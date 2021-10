Merino-Bekleidung ist unweigerlich mit einer Marke verbunden: Icebreaker. Doch die Platzhirsche haben längst den Pfad ihrer ursprünglichen Philosophie verlassen und kämpfen auf dem Weg hin zur Weltspitze seit geraumer Zeit mit Qualitätsproblemen. Hinzu kommt die fragwürdige Verwendung von Kunstfasern, welche die zahlreiche Vorteile natürlicher Merinowolle (geruchsneutralisierend, thermoregulierend, kompostierbar und kratzfrei) als nachhaltiger Werkstoff zunichte machen – vom Umweltaspekt der weltweit vertriebenen Produkte ganz zu schweigen. Wie sich sowohl die mitgebrachten Eigenschaften des sogenannten „Golds von Neuseeland“, verantwortungsvolles Wirtschaften und umweltverträgliche Produkte „made in Germany“ auf besonders nachhaltige Weise miteinander verbinden lassen, zeigen die Merino-Spezialisten von Kaipara Merino Sportswear aus dem schwäbischen Allmannshofen in unmittelbarer Nachbarschaft von Augsburg. Wir haben uns drei Teile aus deren aktueller Merino-Kollektion herausgepickt und sind sowohl vom funktionalen Shirts, dem warmen Zip-Neck Midlayer und dem eng anliegenden Beanie schwer begeistert. Warum? Weil wir keines davon seitdem gewaschen haben. Stinkt zum Himmel? Keinesfalls, vielmehr ist es in unseren Augen ein Ausdruck exzellenter Qualität und geruchsneutraler Effektivität.

Über Kaipara: Merino-Bekleidung „made in Germany“

Kaipara – Merino Sportswear ist laut eigener Darstellung eine Sport- und Freizeit-Marke, die dem ethischen Anspruch des umweltbewussten Kunden von heute gerecht wird. Dementsprechend viel Wert wird auch darauf gelegt, dass neben tiergerechter Haltung und Ressourcen-schonender Herkunft ausschließlich hochwertigste, Mulesing-freie Merinowolle aus Neuseeland verarbeitet wird – gewährleistet durch das Zertifikat ZQ-Merino. Der Name Kaipara selbst ist ein Begriff aus der Sprache der Maori und bedeutet so viel wie “sportlicher Wettbewerb”. Gegründet wurde das Unternehmen von Frank Selter, der mit seinem nachhaltigen Label eine ethisch-moralische Verpflichtung übernehmen will, um die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schützen. Mit ein Grund, weshalb er die gesamte Merino-Kollektion ausschließlich bei mittelständischen Unternehmen in Deutschland produzieren lässt und ausschließlich über den hauseigenen Onlineshop vertreibt – ohne Zwischenhandel. Das ermöglicht es Kaipara, die gesamte Kollektion in einer konkurrenzlosen Qualität und zu einem unschlagbaren Preis anzubieten. Darüber hinaus wird beim Versand auf jeglichen Einsatz von Plastik verzichtet und bevorzugt recycelte bzw. recycelbare Versandtaschen und Kartonagen verwendet. Zudem wird die gesamte Ware mit DHL GoGreen versendet.

Eine Philosophie, die das Unternehmen auch mit seiner Initiative „Kaipara Green Trails“ in die Welt hinaustragen will. Dabei handelt es um speziell ausgewählte Wanderungen und Bergtouren, die zu besonders nachhaltig geführten Hütten sowie durch Regionen und Ziele bevorzugt mit Bergsteigerdörfern führen, die ganz bewusst abseits vom Massentourismus auf eine sanfte Erschließung setzen. “Grüne Wege”, die bei jedem Schritt durch Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein geprägt sind. Werte, für die auch die Outdoormarke Kaipara steht – eine deutsche Marke mit neuseeländischem Namen, die hochwertige Produkte aus reiner Merinowolle fertigt – vom federleichten T-Shirt bis hin zur Softshelljacke.

Kaipara Merino Shirt Herren Kurzarm Slimfit 150 – sportliches Funktionsshirt mit geruchsneutralen Eigenschaften

Das Kaipara Merino Kurzarmshirt mit Rundhals ist sportlich schlank im Slimfit-Design gehalten und bietet neben einer Faserstärke von 18,9 Mikron auch eine Materialqualität von 150 g/m2 (Flächengewicht). Ausreichend lang geschnittenen, um die Nieren optimal schützen. Gefertigt wird es aus laut eigenen Angaben zu 100% aus Mulesing-freier Schur- bzw. Merinowolle, wobei auf das betäubungsfreie Entfernen der Haut rund um den Schwanz von Schafen zur Verhinderung von Fliegenmaden-Befall bewusst verzichtet wird. Als Nachweis dient dabei nicht nur die eigene ethische Verpflichtung, sondern auch die beiden Zertifikate MAPP-Merino und ZQ-Merino, die Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierschutz und soziale Verantwortung von der Farm bis zum fertigen Merinostoff attestieren.

