gipfelrast sorgt er für das Plus an Komfort. Im Winter ist er auf Skitour unerlässlich, um vor Kälte zu schützen. Und in der Übergangszeit geht so oder so kein Weg an ihm vorbei, um stets wohltemperiert am Berg unterwegs zu sein. Aber braucht man für jede Jahreszeit einen eigenen Midlayer? Oder reicht vielleicht einer für alles?

Wenn es nach dem schwedischen Outdoorspezialisten Houdini geht, dann ist die Antwort klar: Es braucht nur einen. Nämlich den Houdini Pace Flow Houdi. Was den „ultimativen Midlayer“ so besonders macht und ob er uns im Praxistest überzeugen konnte, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Kurzvorstellung: Houdini Pace Flow Houdi mit Polartec Power Dry® Mesh

Der leichte und luftige Houdini Pace Flow Houdi ist als Allrounder für sportliche Outdooraktivitäten in allen Jahreszeiten konzipiert. Der Performance-Hoodie besteht aus dem neuen, innovativen Polartec Power Dry Mesh aus 100 % recycelten PET-Flaschen. Dank der offenen Mesh-Struktur soll es außergewöhnlich warmhalten und zugleich atmungsaktiv sowie sehr leicht und strapazierfähig sein.

Die Struktur ermöglicht es, dass Luft mühelos zirkulieren und überschüssige Wärme und Feuchtigkeit effektiv nach außen entweichen und verdunsten kann. Im Lagensystem unter einer Hardshell soll es eine wärmende Luftschicht bilden, die einen angenehmen Wärmerückhalt erzeugt.

Der Houdini Pace Flow Houdi besteht aus 100 % recyceltem Polyester, ist bluesig® zertifiziert und lässt sich am Ende des Lebenszyklus vollständig wiederverwerten. Zudem soll der Performance-Stoff im Vergleich zu herkömmlichem Fleece nur einen Bruchteil der Mikrofasern abgeben. Das Design wiederum ist typisch Houdini: Minimalistisch, zeitlos und zurückhaltend.

Das af-Testurteil von Vroni: Ein echter Allrounder – im positivsten Sinne.

Wenn wir weniger Produkte besitzen, dann ist das nicht nur gut für unseren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Sportliche Alleskönner sind daher ein wichtiger Baustein im Streben der Outdoorbranche nach mehr Nachhaltigkeit. Mit dem Pace Flow Houdi zeigen Houdini und Polartec, wie das konkret funktionieren kann.

Der Midlayer ist extrem vielseitig einsetzbar und überzeugt bei unterschiedlichen Temperaturen und Aktivitäten. Dank der offenen Struktur des Polartec Power Dry Mesh-Materials besitzt der Hoodie eine sehr gute Atmungsaktivität und kann auch bei intensiver Belastung getragen werden. Der Hoodie fühlt sich auf der Haut angenehm weich an und ist sehr bequem.

Der Schnitt ist sportlich und locker, so dass der Allrounder sowohl als mittlere wie auch als äußere Schicht funktioniert. Durch das zurückhaltende Design ohne viel Schnickschnack kann der Houdini Pace Flow Houdi einfach und unkompliziert kombiniert werden. Trotz allem Lob gibt es von mir aber auch Kritik. Die versprochene Strapazierfähigkeit kann ich so nicht unterschreiben.

Die offene Mesh-Struktur zieht meiner Erfahrung nach beim Waschen schnell Fäden, wenn beispielsweise nicht alle Reißverschlüsse der anderen Textilien geschlossen wurden. Gleiches für Kontakt mit Latschen oder anderem Grünzeug, das sich einem beim Wandern in den Weg stellt. Mit einem UVP von 200,- Euro ist der Pace Flow Houdi außerdem definitiv kein Schnäppchen.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Mit dem Pace Flow Houdi unterstreicht Houdini seinen Anspruch als Vorreiter in punkto Nachhaltigkeit und durchdachter Kreislaufwirtschaft. Der Hoodie ist vielseitig, trägt sich als Midlayer sehr angenehm und überzeugt durch sein reduziertes Design.

+ nachhaltig

+ vollständig recycelt und recycelbar

+ vielseitig einsetzbar auch bei hoher Belastung

+ sehr gute Atmungsaktivität

+ hoher Tragekomfort

+ sehr leicht

– zieht schnell Fäden

– hoher Preis

Houdini Pace Flow Houdi – die Details:

Material: Polartec® Power Dry® Mesh aus 100 % recyceltem Polyester, bluesing® zertifiziert

Größen: XXS – XL (Damen) / XS – XXL (Herren)

Farben: Morning Haze, Big Blue, True Black

Gewicht: 244 g (Größe M Damen) / 286 g (Größe L Herren)

Preis: 200.- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.