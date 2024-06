Vom 01. bis 04. August 2024 findet auch heuer wieder das AlpenTestival im Olympia Skistadion in Garmisch-Partenkirchen statt. Doch in diesem Jahr ist es eine besondere Ausgabe des Outdoor-Festivals, denn es steht das 10-jährige Jubiläum an. Wie immer erwartet die Besucher:innen und Teilnehmenden ein Wochenende vollgepackt mit unzähligen Outdoor-Abenteuern vor der atemberaubenden Kulisse von Alp- und Zugspitze.

So können Sportbegeisterte im Rahmen des Jubiläums-Testivals bei gleich 96 verschiedenen Touren die Vielfalt des alpinen Bergsports entdecken und ihre Skills erweitern – allein oder unter Anleitung von Profi-Guides. Egal ob diverse Aktivitäten von Trailrunning bis Mountainbiken, Übernachtung unter freiem Himmel, passendes Equipment ausleihen und testen, Musik und Spaß, das umfangreiche Programm hält für jeden Geschmack etwas bereit. Tickets und weiterführende Infos zum gesamten Kursangebot gibt’s auf der offiziellen Website unter: www.gapa-tourismus.de/de/AlpenTestival

10. AlpenTestival präsentiert umfangreiches Rahmenprogramm für jeden Geschmack

Beim Trailrunning auf die Zugspitze die eignen Grenzen überwinden, während Vorstiegskletter-Kursen und Mehrseillängentouren im hochalpinen Gelände spüren, wie das Adrenalin in den Körper schießt, bei MTB-Fahrtechnik- und alpinem Trittsicherheitstrainings Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken oder bei Exkursionen eins mit der Natur werden – das alles bietet das 10. AlpenTestival. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Workshops, Familienangeboten, Musik und Kulinarik dreht sich das Outdoor-Festival wie gewohnt um die Themen Extremsport, Aktivsein und Natur.

3 Tage draußen mit 96 abwechslungsreiche Tourenangeboten rund um die Zugspitze

Das Tourenangebot ist untergliedert in die Bereiche (Berg-)Sport, Familie und Wassersport und reicht von Wanderungen, Sunrise Yoga, Bike-Touren, Klettertouren, Trailrunning bis hin zu Canyoning und Packrafting. Dieses Jahr im Fokus: extreme und alpine Touren mit Lernfaktor. Teilnehmende können ihre Fähigkeiten verbessern, z.B. bei einem Fahrtraining auf dem Bike oder einem Trittsicherheitstraining beim Wandern. Es gibt aber nicht nur einfache Kletterkurse, sondern auch Vorstiegsklettern, Klettersteigtouren und Mehrseillängentouren im Angebot, also wirklich alpine Touren. Darüber hinaus wird es zum ersten Mal auch auf den Trails am Fuße der Zugspitze so richtig rundgehen.

Auch Mountainbike-Fans kommen auf verschiedenen Singletrails auf ihre Kosten, während Liebhaber des Wassersports bei Packrafting- und Canyoning-Touren oder dem Wildwasser-Stand-Up-Paddling genau in ihrem Element sein können. Für Wissbegierige wird es bei den Gletscher- und Klimaexkursionen spannend. Auch Familien und Kinder können das Wochenende in vollen Zügen beim Eltern-Kind-Klettern, Kletterkursen für Kinder im Kletterwald (auch ohne Eltern) oder Gletscherexkursionen auf der Zugspitze genießen.

Was bei einem Festival selbstverständlich nicht fehlen darf: gute Stimmung, Musik und Stärkung für und nach den Touren! Neu in diesem Jahr: das Brunch-Event im Skistadion. Und selbstverständlich wird das 10-jährige auch musikalisch angemessen gefeiert. Am Samstag, den 3. August sorgt eine bekannte Band für ausgelassene Partystimmung. Und das alles bei freiem Eintritt für Gäste und Einheimische. Zudem bieten Gewinnspiele, Upcycling Stationen und vieles mehr abwechslungsreiche Möglichkeiten für die Besucher des Eventgeländes.

Profi-Guides für optimale Sicherheit, Testequipment und Leihausrüstung

Alle Touren werden von Profis begleitet, die für maximalen Schutz der Sportler sorgen. Um die Sicherheit der Teilnehmer bestmöglich zu gewährleisten, arbeiten die Veranstalter mit der renommierten Bergschule Vivalpin und professionellen Bike-Guides zusammen, die sich aktiv an der Ausarbeitung der einzelnen Touren eingebracht haben. Zudem unterstützt der Südtiroler Outdoor-Spezialist SALEWA das diesjährige AlpenTestival als Titelsponsor mit dem SALEWA-Zeltdorf.

Darüber hinaus beteiligt sich auch Sport Conrad wieder mit einem außergewöhnlichen Testcenter auf dem Expo-Gelände im Olympia Skistadion, bei dem die Besucher und Teilnehmenden vielfältiges Sportequipment diverser Outdoormarken testen, ausleihen und bei Bedarf anschließend zu einem reduzierten Preis erwerben können.

Übernachten im Zentrum von Garmisch-Partenkirchen & Tickets

Natürlich stehen in der Zeit des AlpenTestivals die Hotels und Pensionen von Garmisch-Partenkirchen als Unterkunft bereit. Wer die einmalige Chance nutzen möchte, einmal auf dem Festivalgelände zu übernachten, kann dies im Auslauf der Olympiaschanze im SALEWA-Zeltdorf tun. Und für alle, die es etwas glamouröser mögen, ist die Spatz-Glamping-Area zu empfehlen – grandioser Ausblick auf die umliegenden Berge inklusive. Auch in diesem Jahr stellt Garmisch-Partenkirchen wieder 30 Caravan-Stellplätze direkt am Westeingang des Skistadions zur Verfügung.

Wer mit das AlpenTestival mit all seinen Facetten erleben möchte, benötigt ein Tages- bzw. Wochenend-Ticket. Neu ist hier das Familienticket, welches den Eintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder abdeckt. Inhaber und Inhaberinnen eines Tages- bzw. Wochenend-Tickets haben somit freien Zugang zu allen Eventangeboten auf dem Testivalgelände. Für die angebotenen Touren und Führungen müssen zusätzliche Tickets gekauft werden, genauso wie für die Zelt- und Caravan/Camping-Stellplätze. Tagesbesucher ohne Ticket sind ebenfalls herzlich auf dem Gelände des AlpenTestivals willkommen.

Quelle: GaPa Tourismus