Das Merino-Shirt eignet sich demnach ideal als Unterwäsche und Baselayer für die unterschiedlichsten Sportarten sowie für ausgedehnte Mehrtagestouren, bei denen die Möglichkeiten der Kleiderwäsche eher minimal ausfallen. So verspricht das Merino-Material nicht nur geruchsneutrale Eigenschaften zu besitzen, sondern an heißen Tagen zu kühlen und rund ein Drittel des Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen zu können, ohne dass es sich nass anfühlt. Selbst im feuchten Zustand soll die Merinowolle noch wärmen, relativ schnell trocknen und die Regulierung eines natürliches Körperklima unterstützen. Komplett in Deutschland genäht, im Wollwaschgang bis 40 °C in der Maschine waschbar und bei niedriger Temperatureinstellung auch für den Trockner geeignet.

Das af-Testurteil von Veit: Funktionales Merinoshirt mit angenehm sportlicher Passform, super Tragekomfort und dauerhafter Geruchsneutralität



Zugegeben, ich habe das Merino-Shirt jetzt schon eine ganze Weile in meinem Besitz und seitdem nie gewaschen. Klingt erstmal nach „puh…ernsthaft?!“. Aber wer mir nicht glauben mag, der darf gerne vorbeikommen und persönlich die Nase in die seidenweiche Schafwolle stecken. Denn qualitativ hochwertige Naturfasern nehmen von Haus aus kaum Gerüche an und wenn, dann schnuppern sie eher ungewöhnlich anstatt zu stinken wie bspw. Kunstfasern oder Baumwolle. Beim Kaipara Merino-Shirt merkt man schon beim Reinschlüpfen, dass hier beste Schurwolle zum Einsatz kommt: Kein Kratzen, samtweiches Tragegefühl und perfekte Verarbeitung. Die Slimfit-Passform ist zwar für meinen Geschmack etwas zu tight, aber dieser Eindruck relativiert sich sofort, wenn sich die Wollfasern erwärmen bzw. bei schweißtreibenden Aktivitäten feucht werden.

Denn dann dehnt sich das Material etwas aus und das Shirt wird gefühlt eine halbe Nummer größer. Daher empfehle ich, bei der gewünschten Größe ruhig passgenau zu wählen. Wer dazwischen liegt am besten immer die kleinere Variante. Wer Merinowolle kennt, weiß was man bekommt. Einen „Stoff“, der die Feuchtigkeit schnell aufnimmt, vom Körper abtransportiert und im nassen Zunstand trotzdem noch wärmt, aber zugleich auch einen gewissen Kühleffekt erzeugt. Daher kann sich die Wolle mitunter etwas klamm auf der Haut anfühlen, was nicht jedem gefällt. Allerdings kühlt man bei weitem nicht so sehr aus, wie bei einem nassgeschwitzten Baumwollshirt. Dafür finden Bakterien scheinbar keine Nährstoffe, weshalb das Shirt zwar wolltypisch ausdünstet, aber niemals unangenehm stinkt wie es so häufig bei Baumwoll- und Kunstfasershirts der Fall ist.

Größter „Nachteil“ ist in meinen Augen der Fakt, dass die Wolle verhältnismäßig langsam trocknet und im nassen Zustand etwas an Spannkraft verliert. Dafür kann man sie wie geschildert auch im klammen Zustand problemlos tragen. Nur einen Fehler sollte man so oder so nicht begehen: Merinobekleidung auf die Heizung packen. Denn dann ziehen sich die Wollfasern zusammen, trocknen aus und verlieren ihre natürliche Elastizität. Oder anders gesagt: Das Material geht sprichwörtlich ein. Aus diesem Grund sollte man beim Waschen auch niemals mehr als 40 Grad nutzen, die Handwäsche bevorzugen und idealerweise auf den Trockner verzichten. Auch das Auswringen empfiehlt sich nicht, da sich die Passform des Shirts im schlimmsten Fall verzieht. Notfalls kann man das Material im getrockneten Zustand zwar wieder etwas geradeziehen, aber wenn es sich von Anfang an vermeiden lässt, einfach auf der Leine langsam trocknen lassen. Noch ein Tipp: Beim An- oder Ausziehen stets Vorsicht walten lassen und nicht allzu stark ziehen, sonst kann das Material einreißen.

Die Vor- und Nachteile im Überblick:

+ hohe Materialqualität

+ wundderbarer Tragekomfort

+ relativ robustes Material

+ perfekte Regulierung des Körperklimas

+ hervorragend geruchsneutral

– nimmt etwas zu viel Feuchtigkeit auf

– trocknet recht langsam

Die Details:

Besonderheiten: zertifizierte und Mulesing-freie Merinowolle, Made in Germany

Material: 100 % Merinowolle

Farben: Marine, Olive, Royal, Schwarz, Smaragd, Anthrazit, Cherry Red

Größe: S-XXL (Slimfit oder Regular)

Gewicht: xx Gramm

Preis: 75,- Euro (UVP)

Kaipara Merino Zip-Neck Herren Slimfit 150 – funktionaler und sportlich geschnittener Midlayer