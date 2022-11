Polartec ist nicht nur eine eingetragene Marke von Milliken & Company, sondern vor allem ein Premium-Hersteller innovativer und nachhaltiger Textillösungen. Auch in diesem Jahr kürt der US-amerikanische Textilspezialist herausragende Produkte aus Polartec Stoffen mit dem Polartec Apex Awards 2022. Einem über die Outdoorbranche hinaus anerkannten Design-Award, bei dem zahlreiche Fashion-, Lifestyle- und Bergsport-Brands sowie Designer ihre neuesten Produktinnovationen einreichen können. Einzigartige Outfits, die nicht nur Grenzen überschreiten, sondern vor allem verschiedenste Stofftechnologien von Polartec auf auf kreative Weise zu inspirierenden Styles in den Bereichen Sport, Lifestyle und Performance verarbeiten.

Wir stellen die von einer internationalen Jury gekürten 12 Gewinnerprodukte des Polartec Apex Awards 2022 kurz vor, aus denen vom 03. bis 11. Dezember im Rahmen eines Social-Media-Votings erstmals auch Endverbraucher ihre persönlichen Favoriten wählen und die Gewinner des „Peoples Choice Award“ mitbestimmen dürfen.

12 Gewinnerprodukte des Polartec Apex Awards 2022 stellen sich erstmals zur Wahl des „Peoples Choice Award“

Aus über 100 Einsendungen bein diesjährigen Polartec Apex Awards wurden insgesamt zwölf Gewinnerprodukte ausgewählt. Allen gleich ist die innovative Kombination von Vielseitigkeit, Nachhaltigkeit und klassischen Traditionen in modernen Designs. Jeder der Apex Awards Gewinner zelebriert auf ganz individuelle Art und Weise die „Science of Fabric“ sowie die hohe Kunst des Produktdesigns. Immer mit dem Ziel, die Polartec Stoff-Innovationen sowie Design-Inspirationen auf ganz eigene Weise widerzuspiegeln.

Jedes Gewinnerprodukt erhält die begehrte Malden Wizard Trophäe und zusätzliche Unterstützung bei in Zukunft geplanten Marketing-Aktivitäten. Teil dessen ist auch die Vorstellungen der innovativen Konzepte über die Social Media Kanäle von Polartec. Erstmals beinhalten die Polartec Apex Awards in diesem Jahr auch einen “People’s Choice Award”. Per Voting über eine Microsite kann somit jeder Frischluft-Fan für sein Lieblingsprodukt abstimmen, bevor der finale Gewinner dann am 12. Dezember 2022 öffentlich bekannt gegeben wird.

Berghaus MTN Guide MW Hoody – ein absoluter Performance Midlayer mit optimaler Balance von Wärme, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsmanagement

Durch den Einsatz unterschiedlicher Polartec Power Grid Varianten wird das Stoffvolumen des Hoodies reduziert, was eine bessere Passform und erhöhte Luftzirkulation ermöglich. Dadurch bleibt ein unangenehmer Hitzestau im Inneren der Jacke aus, auch wenn es anstrengend zu Sache geht. Als Ergänzung sorgt eine integrierte, wärmende Halsgamasche aus dem innovativen Polartec Power Wool für eine erhöhte Wärmeleistung.

Bei besonders kalten Temperaturen kann sie beim Einsatz der Kapuze über Mund und Nase getragen werden, ansonsten schützt sie die empfindliche Halspartie. Dank Polartec Power Wool’s einzigartiger Zwei-Komponenten-Strickkonstruktion – eine Kombination von natürlichen und synthetischen Fasern – erhalten Träger:innen ein ultimativ angenehmes Next-to-Skin Tragegefühl. Die Kapuze sitzt passgenau und ist helmkompatibel.

Urteil der Jury: Die gut durchdachte Kombination verschiedener Polartec Stoffe in Bezug auf Gewicht und Einsatzgebiet finden sich im Hoody von Berghaus wieder.

