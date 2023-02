Bei langen Wander- oder Bergtouren kommt es nicht nur auf das richtige Schuhwerk an. Fast noch wichtiger ist die richtige Socke. Denn wenn es zu Blasenkommt, ist in den seltensten Fällen der Berg- oder Wanderschuh „schuld“, sondern vor allem das „falsche Sockenwerk“. Denn zumeist entstehen Probleme durch im Schuh entstehende Feuchtigkeit, die zu mehr Reibung zwischen dem Sockenmaterial und der Haut führen. Von daher braucht es Wandersocken oder Trekkingstrümpfe, deren Material die von der Haut abgegebene Feuchtigkeit aufnehmen und schnell nach außen hin wegtragen. Damit die Füße konstant trocken bleiben.

Und genau hier kommt Darn Tough ins Spiel – die Hiking Socken der US-amerikanischen Spezialisten sind nicht nur langlebig, superkomfortabel und weltweit die erste Wahl auf Langstrecken-Trails. Als einer der wenigen Hersteller bietet Darn Tough auch eine „Lifetime Warranty“ auf seine Produkte. Was macht die Darn Tough Socken nun also so besonders? Laut der Experten aus Vermont sind es die nahtlose Konstruktion sowie die Polsterung an Ferse, Ballen und an den Zehen. Auch der Einsatz von hochwertiger Merinowolle sorgt für ein einzigartiges weiches, langlebiges und komfortables Tragegefühl, um Blasenbildung vorzubeugen. Außerdem sind die Darn Tough Wandersocken so konstruiert, dass sie absolut formstabil bleiben und nicht rutschen.

Kurz gefasst: Outdoorsportler und Weitwanderfans kommen mit den Trekkingsocken in unterschiedlichen Längen und Styles voll auf ihre Kosten. Zudem verfügt Merinowolle neben der natürlich wärmenden Funktion auch über ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und wirkt geruchsneutralisierend, wodurch die Füße dauerhaft trocken und auch nach langen Wandertagen frisch bleiben. Wir stellen euch die neuesten Modelle für die Outdoorsaison Herbst/Winter 2023 kurz vor.

Über Darn Tough Vermont®: Wandersocken aus den USA mit lebenslanger Garantie

Darn Tough Vermont® ist ein US-amerikanischer Hersteller von hochwertigen Premium Outdoor- und Lifestyle-Socken mit lebenslanger, bzw. in Deutschland gültiger 40-jähriger Garantie. Dies zeugt von der außergewöhnlichen Langlebigkeit und Qualität der in den USA gefertigten Socken. Das umfangreiche Sortiment von Darn Tough ist auf sämtliche Aktivitäten, Wetterverhältnisse und Anforderungen ausgelegt – von speziellen Lifestyle-, Wander-, Lauf-, Ausdauer-, Ski-, Fahrrad-, Jagd-, Arbeits- und Kinder-Styles bis hin zu Tactical-Socken.

Darn Tough wurde 2004 von Ric Cabot, einem Sockenhersteller der dritten Generation, gegründet. Die Produkte von Darn Tough werden zu 100% in den USA gefertig, damit setzt sich der Hersteller von seinen Mitbewerbern deutlich ab. Herausragender Komfort, Haltbarkeit, Passform, eine spezielle True-Seamless™ Technologie sowie der Einsatz von hochwertiger, ultrafeiner Merinowolle oder Coolmax®/Thermalite® zeichnen die technischen Darn Tough Socken aus. Das Familienunternehmen befindet sich in Cabot Hosiery Mill in Northfield/Vermont, das auch als weltweites „Socken-Mekka“ bekannt ist. Weitere Infos rund um die Darn Tough Socken gibt ’s auf der offiziellen Website.

Darn Tough Wandersocken für Damen

Darn Tough LIGHT HIKER: Der Light Hiker ist optimal für Frauen geeignet, die gerne knöchelhohe und federleichte Socken tragen. Die Polsterung umfasst Knöchel und Unterfuß und bietet für lange Wandertage maximalen Komfort. Die Multi-Mesh Kanäle auf dem Spann bieten einen Druckausgleich und eine verbesserte Luftzirkulation. Das Modell ist in 3 Styles im Fachhandel für 24,90€ mit lebenslanger Garantie erhältlich.

Darn Tough SUNSET LEDGE: Durch das großartige Motiv und das schöne Farbspektrum ist die SUNSET LEDGE Socke ein echter Hingucker. Sie verfügt neben ihren stylischen Eigenschaften auch über funktionale, ist federleicht und macht sich die natürlichen Vorteile von Merinowolle zu nutze. Sie punktet wie jede Darn Tough Socke mit einem überragenden Feuchtigkeitsmanagement und hält die Füße dank Merinowolle komfortabel und warm. Ansonsten ist die Polsterung und der Grip der Socke, wie bei Darn Tough Socken standardisiert, großartig und sie schließt rutschsicher über dem Knöchel ab. Die SUNSET LEDGE sind für 30,90€ in 3 verschiedenen Styles im Fachhandel erhältlich.

