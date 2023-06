Wie heißt es doch so schön: „Schuster bleib bei deinen Leisten„. Ein Sprichwort, das immer wieder zum Tragen kommt. So auch beim für die Trailrunning-Sommersaison 2023 vorgestellten Updates des hochgelobten Allrounder-Laufschuhs Ultra Glide. Erneut ausgestattet mit einem Rocker-Shape und einem neuen Material für die Zwischensohle verspricht das Nachfolgemodell ein reaktionsstarkes Laufgefühl sowie ein stundenlanges und unschlagbares Abrollgefühl. Ein Laufschuh für mittlere und ultralange Distanzen beim Trailrunning, bei denen es vor allem auf maximalen Tragekomfort ankommt. Wir haben den neuen SALOMON Ultra Glide 2 für euch getestet und waren leider nicht ganz so sehr begeistert wie vom Vorgänger.

Kurzvorstellung Salomon Ultra Glide 2 – Laufschuh mit solider Dämpfung, 6mm Sprengung und Rocker-Shape

Der Salomon Ultra Glide 2 ist eine aktualisierte Version des komfortablen und griffigen Langstrecken-Trailschuhs von Salomon, der jetzt noch atmungsaktiver und mit 270 Gramm immer noch superleicht ist. Das Obermaterial des Schuhs wurde mit einem leichteren, technischen Mesh mit weniger TPU überarbeitet, was den Schuh flexibler und atmungsaktiver macht. Der Einstieg und die Zunge wurden ebenfalls überarbeitet und sind nun schmaler. Die Energy Foam-Zwischensohle garantiert eine weiche Landung, auch über lange Strecken und auf unebenem Gelände und Untergrund.#

Die Einlegesohle ist jetzt mit dem Innenschuh verklebt, um ein Verrutschen beim Bergauf- oder Bergablaufen zu verhindern. Die All-Terrain Contagrip-Außensohle ist für unterschiedlichste Untergründe ausgelegt – ob nass, trocken, hart oder locker. Die bewährte Rocker-Geometrie, R.Camber genannt, sorgt in Kombination mit einem 6mm Drop für schnelle und weiche Übergänge. Der ULTRA GLIDE 2 ist ein völlig neuartiges, extrem gut gedämpftes Trail-Chamäleon.

Er ist so konzipiert, dass er sich an unterschiedliche Geländearten und Oberflächen anpasst. Außerdem ist er komfortabel auch auf langen Strecken und angenehm leicht am Fuß – ideal für lange Läufe durch wechselnde Landschaften, egal wohin deine Stimmung oder dein Ehrgeiz dich führt. Für jede Herausforderung und alle Laufbedingungen.

Das af-Testurteil von Veit: Vielseitiger Allrounder mit etwas engerer Passform und leichten Schwächen in punkto Stabilität in technischem Terrain

Der Salomon Ultra Glide war MEIN persönlicher „Laufschuh des Jahres 2022“. Überzeugte dieser doch durch nahezu perfekte Passform bei üppiger Dämpfung und langlebiger Konstruktion. Da hat einfach alles gepasst und lief selbst auf ultralangen Distanzen mehr als nur rund. Nun gibt’s das Update des Langstreckenläufers und ich bin mit entsprechenden Vorschusslorbeeren in die Laufschuhe gestiegen. Aber selbst nach mehreren Trainingseinheiten in den Chiemgauer Trails sollte sich das vertraute Rundumwohlgefühl diesmal irgendwie nicht einstellen?

Eigentlich komisch, denn viel mehr als am Preis – 149 Euro statt wie bishger 139 Euro – hat sich doch gegenüber dem Vorgängermodell nicht viel getan. Oder etwa doch? Die optischen Veränderungen sind offensichtlich. So fällt das grobporige Meshmaterial des Oberschuhs ins Auge und die einen Tick höher gezogene Zwischensohle im Mittelfußbereich. Und genau darin liegt der Hund begraben. Denn ausgerechnet im Mittelfußbereich habe ich als recht breitfüßiger Laufsportler nun gefühlt weniger Platz. Weil die Füße dementsprechend enger eingefasst werden und auch die Zehenbox dadurch etwas schmaler ausfällt.

Zudem wird beim neuen Salomon Ultra Glide 2 auf die im Oberschuh seitlich eingearbeiteten Verstärkungen verzichtet, wodurch die Stabilität im Schuh etwas geringer ausfällt. Auch beim Material der Zwischensohle wurde vom Energy Surge Schaumstoff auf Energy Foam gewechselt, wodurch das Laufgefühl deutlich schwammiger wirkt. Kleine und recht unscheinbare Veränderungen mit großer Wirkung.

Zwar ist der Tragekomfort gegenüber dem Salomon Ultra Glide nach wie vor gut, die Dämpfung üppig und die Führung selbst in technischen Trails in Ordnung. Aber irgendwie hat der durchweg positive Gesamteindruck des Vorgängermodells doch etwas eingebüßt. Das Ergebnis ist ein Laufschuh, der nun weniger Traktion bietet und in technischem Gelände deutlich schneller an seine Grenzen stößt.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Keine Frage, der SALOMON Ultra Glide 2 ist ein guter Laufschuh. Kann seinem Vorgängermodell aber nicht ganz das Wasser reichen. Dafür ist der sowohl für Einsteiger als auch Hoby- und Profisportler gleichermaßen geeignete Allrounder einfach zu anfällig in technischem Terrain. Aber zumindest Laufsportler:innen mit schmalem Leisten dürften sich freuen über die etwas engere Passform. Müssen aber ebenso damit rechnen, dass die Stabilität geringer ausfällt und die weicher gedämpfte Zwischensohle für weniger Taktilität sorgt.

Dafür überzeugen wie zuvor der vorgeformte Rocker-Shape und die griffige Laufsohle, die für jede Menge Laufvergnügen sorgen – sei es auf der kurzen, mittleren oder ultralngen Distanz. In Summe also nach wei vor ein guter Trailrunning-Laufschuh für jeden Anspruch.

+ guter Grip bei allen Bedingungen

+ ausreichend Platz auch für breitere Füße

+ optimaler Schutz dank Zehenkappe

+ bequemer Tragekomfort

+ optimiertes Abrollverhalten dank Rocker-Shape

+ atmungsaktives Mesh-Material für optimales Fußklima

– Quicklace kann bei langen Läufen etwas einschneiden

– weniger Stabilität des Schafts

Die Details:

Besonderheiten: SensiFit-Technologie, EndoFit™ Schaft, Contagrip®-Außensohle, Oberschuh mit Profeel Verstärkungen, OrthoLite® Einlegesohle, Quicklace-Schnellschnürung

Material: Textil, Synthetik, Meshmaterial

Farbe: Rainy Day / Freesia / Hot Sauce, Atlantic Deep / Blue Radiance / Fiery Red, Black / Biking Red / Pearl Blue, Lily Pad / Bleached Aqua / Hot Sauce

Sprengung: 6 mm

Sohle: Zwischensohle aus Energy Foam mit Reverse Camber Shape, All Terrain Contagrip® Laufsohle mit 3,5 mm Stollenprofil

Gewicht: ca. 278 Gramm (bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 40 – 49 1/3

Preis: 149,95 Euro (UVP)