Element x Millet – MXE – P EDGE FLEECE LTD PO and MXE – P FLEECE LTD PANT – für ein unglaubliches Zusammenspiel aus Design, Inspiration und Upcycling

Die Kombination aus Design, Inspiration und Upcycling fügt sich nahtlos in den Vintage-Stil von Millet ein. Recyceltes „deadstock“ Polartec 200 Fleece und Element’s künstlerischer Touch bilden die Basis für die „cosy“ Linie von Millet. Die Design-Teams von Millet und Element hauchen neues Leben in die Stoffreste und kreieren superweiche und gemütliche Styles mit einzigartigem Color-Blocking. Mit großartiger Widerstandsfähigkeit, Wärme ohne Gewicht und schneller Trocknungszeit ist und bleibt Polartec Fleece der industrielle Standard für Outdoor-Performance seit 1981.

Urteil der Jury: Wir lieben den Nachhaltigkeitsgedanken von Element und Millet sowie die Nutzung von Polartec Stoffresten.

Haglöfs L.I.M Z|T Sync 1 Mid Hood & L.I.M Z|T Sync 2 Mid Jacket – die Expeditionsausrüstung wurde speziell auf extrem raue Bedingungen hin ausgerichtet

Als exakt aufeinander abgestimmtes Layering-System definiert es die bisherige Expeditionsausrüstung neu. Dank des durchdachten Einsatzes von Polartec Alpha, Power Air und Power Dry entstand ein vielseitiger Layering-Ansatz, der den “weniger ist mehr” Gedanken auf ein neues Niveau hebt. Die sorgfältige Auswahl der innovativen Polartec Stoffe sorgt dafür, dass die Styles ihr funktionelles Können sowohl als einzelnes Kleidungsstück getragen, als auch in Kombination im Layering-System perfekt ausspielen.

Beim Tragen aller Lagen kommt jedoch die wahre Intention hinter den Styles zum Vorschein: Laut Haglöfs reduziert sich die durchschnittliche Feuchtigkeit im Inneren des Lagensystems und ist im Vergleich zu konventionellen Layering-Systemen sogar um 30% geringer. Dadurch wird das Gefühl von Überhitzung oder Unterkühlung reduziert und die Körpertemperatur bleibt bei sämtlichen Aktivitäten und Intensitätslevel stabil.

Urteil der Jury: Dank des Zusammenspiels verschiedener Polartec Stoffe bietet Haglöfs ein innovatives Layering-System für den Bergsportbereich.

Houdini Pace Flow Houdi – aus dem neuen Polartec Power Dry, einem fortschrittlichen Next-to-Skin Stoff mit einzigartigem Feuchtigkeitsmanagement.

Der super vielseitige Pace Flow Houdi bietet überragende Wärmeisolation, geringes Gewicht und exzellente Atmungsaktivität. Die offene Mesh-Struktur ermöglicht, dass Luft mühelos zirkulieren und überschüssige Wärme und Feuchtigkeit nach außen entweichen und verdunsten kann.

In Kombination im Lagen-System dient das Houdi als wärmender Layer, der Wärme speichert – ähnlich wie bei der neuen Generation von Polartec Power Air, die einen exzeptionellen Wärmerückhalt bei optimalem Feuchtigkeitsmanagement gewährleistet und ihr Können bei besonders herausfordernden Aktivitäten zeigt.

Urteil der Jury: Houdini ist bekannt dafür, besonders nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen und erreicht mit dem Pace Flow Houdi ein überragendes Ergebnis dank neuer, recycelter Polartec Stofftechnologie.

