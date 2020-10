News – Boulderwelt München Süd: München bekommt neue Boulderhalle in Brunnthal

Die Stadt München bekommt ihre dritte Boulderhalle: Die neue Boulderwelt München Süd in Brunnthal soll laut Angaben der Betreiber bereits am Samstag, den 31.10.2020 erstmals ihre Pforten öffnen. Auf einer ebenerdigen Grundfläche von rund 2500 Quadratmetern erwartet Klettersportler jeder Couleur eine lichtdurchflutete Spielwiese mit abwechslungsreichen, innovativen Wandstrukturen und knackigen Boulderproblemen in allen Graden. Statt einer großen Eröffnungsfeier wird coronabedingt in der ersten Woche “nur” eine Vielzahl an Angeboten und Specials geben – von kostenlosen Einführungen für Neulinge oder Familien, über Schnupperstunden für Kinder in den Herbstferien bis hin zu einmaligen Workshops rund ums Bouldern!

Alternativ stehen exklusive Tipps für Boulder Sessions im Creative Lab oder eine Einführung ins Kilter Board auf dem Programm. Als wäre das nicht schon genug, gibt’s zum Einstieg zusätzlich noch 20% Ermäßigung auf zahlreiche Kursangebote! Alle Infos und Voranmeldungen gibt’s auf der Homepage: www.boulderwelt-muenchen-sued.de