Laufschuhe mit Nullsprengung sind spätestens mit Aufkommen der Marke Altra Running in aller Munde. Gleiches gilt für den praktischen Drehverschluss von BOA. Ein System, mit dem das lästige Schleifenbinden ein Ende hat und die Passform von Ski- oder Schnowboardschuhen optimiert wird. Was im Wintersport funktioniert, sollte sich doch auch auf Laufschuhe übertragen lassen, oder? Gedacht, getan und schon sind die ersten Trailschuhe mit BOA Closure System auf dem Markt gelandet.

Und damit das Rad..äh…der Laufschuh nicht komplett neu erfunden werden muss, bedient man sich einfach an den bereits bestehenden Konzepten und packt einen Drehverschluss drauf. Dass es nicht ganz so einfach ist, beweist der neue Altra Mont Blanc Boa, der als Nachfolger der von uns bereits getesteten Schnürvariante ein wenig angepasst wurde. Nicht zum Nachteil, denn der ohnehin hohe Tragekomfort fällt jetzt sogar noch besser aus.

Altra Mont Blanc – ultraleichter Laufschuh mit praktischem Boa Fit System

Erst letztes Jahr hatten wir den brandneuen Mont Blanc von Altra vorgestellt. Ein ultimativer Laufschuh für die Langstrecke, der vom höchsten Berg der Alpen inspiritert ist und mit dem UTMB seinen perfekten Wettbewerb weiß. Nur kurze Zeit später kam ein schlauer Fuchs auf die Idee, die Vorzüge des von Radschuhen und Softboots beim Snowboarden bekannten Drehverschlusses einfach mal auf einen Laufschuh zu schrauben. Das Ergebnis ist der neue Altra Mont Blanc Boa.

Dahinter verbirgt sich quasi dasselbe Konzept, nur dass sich statt der Schnürsenkel jetzt leicht seitlich versetzt ein feines Bändchen durch die Laschen zieht und über einen praktischen Drehverschluss in der Weite reguliert wird. Einmal reindrücken, drehen und schon zieht die Schnüre sich fest. Dran gezogen und losgelassen, schon öffnet sich der Verschluss wie von Geisterhand und gibt die Füße wieder frei. Auch beim neuen Boa-Modell wurde beim Schaft alles weggelassen, was es nicht braucht, um möglichst viel Gewicht einzusparen.

TPU-Verstärkungen sorgen zudem für den nötigen Schutz, während das widerstandsfähige Synthetik-Obermaterial mit fensterartigen Aussparungen für ein dauerhaft gutes Fußklima sorgen soll. Dennoch bringt die Boa-Version mit 317 Gramm pro Schuh rund 37 Gramm mehr auf die Waage als die Schnürvariante.

Auch Altra EGO™ MAX ist wieder in der Zwischensohle verbaut, um maximale Dämpfung bei minimalem Gewicht zu gewährleisten. Nicht zu vergessen die obligatorischen Anziehschlaufen, die bei fast allen Altra-Modellen zu finden sind. Lediglich die Gaiter-Klettstrap an der Ferse ist verschwunden.

Das Ergebnis ist ein leichtgewichtiger Laufschuh für Trailrunner, dessen atmungsaktives Design gerade bei ganztägigen Touren seine Stärken ausspielt. Hierzu trägt auch die Vibram® LiteBase-Außensohle ihren Teil bei, die aus einer abriebfestem MegaGrip Gummimischung besteht und über ein 4mm tiefes Stollenprofil verfügt. Dadurch soll in jedem Terrain für jede Menge Traktion und eine optimale Kraftübertragung gesorgt sein. Damit der Tragekomfort nicht zu kurz kommt, fußt der Trailschuh auf der Altra-typischen Standard FootShape™-Passform mit großzügig ausgelegter Zehenbox.

