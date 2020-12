Seit 20 Jahren erhellt die European Outdoor Film Tour (kurz E.O.F.T.) mit ihren packenden Abenteuer-, Outdoor- und Bergsportfilmen die dunkle Jahreszeit. Für viele Frischluftfreunde ist ein Besuch der E.O.F.T. ein Pflichttermin im Kalender. Auch wir konnten es immer kaum erwarten einen Blick ins jährlich wechselnde Programm zu werfen, das immer wieder für eine Überraschung gut war. Doch in diesem Jahr ist coronabedingt natürlich alles anders. Keine Veranstaltungen – keine E.O.F.T.

Damit wir und Ihr dennoch nicht auf spannende Abenteuer, faszinierende Dokumentationen aus nahen und fernen Ländern, Bergsportaction und heldenhafte, sportliche Leistungen verzichten müssen, haben sich die Macher der E.O.F.T. etwas Schönes ausgedacht, um uns auch auf der heimischen Couch in andere Welten zu entführen. Mit einem vierteiligen Best-of versüßt das sogenannte E.O.F.T. Basecamp die Zeit zu Hause. Episode 1 und 2 sind bereits live, die weiteren zwei folgen in Kürze. Zu sehen gibt es die unvergesslichsten und schönsten Filme aus 20 Jahren European Outdoor Film Tour. Unter anderem gibt es in Episode 1 ein Wiedersehen mit der Crew der Dodo’s Delight, der vielleicht lustigste Kletterfilm aller Zeiten. In Episode 2 folgt dann unser persönliches Highlight der vergangenen zwei Jahrzehnte: Die Baffin Babes zeigen was echte Frauenpower ist ohne dabei gängige Klischees zu bedienen. Mit 100 kg schweren Pulkas trotzen sie der eisigen Kälte von Baffin Island. Dank der richtigen Playlist bleibt die gute Laune dennoch nicht auf der Strecke.

Einen Vorgeschmack, was Euch beim E.O.F.T. Basecamp erwartet, liefert Euch der Trailer:

E.O.F.T. Basecamp – einzelne Folgen oder im Paket streamen

Die Episoden können entweder einzeln gekauft werden oder Ihr erhaltet mit dem Season Pass Zugriff auf alle vier Folgen. Vorbei schauen lohnt sich! Vertreibt euch die Zeit mit der E.O.F.T. in Eurem persönlichen Heimkino und unterstützt damit die Veranstalter in dieser schwierigen Zeit. Dann sehen wir uns im Herbst 2021 hoffentlich wieder alle live und in Farbe bei der E.O.F.T. in Eurer Stadt.

Weitere Informationen findet Ihr auf der Homepage der European Outdoor Film Tour unter: www.eoft.eu