Indyeva Toga – Tunika als wämende Schicht mit einer idealen Mischung aus Style und Performance

Diese modern designte Fleece Tunika aus Polartec Thermal Pro liefert angenehme Wärme an der Körpermitte, ist höchst langlebig und pillt nicht. Das besonders fortschrittliche Thermal Pro besteht aus einer hoch-technischen Faserkomposition, die mit einer weichen Struktur punktet und gleichzeitig Lufttaschen bildet, die für Wärmerückhalt und Atmungsaktivität sorgen.

Das Ergebnis ist ein kuscheliger Tragekomfort sowie ein stylischer Look gepaart mit Langlebigkeit, geringem Gewicht und Funktionalität. Die dünne und weiche Toga Tunika kann als Außenlage oder als wärmender Midlayer unter einer Hardshell getragen werden.

Urteil der Jury: Indyeyas einzigartige Nutzung von Polartec Stoffen zeigt sich besonders in der Liebe zum Detail und einzigartigem Stil.

KUIU Wind Pro Fleece Full Zip – leise, matt und sehr windresistente Fleecejacke

Das bedruckte Polartec Wind Pro Fleece Jacket ist einzigartig in seiner Art und vielseitig einsetzbar. Es lässt sich im Frühjahr optimal als äußere Schicht und im Herbst als Midlayer tragen. Das Jacket bietet ohne winddichte Membran einen guten Wetterschutz bei bester Atmungsaktivität und maximalem Tragekomfort.

Aufgrund der engmaschigen Strickkonstruktion ist es bis zu vier mal windabweisender als herkömmliches synthetisches Fleece. Kurz: Polartec Wind Pro schützt vor den Elementen, ohne dabei Einschränkungen in puncto Komfort oder Wärmeleistung zu machen.

Urteil der Jury: Das KUIU Wind Pro Fleece Full Zip stellte uns vor Herausforderungen mit bestem Ergebnis für beide Marken.

Moncler Grenoble Peyrus Hooded Jacket & Shorts – designt für einen aktiven Lifestyle kommt das Set in einer retro-inspirierten Mountaineering Silhouette

In der Ripstop Kapuzenjacke und der Short werden ein winddichter Außenstoff mit der hydrophoben aktiven Wärmeisolation Polartec Alpha kombiniert. Das innovative Textilmaterial reguliert die Wärme im Inneren der Jacke und punktet mit einer hervorragenden Atmungsaktivität.

Bei Polartec Alpha handelt es sich um ein durchgehendes Gestrick mit hochflorigen Fasern, dass Wärme speichert aber gleichzeitig durch die zirkulierende Luft einen Hitzestau vorbeugt. Diese aktive Wärmeisolation ist hydrophob, nimmt also selbst keine Feuchtigkeit auf, trocknet unglaublich schnell und ist klein komprimiert. Ideal also für ein Styles auf und abseits der Berge.

Urteil der Jury: Monclers Grenoble Peyrus Hooded Jacket und Shorts bieten technische Exzellenz und hervorragende Atmungsaktivität für sämtliche Outdoor-Abenteuer.

Nonnative Dweller Cardigan Poly Fleece – funktionelle Neu-Interpretation der klassischen Cardigan Silhouette aus warmem Polartec Alpha Direct

Das sehr technische Polartec Alpha Direct besteht aus hochflorigen Fasern, die Wärme speichern und gleichzeitig aufgrund der Strickkonstruktion überschüssige Körperwärme ableiten. Das Resultat ist ein hohes Maß an Tragekomfort. Die aktive Wärmeisolation von Alpha Direct kann auf der Haut getragen werden oder in Kombination mit anderen Stofflagen – bietet daher eine Vielzahl von Designmöglichkeiten.

Das japanische Label Nonnative ist bekannt für seine Neuinterpretationen traditioneller amerikanischer Arbeitskleidung und wertet diese mit zeitgemäßen Stoffen auf. So vereint das Label Funktionalität und Design – ein Ansatz, der durch den innovativen Einsatz von Alpha Direct Aufmerksamkeit erregte.