Das af-Testurteil von Veit zum Altra Mont Blanc Boa: sehr komfortabler Laufschuh mit traumhafter Passform

Viel hat sich gegenüber der Schnürversion des Altra Mont Blanc nicht verändert. Dennoch stellt das BOA Closing System den alles entscheidenden Gamechanger dar. Warum? Ganz einfach: Das praktische Verschlussystem hebt den Tragekomfort des Laufschuhs auf ein vollkommen neues Level. Denn im Gegensatz zu Schnürsenkeln, wird der Fuß einheitlich und fest umschlossen, ohne ihn abzuschnüren. Zugegeben, ich war auch skeptisch, ob das funtioniert.

Weil die Speedlacing-Systeme mit dem Anschwillen der Füße immer auch ein wenig einschneiden und nachjustiert werden müssen. Beim BOA Closure System muss zwar auch etwas nachgezogen werden, dann aber ohne viel Aufwand und ohne Einschneiden. 27,5 km mit 1600 Höhenmeter direkt aus dem Schuhkarton heraus sprechen da eine glasklare Botschaft!

Der neue Altra Mont Blanc Boa ist im Grunde genommen also die verbesserte Version eines ohnehin guten Laufschuhs. Weil nun auch der Fersenschlupf beseitigt und mehr Stabilität erreicht wurde. Das liegt einerseits am BOA-Verschluss und vor allem am neuen Aufbaukonzept des Oberschuhs. Weil der Verschluss seitlich versetzt platziert ist und mit einer „360° Wrap-Technologie“ den Fuß etwas fester umschließt.

Diese sockenartige Konstruktion verhindert das Entstehen von Falten oder Reibung und sorgt für einen eng am Fuß sitzenden Laufschuh. Gleich geblieben ist sind die lasergeschnittenen „Fensterchen“ für optimale Luftzirkulation und perfektes Fußklima sowie die fehlende Zehenkappe. Zwar bringt der Verschluss des Altra Mont Blanc Boa etwas mehr Gewicht auf die Waage, aber bleibt sich ansonsten weitestegehend treu.

Heißt konkret: Statt eines massiven Zehenschutzes finden sich auch beim Update „nur“ auflaminierte TPU-Verstärkungen auf dem Obermaterial. Die Zehenbox ist wie für Altra Running üblich ergonomisch breit gehalten. Der durchweg schlank gehaltene Schaft mündet in einer zusätzlich verstärkten und gepolsterten Kragen, um der Ferse optimalen Halt zu bieten. Zudem sind zwei Laschen weiter nach oben gezogen, um die Achillessehne seitlich etwas zu unterstützen und einen fließenden Übergang zu bilden.

Die Dämpfung der Zwischensohle fällt üppig aus, ist aber nicht zu weich und gewährt ausreichend Taktilität zum Untergrund. Für optimale Traktion und perfekten Halt auf jedem Untergrund sorgt die Vibram Lite Base Laufsohle. Deren ausgeprägtes Stollenprofil macht den Altra Mont Blanc Boa zur perfekten Wahl für sehr technisches Gelände. Lediglich der Preis ist für einen Laufschuh schon ziemlich happig, dafür bekommt man aber auch einen soliden Begleiter für ultralange Touren.

+ sehr guter Grip bei allen Bedingungen

+ ausreichend Platz auch für breitere Füße

+ gewichtsreduziertes Design

+ hoher Tragekomfort dank breiter Zehenbox und praktischem Boa-Verschluss

+ atmungsaktives Obermaterial

+ praktische Features zur Befestigung von Gamaschen

– nach oben hin etwas zu kurz gefasster Schaft

– Zehenkappe bietet nicht besonders viel Schutz

– recht teurer Spaß

Die Details:

Besonderheiten: Anziehschlaufen, praktische Fetaures zur Befestigung von Gamaschen, BOA-Verschlussystem

Material: Polyester, Polyurethan, Textil, Meshmaterial

Sprengung: 0 mm (bei 30 mm Sohlentiefe)

Sohle: Zwischensohle Altra EGO™ MAX, Laufsohle Vibram™ LiteBase

Gewicht: ca. 317 Gramm (bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 40 – 50

Preis: 229,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.