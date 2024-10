Beim Trailrunning durchqueren Laufsportler unterschiedliches Terrain und sind während eines Rennens mit den verschiedensten Untergründen wie Fels, Matsch, Schnee und Gras konfrontiert. Wer hier verletzungsfrei bleiben und keinerlei Zeit verlieren möchte, ist auf exzellenten Grip und optimale Passform der Laufschuhe angewiesen. Insbesondere Trailrunningschuhe mit BOA Fit System bzw. BOA Performfit Wrap bieten hierfür optimale Voraussetzungen, um nachweislich die Geschwindigkeit, die Beweglichkeit und die Ausdauer zu fördern.

Weil die präzise Passform der innovativen BOA-Technologie für einen herausragenden Fersenhalt und eine verbesserte Verbindung zur Zwischensohle sorgt, um so mehr Kraft und mehr Kontrolle zu ermöglichen. Wir stellen euch unsere beliebtesten Laufmodelle und die verschiedenen BOA-Lösungen kurz vor.

Kurzvorstellung – BOA Fit System bzw. BOA PerformFit Wrap:

Mit Leidenschaft und in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken entwickelt BOA® Hochleistungs-Passformlösungen, die es Sportlern ermöglichen, mit der optimalen Einstellung Höchstleistungen zu erzielen.

Das 2018 gegründete BOA® Performance Fit Lab hat hierfür über 2000 wissenschaftliche Tests durchgeführt und letztlich drei White Papers veröffentlicht, in denen die Leistungsvorteile des BOA® Fit Systems bzw. des BOA® PerformFit™ Wraps offiziell dokumentiert und bestätigt werden konnten.

Damit ist wissenschaftlich erwiesen, dass die feineinstellbaren Verschlusslösungen von BOA nachweislich die Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Ausdauer von Sportlern verbessern können, indem sie den Mittelfuß umschließen, sich an diesen anpassen und so für einen optimalen Fersenhalt und mehr Bewegungsfreiheit im Vorfußbereich sorgen. In Kombination mit einem BOA Fit System auf Basis von zwei Drehverschlüssen können Trail-Läufer noch idealer von den mitgebrachten Vorteilen des BOA® PerformFit™ Wrap profitieren.

Denn diese Konfigurationen bieten eine millimetergenaue Einstellung in mehreren Zonen des Oberschuhs und sorgen für eine maßgeschneiderte Passform, die genau auf die Fußform des Athleten abgestimmt ist. Ganz zu schweigen von deutlich mehr Platz in der Zehenbox – besonders hilfreich, um eine natürliche Fußposition auf längeren Strecken beizubehalten. Das bestätigt unter anderem die neueste, von Experten erstellte Whitepaper mit dem Titel „Evaluating footwear ‚in the wild‘: Examining wrap and lace trail shoe closures during trail running“.

Trailrunning-Athleten, die an der Studie teilgenommen haben, berichteten von signifikanten Verbesserungen ihrer Leistung und ihres Selbstvertrauens im Gelände. Hierzu zählen unter anderem:

Erhöhte Geschwindigkeit und Ausdauer: Bis zu 1,5 % mehr Geschwindigkeit bei gleicher Anstrengung.

Verbesserte Stabilität: Die Geschwindigkeit der Knöchelrotation wurde um bis zu 7 % reduziert, was zu einer verbesserten Stabilität und Konstanz führt.

Effiziente Energieübertragung: Verbesserte Verbindung zur Zwischensohle und ein um bis zu 3 % verbesserter Fersenhalt, was zu einer optimierten Energieausnutzung führt.

Explosive Richtungswechsel: Nachweislich bis zu 9 % effizientere Richtungswechsel, die eine schnelle Beschleunigung und Abbremsung ermöglichen.

Von airFreshing.com getestete Laufschuhe mit BOA Verschlusstechnologie:

Auch wir sind seit geraumer Zeit mit Laufschuhen am Berg unterwegs, die mit dem BOA Verschlussystem ausgestattet sind. Zwar war es anfangs etwas ungewohnt, die Schuhe mit Hilfe eines nur von Softboots im Snowboard-Bereich bekannten Systems zu schgließen. Aber nach nur kurzer Zeit hatten wir den Dreh sprichwörtlich raus und wissen mittlerweile die Vorteile der BOA Technologie zu schätzen. So viel steht fest: Alle von uns bereits getesteten Modelle überzeugen durch exzellente Passform und hohen Tragekomfort – egal ob auf der Kurz- oder Langstrecke!

