Auch im Laufsommer 2024 präsentiert Scarpa wieder ein neues Trailrunning-Modell, das auf einem altbewährten Konzept beruht, aber rundum neugestaltet wurde. Der Scarpa Golden Gate 2 ATR will in erster Linie die Lücke zwischen dem alpinen Ribelle Run und dem Spin-Serie schließen. Kein Wunder also, dass der Laufschuh als extrem vielseitiges Multi-Terrain-Modell ins Rennen geht und sich vor allem für mittlere sowie lange Strecken empfiehlt. Tobi hat das jüngste Objekt der Begierde auf die Chiemgauer Trails entführt und war recht angetan von dessen Allround-Eigenschaften.

Scarpa Golden Gate 2 ATR – Kurzvorstellung:

Der GOLDEN GATE 2 ATR ist laut des norditalienischen Traditionsschusters ein extrem vielseitiger Multi-Terrain-Schuh, der in erster Linie für mittlere und lange Trailrunning-Distanzen entwickelt wurde. Im Vergleich zur Vorgängerversion soll das 3D Mesh-Material dank TPU-Verstärkungen widerstandsfähiger und atmungsaktiver ausfallen. Wodurch dieser wiederrum mit einem soliden Feuchtigkeitsmanagement überzeugen kann.

Hinzu kommt eine neue, dämpfende Bounce Foam Zwischensohle aus EVA-Material, die für eine elastischere Reaktion, lange Haltbarkeit und optimale Energierückführung sorgt. Die neue, leicht abgerundete Geometrie der I-Respond-Laufsohle und deren Sprengung von 4 Millimetern sollen zudem sanftere und effizientere Bewegungsabläufe ermöglichen.



Verstärkungen an Zehen und Fersen verbessern zudem den Schutz im Gelände, während das multidirektional angeordnete Stollenprofil für optimalen Halt und perfelkten Grip im Gelände sorgen soll. Die spezielle Konstruktion der klassichen Schnürung und das Fehlen einer klassischen Schuhzunge aufgrund des sogenannten Slip-On Sockdesigns tragen ebenfalls dazu bei, dass Druckstellen aktiv verhindert werden.

Dank dieser Eigenschaften kann der Golden Gate 2 ATR von Athleten aller Gewichtsklassen und Erfahrungsstufen getragen werden, die einen zuverlässigen und bequemen Laufschuh für ihr tägliches Training auf der Straße oder dem Trail suchen.

Das aF-Fazit von Tobi – Scarpas Door-to-Trail Laufschuh für jedes Gelände

Nachdem ich schon mit dem Vorgängermodell viele meiner alltäglichen Läufe absolviert habe, war ich auf die neu überarbeitete Version des Scarpa Golden Gate schon sehr gespannt. Größtes Manko des Vorgängers war in meinen Augen allerdings die Stabilität im Schuh. Das Obermaterial war zwar sehr luftig und atmungsaktiv, jedoch hat dieses kaum Halt geboten und somit das Einsatzgebiet stark eingeschränkt. Gerade im etwas technischeren Gelände ist der Laufschuh schnell an seine Grenzen gestoßen und hat im Vergleich zu anderen Scarpa Modellen (z.B. Spin Infinity) kaum Sicherheit geboten.

Bereits beim Auspacken des Scarpa Golden Gate 2 ATR ist mir daher sofort das deutlich veränderte Obermaterial ins Auge gefallen. Der Schuh wirkt nun deutlich robuster und stabiler als dessen Vorgänger, was sich jedoch erstaunlicherweise kaum auf das Gewicht auswirkt. Bei eimer Größe EU 44 bringt ein einzelner Laufschuh lediglich 280 Gramm auf die Waage, das Interesse war somit schon mal geweckt. Laut Scarpa liegen die Stärken dieses Modells ganz klar auf dem alltäglichen Training auf mittleren bis langen Distanzen sowohl auf Asphalt als auch auf einfachen Trails. Somit musste der Schuh natürlich vielseitig auf Herz und Nieren getestet werden.

