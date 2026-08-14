Mit dem neuen Merrell MTL SpeedArc Peak betritt in diesem Laufsommer eine echte Rakete die Trails dieser Welt. Vorschusslorbeeren bringt der neue Laufschuh sprichwörtlich mit, denn nach über 13.000 Testmeilen im Merrell Test Lab (MTL) verspricht der „pfeilschnelle“ Laufschuh nicht nur wegen seiner integrierten Carbonplatte ganz oben mitzumischen. Auch eine Vielzahl feinster Komponenten sollen für maximale Geschwindigkeit und optimale Kontrolle in technischem Gelände sorgen. Wir haben den neuen Gipfelstürmer im Portfolio der US-amerikanischen Schuhspezialisten für euch getestet.

Merrell MTL SpeedArc Peak – Kurzvorstellung:

Fünf Jahre Entwicklung und sieben Prototypen später, präsentiert Merrell mit dem neuen MTL SpeedArc Peak seinen bislang fortschrittlichsten Laufschuh im Trailrunning-Segment mit klarem Fokus auf technisch anspruchsvolles Gelände. Und erhielt dafür prompt den renommierten European Outdoor Award. Kein Wunder, bringt der Laufschuh doch alles mit, was es für schnelle Runden im Gelände oder ausgedehnte Ultraläufe in den Bergen alles braucht.

Im Mittelpunkt steht die neu entwickelte, zweischichtige Zwischensohle mit integrierter Carbonplatte und einem 6mm Drop (von 32mm an der Ferse zu 26mm im Vorfußbereich). Während die obere Schicht aus PEBA-basiertem FloatPro™ Race Foam für eine erhöhte Energierückgabe sorgen soll, bietet die deutlich festere untere Schicht zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Für maximale Traktion und zuverlässigen Grip setzt die Vibram Megagrip Elite Außensohle auf ein 4mm-Stollenprofil, das es selbst mit schlammigen Bedingungen aufnehmen kann.

Für den nötigen Schutz im Gelände fällt das Kevlar-basierte Matryx®-Obermaterial dank der eingearbeiteten Kevlar-Fasern und hochfestem Polyamid besonders robust aus und ist obendrein wasserabweisend. Für optimalen Klimakomfort selbst an heißen Tagen, ist das Material zudem atmungsaktiv und passt sich dank einer integrierten Stretch-Zone auch bei längeren Belastungen angenehm an den Fuß an. Mit gerade einmal 300 Gramm an Gewicht pro Schuh (bei Gr. 42) fällt der Laufschuh relativ leicht aus.

Das aF-Fazit von Veit: einen Tick zu schmal und zu wenig taktil

Was für ein Zufall: Gut 5 Jahre ist es her, dass ich mit dem Merrell MTL Long Sky mein erstes Laufschuh-Modell der US-Amerikaner getestet habe. Zwar konnte mich der Trailschuh damals nicht zu 100% überzeugen, aber dennoch war ich zu seiner Zeit durchaus beeindruckt von der Materialqualität. Seitdem hat sich im Trailrunning-Bereich vieles verändert. Vor allem in puncto Gewicht und Sohlentechnologie. Kein Wunder also, dass der neue Merrell MTL SpeedArc Peak kaum zu vergleichen ist und in einer gänzlich anderen Liga am Berg unterwegs ist.

Das liegt vor allem an der integrierten Carbon-Platte, die in der Tat für ordentlich Vortrieb und ein Plus an Energierückgabe sorgt. Das macht sich vor allem im flachen Gelände oder auf flowigen Trails bemerkbar, wenn der Laufschuh erst einmal ins „Rollen“ kommt. Man spürt förmlich, wie der „TempoBogen“ bei jedem Schritt gespannt und dann wieder losgelassen wird. Auf die Langstrecke hochkalkuliert ein kleiner Wettbewerbsvorteil, der aber nicht jedem Laufsportler gefällt. ich für meinen Teil kritisiere in diesem Zusammenhang immer den Verlust an Bodenkontakt und die nötige Taktilität in technischem Gelände.

Hervorragend gedämpft, steht man zudem relativ hoch im Schuh und die Zunge ist extrem kurz und ungepolstert. Der Leisten fällt zwar recht dankbar aus, aber für breite Füße wie die meinen ist er immer noch einen Tick zu schmal. Dadurch kommt es in verblocktem Gelände immer wieder zu Stabilitätsproblemen und ich fühle mich nicht zu 100% sicher. Das liegt vermutlich auch am recht weichen Aufbau des Oberschuhs, dessen robustes Material zwar relativ guten Halt im Schuh bietet. Doch je technischer der Untergrund, umso wackeliger wird es am Ende auch im Schaft.

Dafür ist der MTL SpeedArc Peak verhältnismäßig leicht, liegt angenehm am Fuß und sorgt dank seiner atmungsaktiven Obermaterialien für gutes Fußklima selbst an heißeren Tagen. Mir persönlich drückt nur die Schnürung etwas zu stark auf den Spann, wodurch ich je nach Laufstrecke unterwegs immer nochmal nachjustieren musste.

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Alles in allem ist der Merrell MTL SpeedArc Peak ein schneller Begleiter für die kurzen und mittleren Distanzen, auf einen technischen Ultra würde ich das Modell allein wegen seiner Carbon-Platte allerdings nicht mitnehmen. Für breite Füße einen Tick zu schmal, zeigt der Trailschuh gerade in stark verblocktem Gelände seine Schwächen, kann aber vor allem in moderatem und flachem Gelände seine wahren Stärken ausspielen. Größtes Manko ist und bleibt aber der Anschaffungspreis, der mit 290,- Euro für unseren Geschmack viel zu hoch ausfällt.

+ angenehme Passform

+ guter Grip auch auf feuchtem Untergrund

+ gutes Fußklima (auch an heißen Tagen)

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

+ zusätzliche Energierückgabe durch Carbon-PLatte

– sehr teuer in der Anschaffung

Die Details zum Merrell MTL SpeedArc Peak:

Besonderheiten: Ultradünnes Fußbett, Kompressionsklasse 2, ausgezeichnet mit dem European Outdoor Award Bronze

Material: FloatPro™ Race Foam auf PEBA-Basis, Matryx®-Obermaterial mit Kevlar-Fasern

Zwischensohle: Zweischichtige Zwischensohle mit Carbonplatte

Laufsohle: Vibram® Megagrip Elite mit 4mm Stollenprofil

Sprengung: 6mm (32 mm Fersenhöhe, 26 mm Vorfußhöhe)

Gewicht: ca. 300 g pro Schuh (Gr. EU 42)

Preis: 289,95 Euro (UVP)

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