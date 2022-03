Am 31. Juli 2022 erwartet alle Trailrunning-Fans ein Laufevent der Extraklasse, wenn in Weinheim an der badischen Bergstraße erstmals der Startschuss für die Premiere der „Weinheim Trails“ fällt. Dabei setzen die Veranstaltungsprofis von PLAN B event company unter tatkräftiger Unterstützung der Lokalmatadorin Silvia Felt – Balbach von „Move.On.Emotion – Ideen, die bewegen“ wie auch bei anderen Eventformaten auf einen Mix aus kleinen Singletrails, breiten Forstwegen, flowigen Downhills und knackigen Anstiegen im Wald. Garniert mit wunderschönen Abstechern über die beiden Burgen und tollen Ausblicken. Zur Wahl stehen zwei Strecken: eine kürzere mit etwa 11,5 Kilometern und 360 Höhenmetern sowie eine längere Variante über knapp 25 Kilometer und 750 Höhenmeter. Ein Kinderlauf und eine gesellige After-Run Party in der Fuchs`schen Mühle runden das spannende Laufwochenende ab. ­Start und Ziel befinden sich jeweils am Marktplatz in Weinheim. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter: www.weinheimtrails.de

Weinheim – wo Deutschland anfängt, italienisch zu werden.

Weinheim an der Bergstraße ist die größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis und besticht durch ihr mediterranes Flair. „Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden.“ soll Kaiser Joseph II. einmal gesagt haben, als er im Jahr 1764 in der Kutsche sitzend auf dem Weg zurück nach Wien war, als er nach seiner Krönung in Frankfurt an Weinheim vorbeikam. Bis heute ist inmitten der Stadt ein pittoreskes historisches Stadtviertel erhalten geblieben, in dem kleine Fachwerkhäuser und schmucke Zunfthäuser stehen.

Wahrzeichen der Stadt sind die beiden Burgen – die Ruine Windeck und die Wachenburg. Weinheim gehört zu den aktivsten Mitgliedern des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, wo Trailrunner und Mountainbiker gleichermaßen perfekte Bedingungen für Ihre Leidenschaft vorfinden.