Wie schon bei den von mir getragenen Spin-Modellen sowie dem Ribelle Run bietet auch der Golden Gate 2 ATR beim ersten Anprobieren ausreichend Platz und Komfort für meine recht breiten Füße. Hier hat sich das Konstruktionssystem Sockfit-LW bereits in der Vergangenheit bewährt (z.B. Ribelle Run), das den Fuß wie eine Socke umschließt, optimalen Halt gewährleistet und das Eindringen von Dreck, Steinen etc. verhindert. Das Obermaterial aus Mesh-Gewebe mit 3D-Druck-Verstärkungen gewährleistet maximalen Komfort und eine präzise Passform ohne Druckstellen.

Wie bei der Spin-Reihe verwendet Scarpa hier weiterhin ein klassisches Schnürsystem. Zudem wird auf die eigens entwickelte Außensohle PRESA® TRN-07 mit 4mm Stollendesign und SUPERGUM ATR Gummimischung gesetzt, die exzellenten Grip auf unterschiedlichem Terrain liefern soll. Zudem sorgt das „i-Respond“-System im Bereich der Innensohle für eine verstärkte Schubphase und Energierückgabe.

Nach zahlreichen Läufen von unterschiedlicher Länge im variierenden Gelände bin ich vor allem von der Stabilität, der Leichtigkeit und dem Komfort des Modells begeistert. Im Vergleich zum Vorgängermodell habe ich mich vor allem auf steinigen oder wurzeligen Trails deutlich sicherer gefühlt, da der Laufschuh deutlich weniger kippelig ist. Durch die neu hinzugekommenen Verstärkungen bietet er zudem deutlich besseren vor spitzen Wurzeln und Geröll.

Bis ich von meiner Haustüre die ersten Trails erreiche, muss ich erst ca. 2-3 km im flachen Gelände, oft auf Asphalt überwinden. Auch diese Untergründe meistert der Scarpa Golden Gate 2 ATR problemlos und ist nochmal eine Spur komfortabler und softer wie sein Vorgänger. Selbst flache Intervalleinheiten sind hiermit kein Problem mehr. Im technischen Gelände gibt es zwar deutlich besser geeignete Modelle wie den Ribelle Run, wer jedoch einen wunderbaren Allrounder sucht, mit dem sich leichte Trails und auch Ultradistanzen problemlos rocken lassen, der wird hier definitiv fündig.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Auch bei Trailschuhen wird es die „eierlegende Wollmilchsau“ nicht geben – der Golden Gate 2 als Door-to-Trail-Schuh kommt dieser jedoch ziemlich nahe. Er ist deutlich vielseitiger als noch sein Vorgänger und deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Könnte ich in meinen Urlaub aus Platzgründen z.B. nur einen Laufschuh mitnehmen, so würde meine Wahl definitiv auf den Golden Gate 2 fallen.

Einziges Manko: Da ich aus orthopädischen Gründen mit Einlagesohlen laufe, habe ich die Standard-Einlegesohle von Scarpa immer sofort entfernt. Bei diesem Modell ist das nur mit größerem Aufwand möglich, da diese mittig festgeklebt sind und sich leider nur schwer und nicht widerstandfrei entfernen lassen.

+ Perfekte Passform

+ Deutlich stabiler und komfortabler wie das Vorgängermodell

+ Vielseitiger Grip auf unterschiedlichem Untergrund

+ Breit geschnitten

– Geklebte Einlegesohle

Die Details zum Scarpa Golden Gate 2:

Besonderheiten: Anziehlasche, 4mm Stollenprofil

Material: 3D-Mesh mit TPU-Verstärkungen aus Polyester, Polyamid und Polyurethan

Außensohle: PRESA® TRN-07 mit SUPERGUM ATR Gummimischung

Sprengung: 4 mm (Ferse auf Zehe: 28 – 24 mm)

Größen: EU 40-48

Gewicht: ca. 280 g (Gr. 42)

Preis: 169,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.