Scarpa Ribelle Run Kalibra HT/ST

Der Scarpa Ribelle Run Kalibra ST ist ideal, um sich schnell und effizient im technischen Gelände zu bewegen. Mit der Wrap 360-Oberschuh-Konstruktion schmiegt er sich eng an den Fuß an und schafft so einen optimalen Fit.

Der leichte, flach designte Li2 Drehverschluss funktioniert in beide Richtungen und lässt sich nach Bedarf jederzeit schnell und einfach festziehen bzw. lockern. Mit diesem Schuh ist Philipp Ausserhofer auf kurzen und technischen Trails in seinen Hausbergen in den Stubaier Alpen unterwegs.

Scarpa Ribelle Run Kalibra G

Der Scarpa Ribelle Run Kalibra G ist laut Hersteller ein Laufschuh für extreme Wetterbedingungen, damit die Füße auch bei knackigen Temperaturen dauerhaft warm bleiben. Wie auch das von uns getestete Schwestermodell Ribelle Run besitzt die „Deluxe-Version“ recht ausgeprägte, alpine Gene. Daher eignet sich der Ribelle Run Kalibra G nicht nur für den Einsatz auf waldigen Trails, sondern problemlos auch im anspruchsvollen Mixed-Terrain – egal ob bei Kälte, Schnee oder Schlamm.

Denn dank Polartec Windbloc Gammasche bietet der Laiufschuh ein deutliches Plus an Schutz und Zuverlässigkeit. Das gemeinsam von BOA und Scarpa neu-entwickelte Wrap360 Lace System sorgt zudem für eine vollständige Ummantelung des Fußes, um Druckstellen zu vermeiden und für mehr Stabilität in jedem Gelände zu sorgen. Herzstück ist das BOA® Fit System mit Li2-Dial, dank dem sich der Laufschuh im Handumdrehen in beide Richtungen präzise an die individuellen Bedürfnisse anpassen und auch mit Handschuhen problemlos „schnüren“ lässt.

Altra Mont Blanc BOA

Der Altra Mont Blanc BOA ist die perfekte Wahl für Langstreckenrennen wie den UTMB. Dank der Kombination aus Boa PerformFit™ Wrap und Dual Dial kann man den Fit millimetergenau einstellen für eine präzise, maßgeschneiderte Passform.

Damit lässt sich selbst das unwegsamste Terrain bezwingen. Die BOA-Athletin Virginia Perez sicherte sich mit diesem Schuh vergangenes Jahr ihren ersten Podiumsplatz beim MCC im Rahmen des UTMB.

BOA Fit Systeme – Drehverschlüsse und Seile speziell für Trailschuhe

Li2 Drehverschluss: Der leichte, flach designte Li2 Drehverschluss lässt sich in beide Richtungen drehen und damit in jeder Kurve, jedem Anstieg und jedem Sprint millimetergenau anpassen. Die Drehverschluss-Plattform ist extrem robust: Sie ist schlag- sowie abriebfest und hält Dreck und Staub zuverlässig stand. (Verwendet im Scarpa Ribelle Run & Speedland GS:OAK)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

L6: Der L6 ist dank seines praktischen Kartuschensystems der am häufigsten verwendete Drehverschluss der L-SERIE und gemacht, um weiterzukommen. (Altra Mont Blanc BOA®, La Sportiva Jackal II BOA)

TX6: Das flexible, leichte und robuste TX6 Textilseil besteht aus recyceltem Polyester und Polyethylen und kombiniert einen weichen Griff mit robuster Langlebigkeit. (Scarpa Ribelle Run Kalibra)

TX4: Das flexible, leichte und robuste TX4 Textilseil kombiniert einen weichen Griff mit der beständigen Festigkeit von Dyneema®. (Altra Mont Blanc BOA®, La Sportiva Jackal II BOA®, Speedland GS:OAK