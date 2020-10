Bunte Blätter, frische Luft und noch immer warmes Sonnenlicht locken Ausflügler jeden Alters raus ins Freie. Da viele Deutsche in diesem Jahr corona-bedingt die Lust am Wandern erstmals oder neu für sich entdeckt haben, kann es jedoch an so manchem Ort recht voll werden. Erst recht in den Bergen. Doch es gibt auch einige Ziele abseits der Massen. Gemeinsam mit den Betreibern der Wandertouren-App AllTrails.com hat das Internetportal für Ferienhäuser Holidu.de die mit Abstand schönsten Wandertouren fernab der vielbegangenen Pfade zusammengestellt. Im aktuellen Ranking wurden dabei die Bewertungen der einzelnen Routen durch die App-User sowie die Anzahl an Nutzern pro Tour in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Wir stellen euch die sieben deutschlandweit bis zum August am wenigsten frequentierten Ziele kurz vor.

1. Via Adrina – Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen)

Der “Via Adrina” ist ein 20 Kilometer langer, wenig besuchter Rundweg in der Nähe von Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen. Die Tour führt durch eine hügelige Landschaft immer entlang des Flusses Eder, der früher Adrina hieß, und bietet herrliche Panoramablicke. Dank der vielen Aussichtspunkte wird der Weg auch „Wanderweg der Sichtbeziehungen“ genannt. Die Strecke verläuft zum Teil auf schmalen Pfaden durch Wälder und Wiesentäler und ist damit sehr abwechslungsreich. Das Schwierigkeitslevel ist als moderat einzustufen. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

2. Entlang des Elsebachs – Schwerte (Nordrhein-Westfalen)

Die Wanderung führt entlang des Elsebachs und über viele schöne Waldhügel bei Schwerte und Dormun. Auf der knapp zehn Kilometer langen Strecke kommen Wanderer an zahlreichen Aussichtspunkten vorbei. Besonders im Herbst können die Wege im Tal schlammig sein, festes Schuhwerk wird daher empfohlen. Die Tour ist für Familien mit Kindern geeignet, doch aufgrund der Steigung und Länge nicht ganz einfach zu meistern – vor allem bei schlechten Wetterbedingungen. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

3. Vulkanpfad – Kottenheim (Rheinland-Pfalz)

Dieser Wanderweg zählt zu den Rhein-Mosel-Eifel-Traumpfaden. Er ist der kürzeste und doch einer der vielfältigsten. Während man eine Zeitreise durch die Vulkangeschichte antritt, wandert man auf schmalen Pfaden am Kraterwall, begibt sich auf Abenteuersuche an Lavahöhlen oder stromert im Labyrinth mächtiger Basaltsäulen. Ein Highlight der Tour ist sicher der Aufstieg zum Kraterrand und der grandiose Ausblick auf die umliegenden Vulkane. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

4. Happburger Stausee – Happurg (Bayern)

Die Wandertour im schönen Frankenland verläuft rund um den Happurger Stausee. Zwar kann es am See-Ufer schon mal etwas voller werden, da oft einige Jogger, Radler und Spaziergänge unterwegs sind, doch der Sicherheitsabstand kann auf dem breiten Weg gut eingehalten werden. Anspruchsvoller und auch einsamer wird die Route im Abschnitt hinauf zum „Hohen Fels“, von wo aus sich eine herrliche Aussicht bietet. Wer sich nach der mehr als sechs Kilometer langen Wanderung stärken möchte, findet in Seenähe ein Café und Restaurant. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

5. Dschungelpfad und Weinbergsaussicht – Volkach (Bayern)

Die Tour ist eine sehr abwechslungsreiche Wanderung an der Volkacher Mainschleife. Anfangs verläuft sie durch Quittenhaine etwas abseits des Mains. Danach beginnt der Dschungelpfad, der durch verwunschenen Wald führt, aber immer wieder einen direkten Zugang zum Mainufer aufweist, an einigen Stellen sogar mit Sandstrand. Der über zehn Kilometer lange Rundweg mit herrlichen Aussichten bietet spannende Informationen über den Quittenanbau bei Astheim. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

6. Döberitzer Heide / Schafsgehege – Dallgow-Döberitz (Brandenburg)

Auf fast neun Kilometern zeigt sich eine wunderschöne Heidelandschaft in der Nähe von Dallgow-Döberitz, Brandenburg. Mit etwas Glück können Ausflügler auch unterschiedliche Wildtiere beobachten, von Wisenten über Urpferde bis hin zu Ziegen und Schafen. Die meisten

Wege sind sandig und daher nicht für Kinderwägen oder Fahrräder geeignet. Wer sein Handy mal zuhause lassen möchte: Im Gebiet der Döberitzer Heide gibt es immer wieder Infotafeln und Wegweiser. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

7. Pfaffenstein, Quirl & Diebshöhle in der Sächsischen Schweiz

Der markante Tafelberg Quirl ist einer der mächtigsten der Umgebung. Mit 350 Metern ist es ein relativ niedriges Sandsteinmassiv, doch bietet sich vom Plateau ein herrlicher Ausblick auf Pfaffendorf, den Gohrisch, den Pfaffenstein bis hin zum Schneeberg. Die Diebshöhle befindet sich am Fuße des Quirls an der Quirlpromenade in einer Felswand. Auch der nicht allzu schwierige Aufstieg zum Pfaffenstein belohnt mit einem Panoramablick. Weitere Infos zur Tour gibt’s hier.

Über das Ranking von Holidu.com:

Für das Ranking wurden die sog. Heatmaps betrachtet, welche die Anzahl der Aufzeichnungen der Trails durch die App-Nutzer von AllTrails.com und der Besucherzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt analysieren bzw. ins Verhältnis setzen. Da die Rangliste auf Live-Daten basiert, kann das Ergebnis zu einem anderen Zeitpunkt natürlich abweichen. Die Daten für das aktuelle Ranking wurden bereits am 13.8.2020 erhoben.

Quelle: Holidu GmbH