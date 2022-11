Die European Outdoor Film Tour ist mit Sicherheit jedem ein Begriff, während das „Outsiders by Nature Film Festival“ vermutlich noch kaum jemand kennt. Das liegt vor allem daran, dass das neue Eventformat der schwedischen Outdoormarke Haglöfs erst in diesem Herbst an den Start geht. Und zwar europaweit, in sechs Städten und in ausgewählten Haglöfs Stores sowie weiteren Locations. Vom 22. Oktober bis zum 1. Dezember 2022 stehen dabei die Abenteuer und Reisen der eigenen Ambassadors und Athleten im Mittelpunkt. Am 23. November macht das neue „ONFF“ auch in München Halt und möchte ab 19:00 Uhr im City-Atelier Kino alle Frischluftfreunde dazu inspirieren, selbst eigene Abenteuer zu erleben. Wer dabei sein will, kann und sollte sich hier kostenlose Tickets sichern.

Filmfestival bietet Einblicke in die atemberaubenden Abenteuer der Haglöfs Ambassadors

Die im Programm des Outsiders by Nature Film Festivals gezeigten Filmbeiträge sollen in erster Linie daran erinnern, wie schön es ist, gemeinsam unterwegs zu sein und die Höhen und Tiefen sowie die Momente dazwischen zu teilen. Immer mit dem Ziel, einzigartige Outdoor-Erlebnisse zu vertiefen und sie so unvergesslich zu machen. Wir stellen euch die einzelnen Filme kurz vor, bei denen die verschiedenen Athleten und Ambassdors von Haglöfs im Zentrum stehen – von der professionellen Kletterin über Abenteurerin bis hin zu Freeriderinnen, Freeskier und Snowboarder.

„Many Fantasies Later” featuring The Bunch: The Bunch präsentiert mit „Many Fantasies Later“ ihren elften Skifilm. Der Film sprengt die Grenzen eines traditionellen Skifilms und besteht aus konzeptbasierten Segmenten, die sich an Gefühlen und Persönlichkeitstypen orientieren. Vor der Kulisse der Schweizer Alpen haben sich The Bunch das Ziel gesetzt, eine der geschichtsträchtigsten Gebirgsregionen des Skisports neu zu erfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Angersch“ featuring Julian Fürsinger: Die Urner Haute Route ist unter Skitourengeher:innen sehr bekannt. Extreme Abfahrten, herrliche Landschaften und einladende Hütten entlang des Weges machen sie zu einer Route, die in Erinnerung bleibt. Angersch (Schweizer Dialekt für anders) ist ein Film über vier Freunde, die die traditionelle Winterroute im Sommer absolvieren. Ein episches Abenteuer mit Momenten des Mutes, der Aufregung, des Lachens und atemberaubender Aussichten.

„Manaslu – Out of Breath” featuring Maria Granberg: Im September 2021 ging Maria Granberg nach Nepal zum Manaslu, um ihren zweiten 8,000+ Gipfel ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen. Dieser Film, der von Maria selbst aufgenommen wurde, zeigt nahe wie nie die schönen und brutalen Bedingungen, die der Berg zu bieten hatte, zusammen mit den ungefilterten Emotionen, die sie auf ihrem Weg zum Gipfel erlebte.

„Young, Wild & Free” featuring François Montuori: „Wann fühlst Du Dich am lebendigsten und frei wie ein Vogel?“ Für den Profi-Bergsteiger und Gleitschirmflieger François Montuori könnte die Antwort nicht klarer sein. In diesem Film geht es um seine Beziehung zu den Bergen. Der Film zeigt atemberaubende Aussichten, epische und extreme Leistungen und die Chance, einen Blick auf François in seinem reinsten Ausdruck von Freiheit zu werfen.

„Twenty“ featuring Antti Autti: Wenn man die 20 Jahre lange Karriere des Profi-Snowboarders Antti Autti mit zwei Worten beschreiben müsste, dann wären das: Loslassen. Diesmal stehen ihm die größten Veränderungen bevor, denn er versucht, loszulassen, was er kann, um seinen Lebensstil auf allen Ebenen nachhaltiger zu gestalten. In Kapitel 1 von Twenty begibt sich Antti mit einem Elektroauto auf einen Roadtrip in den Norden, auf der Suche nach verschiedenen Freeride-Möglichkeiten am Polarkreis. Es ist ein Film über persönliche Entwicklung und das Gleichgewicht zwischen dem Risikomanagement und der Jagd nach Adrenalin.