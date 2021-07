Am Samstag, den 24. Juli 2021 können begeisterte Triathlet*innen und Schwimmer*innen beim Freiwasserschwimmseminar in Chieming ihre Kraultechnik im Freiwasser unter Anleitung professioneller Coaches trainieren. Die Teilnehmenden werden durch ein E-Boot bzw. ein SUP-Board begleitet und können dadurch optimal von außen durch die Trainer*innen betreut werden. Ebenso können die Teilnehmenden jederzeit eine Pause einlegen. Die Sicherheitsexperten von RESTUBE stellen ihr patentiertes Rettungs- und Sicherungssystem für offene Gewässer zum kostenlosen Test zur Verfügung. Durch eine von der Wasserwacht Chieming extra gesetzte, gut sichtbare Wettkampfboje kann die Orientierung und Schwimmwende im Freiwasser auf einer exakt vermessenen Schwimmstrecke optimal trainiert werden. Hier geht’s zur Anmeldung: https://forms.gle/fSCaatSUkxWbRSiu9

Open Water Schwimmtraining inklusive YogAthletik-Kurs

Im „SWIMINAR #SESSION open water Chiemsee“ zeigt das Team um Personal-Coach Stefan Drexl, worauf es für ein ein möglichst effektives Schwimmtraining wirklich ankommt, um die eigenen Fertigkeiten im Freiwasser und an Land zu verbessern – ohne Leistungsdruck und in toller Atmosphäre. Durch zwei YogAthletik-Stunden, spezifisches Training der Rumpfstabilität mit Elementen des Vinyasa Yoga und zwei Schwimmeinheiten für bessere Armzugtechnik und stabileren Wasserlage lernen die Teilnehmenden mit weniger Wasserwiderstand, ökonomischer und schneller in offenen Gewässern zu schwimmen. Weitere Infos zum Swiminar gibt’s unter: www.stefandrexl.de/swiminar

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Was: SWIMINAR #SESSION open water (Freiwasserschwimmtraining)

Termin: Samstag, 24. Juli 2021 (Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist Sonntag, 25. Juli 2021)

Uhrzeit: 8:00 – 16:00 Uhr

Location: 83339 Chieming, Bayern

Ansprechpartner: Stefan Drexl, Sportwissenschaftler (TUM), DOSB Triathlon A Trainer (DTU)