Keine Geringeren als die ehemaligen Veranstalter des Bayerischen Outdoor Film Festivals (BOFF), Sandra Freudenberg und Tom Dauer, haben ein neues Event-Format aus der Taufe gehoben, das ab sofort durch ausgewählte Programm- und OpenAir-Kinos in Deutschland, Österreich und Südtirol wandert. Das „Alpen Film Festival“ will demnach auf die Kraft des Alpinismus setzen und hierfür fünf Filme in den Fokus stellen, welche die Werte von Menschen transportieren, die maßgeblich von den Bergen geprägt wurden. Zentrale Themen des neuen Festivals sind denn auch die Leidenschaft für die Berge, Solidarität über Grenzen hinweg und das Kulturgut Alpinismus. Dabei geht es nicht um den größtmöglichen Nervenkitzel, sondern darum, wie wir jetzt und in Zukunft den Alpinismus als Wert schätzen und schützen können. Weitere Infos zu den gezeigten Filmbeiträgen, Tickets und alle Termine gibt’s unter: www.alpenfilmfestival.de

Alpen Film Festival gastiert 2021 gleich drei Mal in München

Münchner Bergsport-Fans dürfen sich in diesem Sommer auf gleich drei Gastspiele des Alpen Film Festivals freuen: Neben dem erfolgreichen Bundesstart am 10. Juni, findet der Event auch am 28. Juli sowie am 23. August 2021 beim Outdoorfilm-Format „Kino am Olympiasee“ statt. Weitere Infos zu Einlass, Corona-Regeln und dem Beginn der Veranstaltungen gibt unter: www.kinoamolympiasee.de

Ort: Olympiapark München

Datum: 28. Juli + 23. August

Dauer: ca. 125 Minuten

Tickets: Love-Seat: 14,90 Euro / Liegestuhl Parkett 14,50 Euro / Liegestuhl Parkett – Einzelplatz 17,50 Euro / Liegestuhl Rang 13,90 Euro / Liegestuhl Rang – Einzelplatz 16,50 Euro