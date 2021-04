Von 30. Juli bis 1. August 2021 gehen wieder ambitionierte Laufsportler aus der ganzen Welt an den Start, um bei einem der beliebtesten europäischen Trail-Events rund um Österreichs höchsten Gipfel die Kräfte untereinander zu messen. Nachdem der Grossglockner ULTRA-TRAIL im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wartet der GGUT heuer mit spannenden Neuerungen auf: So soll es neben einem umfassenden Präventions- und Sicherheitskonzept auch zahlreiche Veränderungen bei der Streckenführung, der Dauer der Veranstaltung und der Anzahl der Startplätze geben. Die Königsdisziplin des Wettbewerbs ist und bleibt dabei der Grossglockner ULTRA-TRAIL mit 110 Kilometern und 6.500 Höhenmetern. Der Lauf zählt zu einem der anspruchsvollsten, aber auch landschaftlich reizvollsten Ultra-Trails der Alpen quer durch den Nationalpark Hohe Tauern. Weitere Infos rund um den 6. GGUT gibt’s hier: www.ultratrail.at

Verlängertes Rennwochenende und begrenztes Starterfeld

Laut der Veranstalter gibt es für alle fünf Wettbewerbe eine neue, abwechslungsreiche Streckenführung, während der Laufevent selbst von bisher zwei auf drei Tage ausgedehnt und die Größe des Teilnehmerfelds streng limitiert wird, um das Infektionsrisiko weiter zu reduzieren und das Renngeschehen zu entzerren. Bis zu 2.000 Trail-Fans sind beim GGUT in den letzten Jahren regelmäßig auf den verschiedenen Distanzen unterwegs gewesen. Da die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie noch nicht absehbar ist, sollen in diesem Jahr vorerst nur 1.200 Läuferinnen und Läufer aus über 40 Nationen zugelassen werden. Die begrenzten Startplätze waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Bei positiver Entwicklung der Infektionszahlen könnten aber weitere Kontingente folgen.

Mit Ausnahme des Weissee Gletscherwelt Trails führen ab diesem Jahr alle Strecken in die entgegengesetzte Richtung wie bisher. Also gegen den Uhrzeigersinn. Mit dieser wichtigen Änderung wollen die Veranstalter rund um Hubert Resch die Logistik und (Wetter-) Sicherheit optimieren und das Rennen für potenzielle Zuschauer besser zugänglich machen. Unterstützt wird das Orgateam wie immer durch den Hauptpartner und Bergausdauerspezialisten DYNAFIT, der extra für das Trail-Event eine Sonderkollektion bestehend aus Weste, 2in1 Short und Caps für Männer wie Frauen auf den Markt bringt. So dürfen sich alle Teilnehmer als Startergeschenk auf eine exklusive Duffle Bag im GGUT Design freuen.

Neue Streckenführung quer durch den Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol

Start- und Ziel des GGUT-Ultras mit seinen 110km befindet sich in der Gemeinde Kaprun in der Region Zell am See-Kaprun im Bundesland Salzburg. In 2021 wird die Staffel erstmals als reiner Teambewerb ausgetragen, d. h. die zweite Gruppe des Teamwettbewerbs startet gemeinsam, ohne auf die Läufer der ersten Gruppe zu warten. Neben der 110er Strecke bietet der GGUT auch noch drei kürzere Distanzen, die in diesem Jahr aber im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls länger gestaltet werden und mehr Höhenmeter zu bieten haben. Insgesamt werden damit fünf anspruchsvolle Wettbewerbe ausgetragen:

Grossglockner ULTRA-TRAIL (GGUT 110): 110 Kilometer, 6.500 Höhenmeter

Grossglockner ULTRA-TRAIL (GGUT 110 | 2): 110 Kilometer, 6.500 Höhenmeter als Teamwettbewerb (2-er Team), neu ist der unabhängige Start des 2. Läufers in Kals am Großglockner um 05.45 Uhr

Osttirol Trail (OTT 80): 84 Kilometer, 5.000 Höhenmeter

Grossglockner Trail (GGT 55): 57 Kilometer, 3.500 Höhenmeter

Weissee Gletscherwelt Trail (GWT 35): 35 Kilometer, 1.500 Höhenmeter

Unter den 1.200 Teilnehmern, die in diesem Jahr an der Startlinie stehen dürfen, befinden sich zahlreiche bekannte Gesichter der Trailrunning-Szene: So planen u.a. die DYNAFIT-Athleten Hannes Namberger (GER), Elli-Ann Dvergsdal (NOR), Pascal Egli (CH) und Jakob Herrmann (AUT) ihre Teilnahme. Neben anderen internationalen Top-Läufern ist auch ein ganz Großer im internationalen Trailrunning mit dabei: Pau Capell (ESP), u.a. Sieger des UTMB 2019, geht beim GGT 55 an den Start. Außerdem wird Florian Grassl (AUT) zur Titelverteidigung beim GGUT 110 antreten.