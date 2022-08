Auch die nächste OutDoor by ISPO soll laut den Messeveranstaltern wieder im MOC Veranstaltungs- und Ordercenter München stattfinden. So präsentiert sich das wichtigste Event der europäischen Outdoorbranche vom 4. bis 6. Juni 2023 erneut dem dem Fachpublikum in den insgesamt vier Hallen, Showrooms und Atrien sowie auf der gesamten Außenfläche der gegenüberliegenden Motorworld. Premiere feierte das Messeformat nach drei Jahren Pandemie bedingter Pause mit rund 8.000 Fachbesucher:innen und über 300 internationalen Aussteller:innen. Dabei fand es so großen Anklang, dass von einer Rückkehr auf das ISPO Messegelände vorerst abgesehen wird.

Mit ein Grund sind demnach auch die vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten im „MOC“, die ausreichendes Wachstumspotential für eine zunehmende Anzahl beteiligter Outdoormarken erlauben würden. Vom 3. bis 5. Juni 2024 bzw. vom 19. bis 21. Mai 2025 soll die OutDoor by ISPO dann aber wieder auf dem Messegelände in München Riem stattfinden. Weitere Infos gibt’s unter https://www.ispo.com/about