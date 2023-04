Ende Juni steigt in Scheffau am Wilden Kaiser wieder ein Lauf-Event der Superlative: Denn dann findet vom 23. bis 24. Juni der Kaiserkrone Trail 2023 statt. Eine Veranstaltung mit gleich 5 Wettbewerben bzw. Laufstrecken, bei denen sowohl Hobby- als auch Profisportler und der Laufsport-Nachwuchs an den Start gehen. Um anschließend einmal quer durch, rund um oder am Fuße des Naturschutzgebiets „Kaisergebirge“ unterwegs zu sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Insgesamt 115 Kilometer und 8.460 Höhenmeter gilt es in Summe zu überwinden, stehen beim Kaiserkrone Trail 2023 doch gleich fünf Strecken auf dem Programm. Für alle Wettbewerbe sind noch ausreichend Startplätze vorhanden. Wer dabei sein will, kann sich auf der offiziellen Website bzw. direkt bei myraceresult.com anmelden, findet die dazugehörigen GPX-Tracks und alle weiteren Infos rund um die Kaiserkrone Trails.

Kaiserkrone Trail 2023 – die 5 Strecken im Überblick:

Die Strecken des Kaiserkrone Trail 2023 verlaufen zum Teil entlang eindrucksvoller Klettersteige und führen mitunter zu den gewaltigen Gipfeln des Wilden Kaisers. Vor allem das Kaiserkrone Skyrace mit seinen drei zu bezwingenden Gipfeln ist als ISF-qualifiziertes Rennen eine wahre Herausforderung für richtige Bergläufer.

Kein Wunder also, dass der Trailrunning-Wettbewerb im Jahr 2021 zur Skyrunner Austria Series und Skyrunner World Series zählte und auch in diesem Jahr wieder Teil der Skyrunner Austria Series sowie Austragungsort der deutschen Skyrunning Meisterschaft 2023 ist. Schon seit 2020 waren mehrere Top Athleten auf der Strecke des Kaiserkrone Skyrace unterwegs und sind begeistert über die technisch anspruchsvollen Trails.

Kaiserkrone Marathon Trail: ca. 56 km • 3810 hm Kaiserkrone Skyrace: ca. 25,2 km • 2760 hm Kaiserkrone Speed Trail: ca. 20,4 km • 1430 hm Kaiserkrone Easy Trail: ca. 8,6 km • 490 hm Kaiserkrone Kids Trail: U6+U8 = 500 m | U10+U12 = 1000 m | U14+U16 = 1,5 km

Das Veranstaktungsgelände mit Start- und Zielbereich befindet sich direkt im Dorfzentrum von Scheffau zwischen Musikpavillon und Volksschule. Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Dann einfach an der Bushaltestelle „Scheffau Dorf“ aussteigen und obendrein von zahlreichen Vorteilen sowie Boni profitieren. Ansonsten gibt es Parkmöglichkeiten am „Widschwendter-Parkplatz“ (Blaiken 38, 6351 Scheffau) oder bei der Bergbahn Scheffau (Schwarzach 1, 6351 Scheffau).

Quelle: Tourismusverband Wilder Kaiser