Urteil der Jury: High-Perfomance Stoffe in einem modernen Cardigan verarbeitet, bieten eine perfekte Kombination.

Pearl Izumi Pro Alpha Layer ­– speziell für Rennradfahrer designter, innovative Midlayer aus wärmendem Polartec Alpha Direct

Feuchtigkeit extrem schnell nach außen und hält Träger:innen besonders auf Winterausfahrten angenehm warm und trocken. Durch seine spezielle Highloft-Konstruktion spielt es sein Können besonders in aktiven Phasen aus. Polartex Alpha ist zudem hydrophob, nimmt also selbst keine Feuchtigkeit auf und trocknet unglaublich schnell.

Die aktive Wärmeisolation steht für beispielslose Performance und Vielseitigkeit. Kurz: Dank Polartec Alpha Direct handelt es sich beim Pro Alpha Jacket um eine leichtgewichtige und temperaturregulierende Radjacke mit unvergleichlicher Atmungsaktivität, schneller Trocknungszeit, kleinem Packmaß und angenehmem Tragekomfort.

Urteil der Jury: Wir sind beeindruckt von Pearls Izumis Fokus auf Vielseitigkeit sowie von der gut durchdachten Nutzung von Polartec Alpha Direct für einen Layer, der sich das ganze Jahr tragen lässt.

Santini Alpha Pack Vest – revolutionäre Winterweste speziell für alle Gravelbiker:innen zum Schutz vor Wind und Kälte

Die Alpha Pack Vest aus Polartec Alpha mit Wolle kombiniert erstklassiges Feuchtigkeitsmanagement und hervorragenden Wärmerückhalt. Die aktive Wärmeisolation Alpha liefert auch in Bewegung konstante Wärme bei optimaler Atmungsaktivität und schneller Trocknungszeit. Dank Alpha ist die Weste besonders leicht, klein komprimierbar und garantiert ein optimales Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis – alles entscheidende Vorteile für ein ganzjähriges Allwetter-Radvergnügen.

Urteil der Jury: Die erfolgreiche Nutzung der neuen Polartec Technologie bewegte Santini dazu, ein Style zu designen, der sich für Gravelfahrer auf der ganzen Welt eignet.

SCARPA Ribelle Run Kalibra G – Polartec Windbloc vereint Wasserresistenz, Atmungsaktivität und optimalen Schutz erstmals in einem Trailrunning-Schuh

Der Ribelle Run Kalibra G wurde speziell für unterschiedliches Terrain und extreme Bedingungen konzipiert. Maximaler Komfort und Atmungsaktivität: Die hochgeschlossene Gamasche kommt aus der einzigartigen Polartec Polyurethan Membran, die vor Wind und Wetter schützt und kalten Temperaturen die Stirn bietet, ohne dabei in puncto Atmungsaktivität einzubüßen.

Urteil der Jury: Eine Weltneuheit entwickelt von Scarpa mit einem außergewöhnlichen Einsatz von Polartec Stoffen – ein Trailrunning Schuh für höchste Performance.

Thrudark Centurion Alpine Jacket – vielseitige technische Softshelljacke mit einzigartiger Kombination aus zwei Polartec-Stoffen

Designt als Midlayer für anspruchsvolle Aktivitäten besteht die Jacke aus dem besonders dehnbaren Polartec Power Stretch für optimierte Bewegungsfreiheit, während Polartec Power Air in einer Konstruktion, die einer Luftpolsterfolie ähnelt, Highloft-Fasern einschließt und so Körperwärme speichert.

Eine Polartec Hardface Technologie, die bereits auf Faserebene aufgetragen wird, schützt vor Abrieb und ist zudem wind- und wasserabweisend. Designt als ultimativer Allrounder ist die Centurion Alpine Jacket die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten.

Urteil der Jury: Dank des Einsatzes verschiedener Polartec Stoffe, hält das Centurion Alpine Jacket von ThruDark extremen Abenteuern stand.