Darn Tough RANGER: Die RANGER aus getwistetem Garn ist eine Midweight Socke in mittlerer Höhe. Sie überzeugt durch ihr schlichtes, aber dennoch harmonisches Farb-Design und die typischen Eigenschaften wie angenehme Polsterung an Ferse, Ballen sowie an den Zehen und bleibt auch bei langen Wanderungen da wo sie hingehört – ohne zu rutschen. Da sie einen höheren Anteil an Merinowolle besitzt verfügt sie über einen höheren Wärmerückhalt und ist daher ideal für kalte Wintertage. Sie ist für 35,90€ in zwei unterschiedlichen Styles im Fachhandel erhältlich.

Darn Tough HER SPUR: Und für alle, die eine längere Socke bevorzugen – ist die HER SPUR-Socke genau die richtige Wahl: Die lange Lightweight-Socke sitzt perfekt, rutscht nicht und eignet sich besonders für das Tragen in höheren Wanderstiefeln. Sie punktet mit einem optimalen und eine angenehme Polsterung an Sohle und Zehen. Zehen, Ferse sowie die Sohle sind angenehm gepolstert. Die Socke trocknet schnell und ist besonders langlebig. Das Modell ist in zwei unterschiedlichen Styles, dem auffallend, aufregenden Rot und schlichteren Blau, für 33,90€ im Fachhandel erhältlich.

Darn Tough TREELINE MICRO CREW MIDWEIGHT: Von den Kiefern bis zu den Alpen – die Treeline Micro Crew ist eine Wandersocke, die speziell dafür entwickelt wurde, Höhenmeter und Distanzen zu überwinden. Sie punktet wie jede Darn Tough Socke mit einem überragenden Feuchtigkeitsmanagement und hält die Füße dank Merinowolle komfortabel und warm – so steht einer ausgiebigen Wanderung nichts mehr im Wege. Die Treeline Micro Crew Midweight Hiking Sock ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Preis: 33,90€, Farbe: Light Denim

Darn Tough SCOUT BOOT MIDWEIGHT: Die Scout Boot Midweight Hiking Sock zählt zu den komfortabelsten Wandersocken für Frauen. Das verwendete Twisted Yarn, welches ein natürlich weiches Gefühl erzeugt, sorgt für einen hohen Tragekomfort. Die Midweight Socke mit Polsterung unter den Füßen und am Bein sorgt für einen federnden Schritt und optimalen Wanderschuhkomfort. Neben der altbekannten Plum Farbe ist diese Saison auch neu die Farbe Sunstone erhältlich. Preis: 37,90€, Farbe: Sunstone

Darn Tough Wandersocken für Herren

Darn Tough HIKER: Die HIKER sind wahre Klassiker im Darn Tough Universum und werden auch nur „1466“ genannt. Die „1466“ wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist ein Muss in jeder Wandergarderobe. Der Anteil an Merinowolle ist wie bei der RANGER überdurchschnittlich hoch und somit besonders wärmend, mittelschwer und über dem Knöchel abschließend. Ansonsten hat sie die gleichen standardisierten Eigenschaften wie alle Darn Tough Socken: überragendes Feuchtigkeitsmanagement, Grip und Polsterung. Das Modell ist in insgesamt 8 unterschiedlichen Styles für 33,90€ im Fachhandel erhältlich

Darn Tough LIGHT HIKER: Die Light Hiker ist die federleichte und Weiterentwicklung des Klassikers von Darn Tough, dementsprechend wurden die bereits überragenden Eigenschaften wie Wärmemanagement, Polsterung und Grip, beibehalten. Der Unterschied zum Klassiker „1466“ ist das schlichtere Design, der Abschluss unterhalb des Knöchels und die zahlreichen Luftkanäle auf dem Spann der Socke, die dank Multi-Mash die Luftzirkulation der Socke verbessert. Die LIGHT HIKER Socken gibt es in 3 Styles für 30,90€ im Fachhandel zu erhalten.

Darn Tough MOUNTAINEERING: Egal, ob auf der Skipiste, in die Bergen oder auf dem Gletscher – dank einer der Darn Toughs MOUNTAINEERING Socke bleiben Füße trocken und warm. Sie ist die „schwerste“ im Sockensortiment und kommt mit einem hervorragenden Wärmemanagement, einem hohen Anteil an Merinowolle sowie einen langen Schaft, der Bein und Fuß vor Kälte schützt. Eine Polsterung umschließt die komplette Socke und bietet somit maximalen Komfort und Schutz, damit der nächste Trip in die Berge nicht an Blasen oder anderen kleinen Verletzungen scheitert. Die MOUNTAINEERING Socke im Fachhandel 40,90€ bei Darn Tough zu erhalten.

Darn Tough SHELTER MICRO CREW LEIGHTWEIGHT: Die Liebe fürs Wandern und den Bergen spiegeln sich in der Shelter Micro Crew Lightweight Hiking Sock wider. Die geometrischen Bergformen entstehen durch ein abwechselndes Fallnadelmuster, welches ihnen ein superweiches, leichtes Bein verleiht, während angenehme Wärme durch Merinowolle erzeugt wird. Die Polsterung unter den Füßen sorgt für hervorragenden Komfort, Preis: 30,90€, Farbe: Charcoal